Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Салат с курицей и грибами
Салат с курицей и грибами
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:54

Салат, который не выходит из моды: почему шампиньоны с яйцами остаются в тренде

Рецепт салата с шампиньонами и яйцами включает майонезную заправку

Этот салат — настоящая находка для тех, кто ценит простоту и вкус. В нём всего несколько ингредиентов, но сочетание обжаренных шампиньонов, яиц и сыра создаёт насыщенный, пикантный и по-домашнему уютный вкус. Его можно приготовить за полчаса, подать к ужину или украсить им праздничный стол.

Салат с шампиньонами и яйцами любят за универсальность: он отлично сочетается с мясными блюдами, подойдёт как самостоятельная закуска или сытный гарнир.

Почему этот салат стоит приготовить

Главная изюминка — жареные шампиньоны. Они придают блюду аромат и делают вкус более глубоким. Яйца и сыр добавляют нежность, а свежая зелень и чеснок вносят лёгкую пикантность.

В итоге получается салат, который уравновешивает плотность грибов и воздушность яиц, а майонез лишь объединяет ингредиенты, не утяжеляя их. Это идеальный вариант, когда хочется чего-то сытного, но не тяжёлого.

Ингредиенты

На 2 порции понадобятся:

  • Шампиньоны — 200 г

  • Морковь — 80 г

  • Твёрдый сыр — 50 г

  • Яйца — 2 шт.

  • Чеснок — 1 зубчик

  • Укроп — 5 г

  • Майонез — 80 г

  • Растительное масло — 30 мл

  • Соль и перец — по вкусу

Энергетическая ценность: около 213 ккал на 100 г.
Белки — 7 г, жиры — 20 г, углеводы — 2 г.

Советы шаг за шагом

Шаг 1. Подготовьте продукты

Морковь очистите, вымойте. У шампиньонов срежьте основания ножек, удалите загрязнения и обсушите. Если грибы крупные — разрежьте пополам. Яйца отварите вкрутую (12 минут после закипания), остудите и очистите.

Шаг 2. Обжарьте грибы

Разогрейте сковороду с растительным маслом. Нарежьте шампиньоны средними кубиками и выложите на сковороду. Посолите, поперчите, обжаривайте 5-7 минут до выпаривания жидкости и лёгкой румяности. Готовые грибы переложите в тарелку и остудите — это важно, чтобы салат не испортился.

Шаг 3. Подготовьте яйца

Нарежьте яйца кубиками одинакового размера — так салат будет смотреться аккуратнее.

Шаг 4. Добавьте морковь

Натрите морковь на средней тёрке. Сырая морковь добавит салату свежести и приятную текстуру. Если хотите более мягкий вкус — можно слегка обжарить морковь на капле масла.

Шаг 5. Подготовьте сыр

Натрите сыр на тёрке. Подойдёт маасдам, чеддер или пармезан. Чем насыщеннее вкус сыра, тем выразительнее получится салат.

Шаг 6. Добавьте чеснок и зелень

Измельчите укроп, натрите чеснок. Не используйте пресс — он делает вкус более горьким.

Шаг 7. Смешайте ингредиенты

Соедините яйца, морковь, сыр, чеснок, грибы и укроп. Добавьте майонез, немного соли и перца. Перемешайте.

Шаг 8. Украсьте

Выложите салат горкой, посыпьте укропом. Для праздничного варианта можно оформить через кулинарное кольцо и добавить сверху тертый сыр или тонкие ломтики грибов.

Таблица "Сравнение вариантов"

Вариант Особенность Вкус Подходит для
Классический Майонез, жареные грибы Пикантный, сытный Ужин, праздник
Лёгкий Йогуртовая заправка Нежный, свежий ПП, обед
С жареной морковью Более сладкий Мягкий, насыщенный Зимний стол
С копчёной курицей Добавляется мясо Глубокий, солоноватый Праздничный вариант

А что если…

  • Нет шампиньонов? Замените вешенками или белыми грибами — вкус станет ещё насыщеннее.

  • Хотите менее жирный вариант? Смешайте майонез и йогурт в пропорции 1:1.

  • Любите острее? Добавьте щепотку копчёной паприки или горчицы в заправку.

  • Нужен быстрый вариант? Используйте готовые жареные грибы из банки, но слейте масло.

  • Не едите яйца? Замените кубиками отварного картофеля или авокадо.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Простота и скорость приготовления Калорийность из-за майонеза
Сочетание белков и овощей Не подходит веганам
Универсальность подачи Быстро теряет свежесть
Можно подавать тёплым или холодным Требует свежих продуктов
Подходит к мясным блюдам Грибы нужно тщательно готовить

FAQ

Как выбрать шампиньоны для салата?
Грибы должны быть упругими, белыми, без тёмных пятен и запаха сырости. Молодые шампиньоны — самые ароматные.

Можно ли заменить майонез другой заправкой?
Да. Попробуйте смесь йогурта, лимонного сока и горчицы — получится лёгкий и полезный вариант.

Как сделать блюдо диетическим?
Откажитесь от обжарки — просто отварите грибы. А майонез замените сметаной или йогуртом.

Можно ли приготовить салат заранее?
Да, но лучше не заправлять. Смешайте все ингредиенты, а соус добавьте перед подачей.

С чем лучше подавать?
Салат идеально сочетается с мясом, рыбой или свежим хлебом с хрустящей корочкой.

Мифы и правда

Миф 1. Грибы делают салаты тяжёлыми.
Правда: шампиньоны — одни из самых лёгких грибов, они быстро усваиваются и содержат мало калорий.

Миф 2. Сырые морковь и чеснок не подходят для салатов.
Правда: именно они придают блюду свежесть и остроту, особенно в сочетании с грибами.

Миф 3. Без мяса салат не будет сытным.
Правда: сочетание грибов, яиц и сыра делает блюдо питательным даже без добавок.

3 интересных факта

  1. Шампиньоны — один из немногих грибов, которые можно есть даже сырыми.

  2. Грибы богаты витаминами группы B и белком, поэтому часто заменяют мясо в вегетарианской кухне.

  3. Этот салат легко превратить в слоёный — просто выложите ингредиенты по слоям и украсьте зеленью.

Исторический контекст

Салаты с грибами начали активно готовить в Европе в XIX веке, когда шампиньоны стали культивировать в промышленных масштабах. В России грибы всегда были частью традиционной кухни — их жарили, солили и добавляли в холодные закуски. Со временем появились тёплые салаты и слоёные варианты с яйцами и сыром. Сегодня салат с шампиньонами и яйцами — классика домашнего стола, где простота ингредиентов превращается в гармоничный вкус.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Салат с копчёной курицей и помидорами сохраняет свежесть при правильном хранении сегодня в 8:48
Салат, который не даёт покоя: почему все сходят с ума по копчёной курице

Простой и невероятно вкусный салат из копчёной курицы, сыра и свежих помидоров. Рассказываем, как приготовить, не допустив типичных ошибок.

Читать полностью » Рулет из лаваша с яйцом и огурцом сохраняет свежесть при правильном приготовлении сегодня в 8:44
Три слоя начинки — и гости в восторге: как превратить обычный лаваш в ресторанную закуску

Нежный рулет из лаваша с яйцом и огурцом готовится просто, но выглядит как ресторанная закуска. Узнайте, как сделать его идеальным по шагам.

Читать полностью » Песочное тесто в венском печенье должно быть рассыпчатым с лёгким сливочным вкусом сегодня в 7:45
Печенье, которое покорило Вену: теперь вы сможете приготовить его дома — и удивить всех гостей

Рассыпчатое песочное тесто, сладкое варенье и лёгкий аромат детства. Классическое венское печенье в новом исполнении — три цвета, три вкуса, одно удовольствие.

Читать полностью » Скумбрия в рассоле по методу домашней засолки сохраняет сочность и нежную текстуру сегодня в 7:41
Почему профессиональные повара солят скумбрию именно так: этого вы не найдёте в обычных рецептах

Домашняя скумбрия в рассоле — нежная, ароматная и без консервантов. Простой рецепт, с которым даже начинающий кулинар приготовит рыбу не хуже магазинной.

Читать полностью » Песочное печенье с изюмом сохраняет хрустящую текстуру сегодня в 6:36
Мамины секреты раскрыты: песочное печенье, которое тает во рту — рецепт, проверенный десятилетиями

Рассыпчатое песочное печенье с изюмом — ароматное лакомство из простых ингредиентов. Готовится быстро, пахнет детством и идеально подходит к чаю.

Читать полностью » Домашний зефир из яблок с агар-агаром сохраняет воздушную текстуру при правильном приготовлении сегодня в 6:32
Почему магазинный зефир отдыхает: домашний рецепт превращает обычные яблоки в воздушное облако

Домашний яблочный зефир — лёгкий, натуральный и воздушный десерт, который легко приготовить своими руками. Всё, что нужно, — яблоки, белок и немного терпения.

Читать полностью » Салат из моркови, колбасы и огурца сохраняет свежесть овощей при заправке майонезом сегодня в 5:29
Салат, который спасёт ваш ужин: когда нет времени на готовку, а гости уже на пороге

Простой, сочный и витаминный салат с колбасой, морковью и огурцами — лёгкий вариант для летнего ужина или быстрого перекуса. Готовится за 15 минут!

Читать полностью » Тушёное мясо в казане получается мягким и сочным сегодня в 5:25
Почему шеф-повара в восторге от казана? Мясо получается настолько сочным, что подливка не нужна

Мягкое мясо, густая подливка и аромат специй — тушёное мясо в казане дарит вкус уюта и тепла. Простое блюдо, которое всегда вызывает аппетит.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Дженнифер Лопес рассказала, как на концерте в Польше у неё распался костюм
Авто и мото
В Москве начнут строительство платной трассы между Новорижским шоссе и обходом Одинцово
Культура и шоу-бизнес
Продюсер Бабичев заявил, что Бабкиной не хватает новых хитов и современного продюсирования
Еда
Курица, фаршированная сыром и шпинатом, сохраняет сочность при запекании в духовке
Спорт и фитнес
Ходьба горкой: улучшение осанки и проработка спины с минимальными усилиями
Красота и здоровье
Регулярное употребление коричневого риса укрепляет сердце и поддерживает обмен веществ
Наука
Обугленные хлеба с образом Христа раскрыли духовную жизнь ранней Византии
Авто и мото
Эксперт посоветовал автолюбителям проверять заряд аккумулятора раз в месяц
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet