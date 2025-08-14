Опасные ошибки при приготовлении курицы, которые могут испортить всё

Хотите приготовить сытное и бюджетное блюдо, от которого домочадцы будут в восторге? Попробуйте курицу с грибами и картошкой в горшочке! Это универсальный рецепт: вместо курицы можно взять индейку, свинину или даже рыбу, а грибы — свежие, сушёные или солёные.

Ингредиенты

Куриное филе (или бедрышки) — 300 г

Шампиньоны — 300 г

Картофель — 250 г

Морковь — 1 шт.

Сливочное масло — 30 г

Специи для курицы — 1 ч. л.

Соль, перец — по вкусу

Как приготовить

Куриное мясо промойте, обсушите и нарежьте кусочками. Шампиньоны ополосните и нашинкуйте ломтиками. Картофель и морковь очистите, нарежьте кубиками. Смешайте курицу с картофелем, приправьте специями, солью и перцем.

Разложите по горшочкам слоями: картофель с курицей, грибы, морковь. Залейте водой на ⅓ объема, сверху положите кусочек сливочного масла. Накройте крышками и поставьте в разогретую до 180°C духовку на 50-55 минут.

Советы