Опасные ошибки при приготовлении курицы, которые могут испортить всё
Хотите приготовить сытное и бюджетное блюдо, от которого домочадцы будут в восторге? Попробуйте курицу с грибами и картошкой в горшочке! Это универсальный рецепт: вместо курицы можно взять индейку, свинину или даже рыбу, а грибы — свежие, сушёные или солёные.
Ингредиенты
- Куриное филе (или бедрышки) — 300 г
- Шампиньоны — 300 г
- Картофель — 250 г
- Морковь — 1 шт.
- Сливочное масло — 30 г
- Специи для курицы — 1 ч. л.
- Соль, перец — по вкусу
Как приготовить
Куриное мясо промойте, обсушите и нарежьте кусочками. Шампиньоны ополосните и нашинкуйте ломтиками. Картофель и морковь очистите, нарежьте кубиками. Смешайте курицу с картофелем, приправьте специями, солью и перцем.
Разложите по горшочкам слоями: картофель с курицей, грибы, морковь. Залейте водой на ⅓ объема, сверху положите кусочек сливочного масла. Накройте крышками и поставьте в разогретую до 180°C духовку на 50-55 минут.
Советы
- Молодой картофель можно не чистить — просто хорошо промойте.
- Если любите насыщенный грибной вкус, добавьте сушёные грибы.
- Подавайте прямо в горшочках — так ещё ароматнее.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru