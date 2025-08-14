Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
курица с грибами
курица с грибами
© freepik
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 10:07

Опасные ошибки при приготовлении курицы, которые могут испортить всё

Курица с грибами в горшочках: классический рецепт с пошаговым приготовлением

Хотите приготовить сытное и бюджетное блюдо, от которого домочадцы будут в восторге? Попробуйте курицу с грибами и картошкой в горшочке! Это универсальный рецепт: вместо курицы можно взять индейку, свинину или даже рыбу, а грибы — свежие, сушёные или солёные.

Ингредиенты

  • Куриное филе (или бедрышки) — 300 г
  • Шампиньоны — 300 г
  • Картофель — 250 г
  • Морковь — 1 шт.
  • Сливочное масло — 30 г
  • Специи для курицы — 1 ч. л.
  • Соль, перец — по вкусу

Как приготовить

Куриное мясо промойте, обсушите и нарежьте кусочками. Шампиньоны ополосните и нашинкуйте ломтиками. Картофель и морковь очистите, нарежьте кубиками. Смешайте курицу с картофелем, приправьте специями, солью и перцем.

Разложите по горшочкам слоями: картофель с курицей, грибы, морковь. Залейте водой на ⅓ объема, сверху положите кусочек сливочного масла. Накройте крышками и поставьте в разогретую до 180°C духовку на 50-55 минут.

Советы

  • Молодой картофель можно не чистить — просто хорошо промойте.
  • Если любите насыщенный грибной вкус, добавьте сушёные грибы.
  • Подавайте прямо в горшочках — так ещё ароматнее.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Рецепт шоколадных капкейков: пропорции ингредиентов для идеальной текстуры сегодня в 6:05

Почему ваши капкейки не получаются такими воздушными? Ошибка кроется в одном шаге

Узнайте, как приготовить восхитительные шоколадные капкейки с шоколадным кремом, которые станут настоящим украшением вашего стола. Пошаговый рецепт и советы!

Читать полностью » Морковный рулет с сыром: полезная закуска на праздничный стол сегодня в 5:19

Почему хозяйки добавляют в рулет неожиданный ингредиент

Яркий морковный рулет с сырной начинкой — просто, вкусно и эффектно! Узнайте, как приготовить этот нежный деликатес из доступных ингредиентов.

Читать полностью » Рецепт слоёного салата с курицей и грибами: пошаговый способ приготовления сегодня в 5:13

Слоёный секрет: как обычные ингредиенты превратить в праздничный шедевр

Узнайте, как быстро и просто приготовить слоеный салат с курицей и грибами! Этот яркий и вкусный рецепт станет украшением вашего праздничного стола.

Читать полностью » Праздничные баклажанные рулетики: пошаговая инструкция от кулинаров сегодня в 4:07

Удивительные язычки: как баклажаны могут изменить ваше представление о закусках

Яркие рулетики из баклажанов с помидорами и чесноком — идеальная закуска для любого стола. Готовятся за 30 минут, а исчезают за 5! Секрет — в ароматной зелени и хрустящей корочке.

Читать полностью » Фаршированные помидоры: ингредиенты и технология приготовления блюда сегодня в 4:03

Быстро, вкусно, бюджетно: как приготовить идеальную закуску за 35 минут

Яркая закуска, которая покорит всех! Фаршированные помидоры с ветчиной и сыром — просто, быстро и безумно вкусно. Идеально для праздника или ужина. Попробуйте!

Читать полностью » Свиной антрекот с мёдом: пошаговый рецепт от кулинарного эксперта сегодня в 3:58

Свинина, которую захочется готовить снова: рецепт с медовой магией

Хотите идеальный антрекот из свинины? Сочное мясо с медовой корочкой — всего 50 минут, и ваш ужин станет шедевром. Секреты выбора и запекания внутри!

Читать полностью » Что такое Май Тай: состав и особенности популярного коктейля сегодня в 3:52

Вкус лета в каждом глотке: как Май Тай пробуждает воспоминания

Откройте для себя классический коктейль Май Тай — экзотический напиток с тропическим вкусом! Узнайте, как его приготовить и чем украсить.

Читать полностью » Пять рецептов куриной грудки для быстрого и вкусного ужина сегодня в 3:22

Пять кулинарных хитростей, которые изменят вкус обычной куриной грудки

Пять способов приготовить куриную грудку так, чтобы она каждый раз была разной: от классики до современных кулинарных приёмов.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Как уличные музыканты Гавайев создают особую атмосферу
Садоводство

Настой бархатцев с мылом эффективен против тли и гусениц на деревьях и кустарниках
Красота и здоровье

Суворинова: жара повышает риск головной боли у склонных к мигрени людей
Спорт и фитнес

Фитнес-эксперт Милославский: прогресс зависит от баланса интенсивности, объема и частоты
Питомцы

Хламидиоз у кошек: симптомы, лечение и как защитить питомца
Садоводство

Осенняя уборка: почему опавшие листья смертельно опасны для вашего сада
Дом

Как я превратил утренний лай собаки соседа в подработку
Наука и технологии

Спустя 66 лет: в Антарктиде найдены останки пропавшего метеоролога Денниса Белла
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru