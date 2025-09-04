Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
закрутка кабачки и помидоры
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:44

Ботулизм маскируется под инсульт: как закрутки вводят врачей в заблуждение

Диетолог Соломатина назвала грибные закрутки самым опасным видом консервации

Домашние закрутки не всегда безопасны, а самым опасным видом консервов считаются именно грибы. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с Life.ru.

Почему именно грибы

"Это связано с их пористой структурой и тем, что они растут близко к земле, где могут сохраняться споры клостридии. Они выделяют токсины, вызывающие ботулизм — опасное заболевание", — пояснила специалист.

Особенно опасен ботулотоксин для детей, пожилых людей и людей с хроническими болезнями.

Сложность уничтожения спор

  • Споры клостридии не погибают при кипячении менее пяти часов.

  • Некоторые из них способны находиться в "спящем режиме" и активизироваться даже спустя полгода.

Трудности диагностики

Симптомы ботулизма могут напоминать транзиторную ишемическую атаку или инсульт. Поэтому врачи скорой помощи иногда неверно трактуют их, если не знают, что пациент ел грибы.

Рекомендации врача

  • Не употреблять грибные заготовки, если нет уверенности в их безопасности.

  • Отдавать предпочтение покупным консервам из проверенных магазинов.

Итог

  • Грибные закрутки — самый опасный вид домашних заготовок.

  • Причина в риске заражения ботулизмом.

  • Чтобы избежать проблем, лучше отказаться от сомнительных консерваций.

