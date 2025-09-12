Опята и курица: рецепт, скрывающий интригу, способную удивить даже скептиков

Представьте себе блюдо, которое не только вкусно, но и радует глаз — настоящий хит для любого застолья. Сегодня я расскажу, как приготовить салат "Грибное лукошко" с опятами и курицей.

Ингредиенты

Маринованные опята: 400 г

Варено-копченая куриная грудка: 200 г

Укроп: 50 г

Картофель (средний): 2 шт.

Морковь (средняя): 2 шт.

Маринованные огурцы: 3 шт.

Куриные яйца: 2 шт.

Плавленый сыр: 80 г (1 штука)

Майонез: 4 ст. л.

Пошаговое приготовление

Соберите все продукты по списку. Если нет копченой курицы, просто отварите филе в подсоленной воде или запеките в духовке. Майонез можно сделать дома — рецепты есть в конце. Отварите картофель и морковь в кожуре до мягкости, охладите и натрите на терке.

Совет: варите в холодной воде, после закипания на слабом огне, и проверяйте ножом.

Очистите грудку от кожи и костей, нарежьте кубиками. Подойдет не только грудка, но и бедрышки — главное, чтобы мяса было достаточно. Обсушите маринованные огурцы, нарежьте мелко. Я брала корнишоны, так что увеличила количество. Соленые огурцы тоже сгодятся.

Сварите вкрутую, охладите, очистите и натрите. Промойте опята от маринада, обсушите. Можно заменить шампиньонами или обжаренными свежими грибами. Натрите плавленый сырок на терке. Для удобства охладите его в морозилке 20 минут. Любимый сыр подойдет.

Мелко порубите укроп. Добавьте петрушку или кинзу для разнообразия. Установите кулинарное кольцо (диаметром 14-16 см) на блюдо. Выложите слой картофеля, смажьте майонезом. Сверху — огурцы с майонезом.

Добавьте яйца с майонезом, затем морковь и снова майонез. Распределите курицу с майонезом, сверху — тертый сыр. Посыпьте укропом и поставьте в холодильник на час для пропитки. Выложите опята на поверхность салата. Снимите кольцо и наслаждайтесь.