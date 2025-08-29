Как сделать идеальный салат за 20 минут: быстрые советы для занятых хозяек

Вы ищете идеальное блюдо для семейного ужина или праздничного стола? Салат с шампиньонами и яйцами — это именно то, что вам нужно! Он не только прост в приготовлении, но и невероятно вкусный, что заставит вас готовить его снова и снова.

Ингредиенты

Шампиньоны — 200 г

Морковь — 80 г

Твёрдый сыр — 50 г

Яйца — 2 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Укроп — 5 г

Майонез — 80 г

Растительное масло — 30 мл

Соль и перец — по вкусу

Пошаговое приготовление

Сначала подготовьте все необходимые продукты. Укроп промойте и обсушите, морковь очистите и тщательно вымойте. Шампиньоны очистите от загрязнений, промойте в холодной воде и дайте обсохнуть на полотенце. Яйца отварите в течение 12 минут после закипания, затем остудите.

Разогрейте растительное масло на среднем огне. Нарежьте шампиньоны кубиками и добавьте в сковороду. Приправьте солью и перцем, обжаривайте 5-7 минут, пока жидкость не выпарится, а грибы не подрумянятся. Затем переложите их на тарелку и дайте полностью остыть.

Остуженные яйца очистите от скорлупы и нарежьте кубиками. Для красивого вида старайтесь нарезать все ингредиенты одинакового размера. Натрите морковь на средней терке и добавьте в салатник к яйцам.

Натрите твёрдый сыр и добавьте его в салат. Для этого блюда подойдут такие сорта, как пармезан, чеддер или эмменталь. Чем ярче вкус сыра, тем интереснее получится салат. Укроп мелко нарежьте и добавьте в смесь.

Чеснок мелко порубите или натрите, но не используйте пресс, чтобы избежать горечи. Добавьте чеснок в салат, затем положите остывшие шампиньоны, заправьте майонезом, посолите и тщательно перемешайте. Готовый салат выложите на сервировочное блюдо, украсьте рубленым укропом и подавайте. Для праздничного стола можно использовать кулинарное кольцо для более эффектной подачи.