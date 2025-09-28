Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by AlixSaz is licensed under CC BY-SA 4.0
Александр Александров Опубликована сегодня в 8:34

Переславль-Залесский удивляет: столица новых музеев на берегу Плещеева озера

Переславль-Залесский: новые музеи и локации для визита в 2025

Переславль-Залесский — один из древнейших городов России. Его нередко называют просто Переславль. Город расположен в Ярославской области, всего в 140 километрах от Москвы, и удобен для коротких поездок на выходные. Здесь сохранились древние монастыри и соборы, но в последние годы Переславль стал известен ещё и как столица необычных музеев. Их здесь открывается так много, что город по праву считают рекордсменом среди малых туристических центров страны.

Как добраться

Самый живописный вариант — туристический поезд «Переславский экспресс». Он отправляется с Ярославского вокзала по выходным в 07:45 и идёт через Сергиев Посад и Александров. В пути — менее трёх часов. Стоимость билета начинается от 650 рублей.

Альтернатива — автобусы от Центрального автовокзала Москвы. Они преодолевают расстояние за 2 часа, билет стоит от 700 рублей.

Многие предпочитают ехать на машине. По трассе М8 «Холмогоры» дорога займёт около двух часов. Этот вариант удобен тем, что часть достопримечательностей разбросана за пределами центра.

Где остановиться

• Гостевой дом «Николин парк» — уютно и недорого, от 2 300 рублей.
• Отель «Александр Невский» — комфортный трёхзвёздочный вариант, от 7 700 рублей.
• Dom v stile LOFT mini (в деревне Криушкино) — дизайнерское жильё в стиле лофт, от 19 800 рублей.

Классика Переславля

Музей «Ботик Петра I»

Главная гордость города. На берегу Плещеева озера хранится единственный уцелевший кораблик из «потешной флотилии» юного Петра. Музей открылся в 1803 году и включает целый ансамбль: Ботный дом, ротонду, Белый дворец и памятник будущему императору.

Горицкий монастырь и Спасо-Преображенский собор

Старинный монастырь XIV века сегодня стал частью историко-архитектурного музея-заповедника. Здесь можно увидеть коллекции икон, живописи и деревянной скульптуры. В его филиалах хранится ещё больше сокровищ — главный из них Спасо-Преображенский собор 1152 года, где крестили Александра Невского.

Музей Александра Невского

Посвящён самому знаменитому уроженцу Переславля. В экспозиции — макет города XII века, старинные иконы и диорама Невской битвы.

Необычные музеи

Музей граммофонов

Впечатляет коллекцией старинных устройств: от «Микифона», помещающегося на ладони, до армейских граммофонов времён войны. Некоторые экспонаты можно попробовать в работе.

Музей радио

Частное собрание советской и зарубежной техники. Работают почти все экспонаты — от радиоприёмников времён застоя до старых телевизоров.

Музей утюга

Более двухсот экспонатов — от угольных и газовых моделей до спиртовых. Здесь проводят «праздники утюга», где можно опробовать старинные устройства.

Музей хитростей и смекалки

Посвящён старинным «лайфхакам». Здесь объяснят, как пользовались телескопическими вилками, музыкальными бутылками и кружками для усатых мужчин.

Музей крестьянского дизайна «Конь в пальто»

Современное оформление с элементами интерактивного шоу. Экспонаты подсвечиваются в полной темноте, а некоторые комнаты стилизованы под материалы — дерево, металл или текстиль.

Музей «Царство ряпушки»

Рыба ряпушка — символ города и украшает его герб. Здесь расскажут, почему её называли «царской сельдью», а после экскурсии предложат попробовать.

Съедобные музеи

Сыроварня Марии Коваль

Фермерская сыроварня, где можно увидеть процесс производства и попробовать сыры из молока собственных коров и коз.

«Переславский мёд»

Музей-пасека, связанный также с историей самоваров. Мёд собирают в заповеднике Плещеево озеро, а рядом можно увидеть знаменитый Синий камень — культовое место ещё со времён язычества.

Железнодорожная романтика

Музей паровозов «Кукушка»

Находится в посёлке Талица. Здесь собраны паровозы, дрезины и вагоны XIX–XX веков. Особый аттракцион — прокатиться на ручной дрезине по бывшей узкоколейке.

Сравнение музеев

Музей Особенность Для кого
«Ботик Петра I» История флота Любителям истории
Граммофонов Музыкальные устройства Тем, кто ценит звук и ретро
Утюга Старинная техника Семьям с детьми
Радио Рабочие экспонаты Любителям техники
«Царство ряпушки» Гастрономический акцент Гурманам
«Конь в пальто» Современный дизайн Молодым туристам
«Кукушка» Ж/д техника Семьям и детям

Советы шаг за шагом

  1. Начните день с музея «Ботик Петра I» — это визитная карточка города.
  2. Прогуляйтесь по Горицкому монастырю и загляните в музей Александра Невского.
  3. После обеда выберите необычные музеи: утюга или граммофонов.
  4. Завершите поездку гастрономией — сыроварня или пасека.
  5. Если остались силы, съездите в музей «Кукушка».

Переславль-Залесский — один из древнейших городов России, расположенный всего в двух часах езды от Москвы. Он сохранил дух истории с его монастырями и соборами, но при этом удивляет современным культурным разнообразием: здесь активно открываются новые музеи, каждый со своей уникальной атмосферой — от музея-усадьбы «Ботик Петра I» и собрания старинных утюгов до музея крестьянского дизайна «Конь в пальто» и сыроварни Марии Коваль. В Переславле прошлое и настоящее органично переплетаются, поэтому это отличное место, где можно и погрузиться в историю, и открыть для себя что-то неожиданное.

