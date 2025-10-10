Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Бывшая Покровская земская управа
Бывшая Покровская земская управа
© commons.wikimedia.org by Чуринъ is licensed under CC BY-SA 4.0
Александр Александров Опубликована сегодня в 9:06

Шоколад, церкви и пряники: все, что нужно знать перед посещением Покрова

Покров: Город шоколада и истории на берегах Владимирской области

Покров — это небольшой, но очень интересный город, расположенный во Владимирской области, всего в часе езды от Москвы. Город знаменит своей шоколадной фабрикой, которая производит каждую четвертую плитку шоколада в России. Покров также гордится тем, что является единственным местом в мире, где установлен памятник шоколаду.

История города Покров

Первое упоминание о поселении на месте современного города относится к 1506 году. Тогда здесь находилась Покровская Антониева пустынь с главным храмом в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Когда монастырь стал расширяться, вокруг него образовалось поселение, получившее название Покровское. В 1778 году оно стало городом и было переименовано в Покров.

В 1788 году был утверждён генеральный план застройки города, который, с небольшими изменениями, сохранился до сегодняшнего дня.

Покров также стал известен благодаря знаменитым личностям, таким как Пушкин, Грибоедов и Радищев, которые останавливались здесь в своё время. Здесь же жил знаменитый художник Исаак Левитан.

С XIX века Покров был купеческим городом, в котором начали строиться заводы и фабрики. В 1990-е годы, несмотря на трудности перестройки, ни одно из местных предприятий не было закрыто. Даже сегодня, с населением около 16,5 тысяч человек, Покров остаётся успешным промышленным центром, главным образом благодаря шоколадной фабрике.

Достопримечательности Покрова

Покров привлекает туристов не только своей историей, но и рядом интересных архитектурных памятников и культурных объектов. Одним из самых значимых мест является Храм Покрова Божией Матери, построенный в конце XVII века на месте сгоревшего в 1672 году храма Покровской Антониевой пустыни. В XIX веке к храму были пристроены трапезная, звонница и два придела.

Недалеко от города, в 4 км, находится Введенский Островной женский монастырь. Он расположен на маленьком острове Введенского озера и соединён с берегом бетонными и деревянными мостами. Монастырь был закрыт в советское время и превращён в женскую тюрьму, но с 1990-х годов он вернулся в лоно церкви. Здесь можно узнать много интересного о местной истории и традициях.

Земская управа Покрова, построенная в XIX веке из красного кирпича, является одним из старейших и красивейших зданий города с асимметричным фасадом и богатым архитектурным оформлением.

Ещё одной достопримечательностью города является Историко-этнографический парк-музей "Русский остров". Здесь можно погрузиться в атмосферу жизни русских крестьян, увидеть, как они жили, чем зарабатывали на жизнь и как отдыхали. Экспонаты музея можно трогать, а также участвовать в народных забавах.

Музеи и фабрики Покрова

Краеведческий музей Покрова представляет собой коллекцию из более 7 тысяч экспонатов, которые рассказывают о истории города, его жителях и промышленности. Особенно ценными являются старинные иконы и коллекция оружия. В картинной галерее музея выставлены работы местных художников.

Не менее популярным является Музей шоколада, который был открыт в 2004 году. Здесь можно узнать всё о процессе производства шоколада, увидеть необычные шоколадные скульптуры и даже принять участие в процессе создания плитки шоколада.

Шоколадная фабрика Покрова — это визитная карточка города. На экскурсии можно увидеть, как изготавливаются знаменитые плитки шоколада, а также попробовать продукцию фабрики. Кроме того, фабрика "Покровский пряник" предлагает экскурсии, на которых можно не только увидеть, как делают пряники, но и поучаствовать в процессе их росписи.

Необычные скульптуры Покрова

Одной из самых уникальных достопримечательностей Покрова является трёхметровая шоколадная фея из бронзы. Это единственный памятник в мире, посвящённый шоколаду. Фея держит в руках плитку шоколада, и местные жители верят, что, если потрогать её, жизнь станет "сладкой". Памятник установлен рядом с шоколадной фабрикой и является важным символом города.

Кроме того, в 18 километрах от Покрова на месте гибели космонавта Юрия Гагарина и военного летчика Владимира Серегина установлена 16-метровая стелла.

Что привезти из Покрова?

Если вы посетите Покров, то не забудьте привезти с собой сладкие сувениры. Шоколадные фигурки, произведённые на местной шоколадной фабрике, а также покровские имбирные и глазированные пряники с разными начинками станут отличным подарком или памятным сувениром.

Покров — это город, в котором переплетаются история, традиции и современность, а его туристические возможности делают его обязательным для посещения.

