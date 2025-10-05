Почему Эрмитаж остаётся главным магнитом Петербурга для туристов со всего мира
Санкт-Петербург заслуженно носит звание культурного центра страны. Здесь сосредоточено огромное количество музеев, театров, выставок и памятников архитектуры. Но особая гордость города — Государственный Эрмитаж, известный во всём мире своим масштабом и уникальностью коллекций.
История создания
Эрмитаж был основан в XVIII веке по инициативе Екатерины II. В 1764 году императрица приобрела у прусского купца Гоцковского коллекцию из 250 картин, что стало началом собрания. Екатерина дала музею французское название "Hermitage", означающее "уединённое место", подчёркивая камерность и личный характер коллекции.
Поначалу картины хранились в Малых дворцах, и любоваться ими могла только сама императрица и избранные гости. Лишь в XIX веке Эрмитаж стал доступен широкой публике.
Коллекция
Сегодня в Эрмитаже хранится около 3 миллионов экспонатов. Коллекция охватывает все эпохи — от каменного века до современности.
- Залы древнего Египта и Востока;
- коллекции искусства Средневековья Европы и Азии;
- собрания живописи Испании, Франции, Голландии, Англии, Германии;
- богатейшие коллекции итальянских мастеров.
Особое место занимают произведения эпохи Возрождения — Леонардо да Винчи, Рафаэль, Тициан, Микеланджело.
Архитектурный ансамбль
Эрмитаж — это не только коллекции, но и уникальные здания. Комплекс объединяет пять строений вдоль Невы:
- Зимний дворец (архитектор Растрелли, 1754-1762) — главная резиденция российских монархов;
- Малый Эрмитаж (арх. Вален-Деламот, 1764-1766);
- Старый Эрмитаж (арх. Фельтен, 1771-1787);
- Новый Эрмитаж (XIX век, первый специально построенный музей России);
- Эрмитажный театр (арх. Кваренги, 1783).
Все здания соединены переходами и галереями, создавая единое музейное пространство.
Масштаб музея
Коллекция размещается в 350 залах. Учёные подсчитали: если у каждого экспоната задерживаться хотя бы на минуту, на полный осмотр уйдёт около 15 лет.
Эрмитаж — это город внутри города, с бесконечными лестницами, коридорами и залами, где можно потеряться среди шедевров.
Сравнение: Эрмитаж и Лувр
|Музей
|Город
|Количество экспонатов
|Особенность
|Эрмитаж
|Санкт-Петербург
|~3 млн
|Самая большая коллекция в России, уникальные залы
|Лувр
|Париж
|~600 тыс.
|Монна Лиза, Венера Милосская
|Прадо
|Мадрид
|~20 тыс.
|Испанская живопись
Советы шаг за шагом: как посетить Эрмитаж
- Покупайте билеты онлайн, чтобы избежать длинных очередей.
- Начинайте экскурсию с Зимнего дворца.
- Если времени мало — выберите тематический маршрут (итальянское Возрождение, французские импрессионисты, египетский зал).
- Не забудьте посмотреть парадные интерьеры дворца.
- Возьмите аудиогид или экскурсию, иначе легко потеряться в масштабах музея.
FAQ
Сколько экспонатов в Эрмитаже?
Около 3 миллионов.
Можно ли фотографировать в залах?
Да, без вспышки.
Сколько времени нужно на осмотр?
Минимум один день, но лучше несколько посещений.
Эрмитаж — это одновременно сокровищница мировой культуры, архитектурный памятник и символ Санкт-Петербурга, без посещения которого невозможно составить полное впечатление о "культурной столице России".
