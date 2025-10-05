Почему Эрмитаж остаётся главным магнитом Петербурга для туристов со всего мира

Санкт-Петербург заслуженно носит звание культурного центра страны. Здесь сосредоточено огромное количество музеев, театров, выставок и памятников архитектуры. Но особая гордость города — Государственный Эрмитаж, известный во всём мире своим масштабом и уникальностью коллекций.

История создания

Эрмитаж был основан в XVIII веке по инициативе Екатерины II. В 1764 году императрица приобрела у прусского купца Гоцковского коллекцию из 250 картин, что стало началом собрания. Екатерина дала музею французское название "Hermitage", означающее "уединённое место", подчёркивая камерность и личный характер коллекции.

Поначалу картины хранились в Малых дворцах, и любоваться ими могла только сама императрица и избранные гости. Лишь в XIX веке Эрмитаж стал доступен широкой публике.

Коллекция

Сегодня в Эрмитаже хранится около 3 миллионов экспонатов. Коллекция охватывает все эпохи — от каменного века до современности.

Залы древнего Египта и Востока;

коллекции искусства Средневековья Европы и Азии;

собрания живописи Испании, Франции, Голландии, Англии, Германии;

богатейшие коллекции итальянских мастеров.

Особое место занимают произведения эпохи Возрождения — Леонардо да Винчи, Рафаэль, Тициан, Микеланджело.

Архитектурный ансамбль

Эрмитаж — это не только коллекции, но и уникальные здания. Комплекс объединяет пять строений вдоль Невы:

Зимний дворец (архитектор Растрелли, 1754-1762) — главная резиденция российских монархов;

Малый Эрмитаж (арх. Вален-Деламот, 1764-1766);

Старый Эрмитаж (арх. Фельтен, 1771-1787);

Новый Эрмитаж (XIX век, первый специально построенный музей России);

Эрмитажный театр (арх. Кваренги, 1783).

Все здания соединены переходами и галереями, создавая единое музейное пространство.

Масштаб музея

Коллекция размещается в 350 залах. Учёные подсчитали: если у каждого экспоната задерживаться хотя бы на минуту, на полный осмотр уйдёт около 15 лет.

Эрмитаж — это город внутри города, с бесконечными лестницами, коридорами и залами, где можно потеряться среди шедевров.

Сравнение: Эрмитаж и Лувр

Музей Город Количество экспонатов Особенность Эрмитаж Санкт-Петербург ~3 млн Самая большая коллекция в России, уникальные залы Лувр Париж ~600 тыс. Монна Лиза, Венера Милосская Прадо Мадрид ~20 тыс. Испанская живопись

Советы шаг за шагом: как посетить Эрмитаж

Покупайте билеты онлайн, чтобы избежать длинных очередей. Начинайте экскурсию с Зимнего дворца. Если времени мало — выберите тематический маршрут (итальянское Возрождение, французские импрессионисты, египетский зал). Не забудьте посмотреть парадные интерьеры дворца. Возьмите аудиогид или экскурсию, иначе легко потеряться в масштабах музея.

FAQ

Сколько экспонатов в Эрмитаже?

Около 3 миллионов.

Можно ли фотографировать в залах?

Да, без вспышки.

Сколько времени нужно на осмотр?

Минимум один день, но лучше несколько посещений.

Эрмитаж — это одновременно сокровищница мировой культуры, архитектурный памятник и символ Санкт-Петербурга, без посещения которого невозможно составить полное впечатление о "культурной столице России".