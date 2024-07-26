Музей-заповедник "Коломенское" в Москве претерпит значительные обновления и реставрацию до 2026 года. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что обновление музея пройдет в три этапа и включит создание новых рекреационных зон: свадебного сада, семейно-досугового центра и спортивного кластера.
Проект начался с благоустройства 24 га территории вдоль набережной Москвы-реки. Также планируется реставрация 13 из 17 исторических объектов музея. Работы по благоустройству начнутся с первого этапа в 2024 году и продолжатся в последующие годы.
Фото: commons.wikimedia.org/Vyacheslav Argenberg (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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