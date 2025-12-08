Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алла Малькова Опубликована сегодня в 19:19

История становится свидетелем: в 2026 году жениться можно будет в музеях

В Ленобласти утвердили десять музеев для официальной регистрации брака в 2026 году

Возможность официально сочетаться браком в музеях Ленинградской области из эксперимента превратилась в стремительно растущую практику, меняющую привычные представления о свадебной церемонии. Об этом сообщает "Российская газета", подчёркивая, что к 2026 году такие площадки заработают уже в десяти музеях региона.

Как развивался пилотный проект

Первые выездные регистрации появились летом текущего года в Выборге — в замке и парке Монрепо. Эти пространства сразу привлекли внимание будущих молодожёнов, подтвердив востребованность новой Формы государственной церемонии. Начальник управления ЗАГС Ленобласти Ольга Куликова поясняла, что реальная регистрация на выезде стала новой свадебной традицией, которой нет ещё и года. После успеха выборгских площадок идеи начали поддерживать и другие районы области.

На сегодняшний день действует 25 официальных выездных площадок, семь из которых принимают пары круглогодично, а остальные работают с мая по октябрь. С середины лета к проекту присоединились первые два музейных объекта — усадьба Приютино и дом-музей Николая Римского-Корсакова. Эти пространства оказались не менее популярными, чем исторические локации Выборга.

Рост числа музейных площадок

Теперь утверждены десять музеев, готовых проводить официальные церемонии. Заместитель директора Музейного агентства Ленобласти Анна Невинская отмечала, что список может быть расширен: если появится запрос от брачующихся, агентство рассмотрит новые локации. Такой подход создаёт гибкость и позволяет учитывать разнообразие предпочтений будущих супругов.

Музеи различаются своей концепцией и атмосферой: поклонники современного искусства могут выбрать Сосновоборский музей, интересующиеся средневековой культурой — Ивангородскую крепость или Копорье, а любители русской старины — Дом станционного смотрителя или Домик няни Пушкина. Для тех, кого привлекает философское наследие, подходит музей-усадьба Рериха в Изваре.

Дополнительные возможности для молодожёнов

Регистрация брака в музейных интерьерах даёт эффект погружения в историческую среду: пары могут устраивать фотосессии в залах, где бывали выдающиеся личности, гулять по традиционным маршрутам и создавать уникальный образ праздника. При этом за аренду площадок платить не нужно — остаётся только государственная пошлина в размере 350 рублей.

Для удобства подачи заявлений планируется создать электронный сервис "Выездная регистрация-47" или "Семья-47". Проект уже получил название "Магия музейной свадьбы". Одной из первых, кто опробовал формат в Приютино, стала сотрудница самого Музейного агентства, показав привлекательность идеи для профессионалов музейной среды.

Новый свадебный сезон и география желающих

В этом году новобрачным сделали особый подарок: 31 декабря в десяти районах Ленинградской области можно будет официально зарегистрировать брак. Уже подано около пятидесяти заявлений, лидирует Кировский район. Выездные церемонии в праздничный день пройдут в Колонном зале Сланцев и в зале "Ризалит" в Гатчине.

Желающих провести церемонию на музейных площадках становится всё больше, и это не только жители Ленобласти. Приезжают пары из Петербурга, Москвы, Новгородской и Псковской областей, а также издалёка, включая Приморский край. Выездной формат востребован и среди тех, кто отмечает годовщины супружеской жизни, причём это не обязательно круглые даты.

