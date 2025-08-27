72 тысячи квадратных метров искусства: в Москве строят культурный мегапроект

Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 19:55

В Коммунарке построят депозитарно-выставочный центр площадью 72 тыс. кв. м — Собянин

Тысячи редчайших произведений искусства, которые долгие годы хранились в закрытых фондах, вскоре смогут увидеть жители и гости Москвы. В Коммунарке готовится к строительству Депозитарно-выставочный центр — проект, который обещает изменить привычное представление о музейных запасниках.

Пространство нового формата

Общая площадь будущего здания впечатляет — 72 тысячи квадратных метров. Архитекторы разделят его на три ключевые зоны. Самое заметное место займёт выставочное пространство — почти 19 тысяч квадратных метров, рассчитанных на одновременное пребывание до 4000 посетителей.

Не менее значимой частью станет зона открытого хранения площадью более 21 тысячи квадратных метров. Здесь редкие экспонаты не будут пылиться за закрытыми дверями — их можно будет увидеть в просторных залах.

"По сути это будут не привычные закрытые на ключ помещения, а большие выставочные залы, куда можно прийти и посмотреть то, что в классических запасниках было десятилетиями скрыто от наших глаз", — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Специальные пространства для главных коллекций

Отдельный блок — более 10 тысяч квадратных метров — выделят под фонды Третьяковской галереи. Это позволит представить публике те произведения, которые по разным причинам не входят в постоянную экспозицию. Кроме того, в здании предусмотрят общественные зоны, административные помещения и реставрационный центр с мастерскими.

Дата завершения строительства пока не объявлена, но интерес к проекту уже высок. Ведь речь идёт о том, чтобы открыть доступ к культурным богатствам, которые прежде можно было увидеть лишь на страницах каталогов.

Мнения музейного сообщества

Директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин ранее отмечал, что создание подобного центра не решит полностью проблему хранения фондов, но станет серьёзным подспорьем для музейной сферы.

"Хорошей поддержкой", — так он охарактеризовал проект.

По его словам, только в ГИМ насчитывается около 5 миллионов экспонатов, из которых на Красной площади в постоянной экспозиции можно увидеть лишь 0,7%.

