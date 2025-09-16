Музейные экспонаты растворились в ночи: как в Париже провернули дерзкое ограбление
Ограбления, связанные с культурными ценностями, всегда вызывают резонанс. Когда речь идёт о музеях, ущерб измеряется не только в деньгах, но и в утраченной возможности прикоснуться к наследию человечества. Именно такой случай недавно произошёл в Париже: из Национального музея естественной истории исчезли редкие золотые самородки.
Что произошло
По данным французских СМИ, похищение было тщательно спланировано. Преступники проникли в здание и вынесли шесть золотых самородков, общая стоимость которых оценивается примерно в 600 тысяч евро. Сейчас расследованием занимается специализированное подразделение судебной полиции, отвечающее за борьбу с бандитизмом.
Примечательно, что это не первый удар по учреждению: ранее музей подвергался масштабной кибератаке, из-за которой несколько недель были недоступны базы данных и электронные сервисы.
Национальный музей естественной истории: масштабы и значение
Учреждение объединяет сразу несколько крупных площадок: Сад растений в Париже, Венсенский зоопарк, Музей человека, Галерею эволюции, Минералогическую и Палеонтологическую галереи. Помимо столичных пространств, в сеть входят ботанические сады, зоопарки и исследовательские центры по всей Франции. В музее трудится около 1850 сотрудников, обеспечивающих как научную, так и образовательную деятельность.
Сравнение: музейные ценности и объекты риска
|Объект
|Уровень ценности
|Уязвимость
|Последствия кражи
|Золотые самородки
|Высокая материальная стоимость
|Компактные, легко транспортировать
|Потеря уникальных образцов
|Архивы и базы данных
|Научная ценность
|Уязвимы для кибератак
|Утрата доступа к информации
|Экспонаты галерей (скелеты, минералы)
|Культурная ценность
|Крупные, сложны для выноса
|Репутационный ущерб
3 интересных факта
-
В 2017 году в Дрездене похитили сокровища стоимостью более миллиарда евро, и лишь часть удалось вернуть.
-
В Париже действует один из крупнейших в Европе центров реставрации музейных экспонатов.
-
Франция занимает лидирующие позиции по числу музеев на душу населения.
Исторический контекст: громкие ограбления музеев
-
1911 год — кража картины "Мона Лиза" из Лувра.
-
2002 год — похищение полотен Ван Гога в Амстердаме.
-
2019 год — "зелёный свод" в Дрездене: исчезновение украшений XVIII века.
