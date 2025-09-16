Музейные экспонаты растворились в ночи: как в Париже провернули дерзкое ограбление

Ограбления, связанные с культурными ценностями, всегда вызывают резонанс. Когда речь идёт о музеях, ущерб измеряется не только в деньгах, но и в утраченной возможности прикоснуться к наследию человечества. Именно такой случай недавно произошёл в Париже: из Национального музея естественной истории исчезли редкие золотые самородки.

Что произошло

По данным французских СМИ, похищение было тщательно спланировано. Преступники проникли в здание и вынесли шесть золотых самородков, общая стоимость которых оценивается примерно в 600 тысяч евро. Сейчас расследованием занимается специализированное подразделение судебной полиции, отвечающее за борьбу с бандитизмом.

Примечательно, что это не первый удар по учреждению: ранее музей подвергался масштабной кибератаке, из-за которой несколько недель были недоступны базы данных и электронные сервисы.

Национальный музей естественной истории: масштабы и значение

Учреждение объединяет сразу несколько крупных площадок: Сад растений в Париже, Венсенский зоопарк, Музей человека, Галерею эволюции, Минералогическую и Палеонтологическую галереи. Помимо столичных пространств, в сеть входят ботанические сады, зоопарки и исследовательские центры по всей Франции. В музее трудится около 1850 сотрудников, обеспечивающих как научную, так и образовательную деятельность.

Сравнение: музейные ценности и объекты риска