Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Национальный музей естественной истории в Париже
Национальный музей естественной истории в Париже
© commons.wikimedia.org by Benh LIEU SONG is licensed under CC BY 3.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована вчера в 23:54

Музейные экспонаты растворились в ночи: как в Париже провернули дерзкое ограбление

В Париже из Национального музея естественной истории похитили золотые самородки на 600 тысяч евро

Ограбления, связанные с культурными ценностями, всегда вызывают резонанс. Когда речь идёт о музеях, ущерб измеряется не только в деньгах, но и в утраченной возможности прикоснуться к наследию человечества. Именно такой случай недавно произошёл в Париже: из Национального музея естественной истории исчезли редкие золотые самородки.

Что произошло

По данным французских СМИ, похищение было тщательно спланировано. Преступники проникли в здание и вынесли шесть золотых самородков, общая стоимость которых оценивается примерно в 600 тысяч евро. Сейчас расследованием занимается специализированное подразделение судебной полиции, отвечающее за борьбу с бандитизмом.

Примечательно, что это не первый удар по учреждению: ранее музей подвергался масштабной кибератаке, из-за которой несколько недель были недоступны базы данных и электронные сервисы.

Национальный музей естественной истории: масштабы и значение

Учреждение объединяет сразу несколько крупных площадок: Сад растений в Париже, Венсенский зоопарк, Музей человека, Галерею эволюции, Минералогическую и Палеонтологическую галереи. Помимо столичных пространств, в сеть входят ботанические сады, зоопарки и исследовательские центры по всей Франции. В музее трудится около 1850 сотрудников, обеспечивающих как научную, так и образовательную деятельность.

Сравнение: музейные ценности и объекты риска

Объект Уровень ценности Уязвимость Последствия кражи
Золотые самородки Высокая материальная стоимость Компактные, легко транспортировать Потеря уникальных образцов
Архивы и базы данных Научная ценность Уязвимы для кибератак Утрата доступа к информации
Экспонаты галерей (скелеты, минералы) Культурная ценность Крупные, сложны для выноса Репутационный ущерб

3 интересных факта

  1. В 2017 году в Дрездене похитили сокровища стоимостью более миллиарда евро, и лишь часть удалось вернуть.

  2. В Париже действует один из крупнейших в Европе центров реставрации музейных экспонатов.

  3. Франция занимает лидирующие позиции по числу музеев на душу населения.

Исторический контекст: громкие ограбления музеев

  • 1911 год — кража картины "Мона Лиза" из Лувра.

  • 2002 год — похищение полотен Ван Гога в Амстердаме.

  • 2019 год — "зелёный свод" в Дрездене: исчезновение украшений XVIII века.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эрмитаж откроет центры в Южной Корее и Омане в рамках проекта вчера в 15:43

Эрмитаж шагает по планете гигантскими сапогами: Южная Корея и Оман уже ждут мировых шедевров

Эрмитаж запускает новые проекты в Корее и Омане: цифровые выставки, академический обмен и редкие шедевры коллекции за пределами России.

Читать полностью » Эмма Хеминг назвала переселение Брюса Уиллиса в дом с сиделками вчера в 14:35

Она снова стала женой, а не сиделкой: Эмма Хеминг открыла правду о жизни с Брюсом Уиллисом

Жена Брюса Уиллиса назвала переселение актёра в дом с сиделками "огромным подарком". Почему этот шаг оказался важным для всей семьи?

Читать полностью » Биограф Тина Браун: Карла III раздражает отношение принца Уильяма к обязанностям вчера в 13:04

Король на работе, принц на каникулах: почему Карла III раздражает принц Уильям

Биографы утверждают: Карл III раздражён не Гарри, а Уильямом. Почему король недоволен наследником и как это влияет на семью?

Читать полностью » Адвокат Дрю Финдлинг заявил, что Lil Nas X идёт на поправку после ареста и госпитализации вчера в 12:51

Полураздетый на улице — и снова с улыбкой: Lil Nas X оправляется после ареста

Рэпер Lil Nas X оказался в центре громкого дела после ареста в Лос-Анджелесе. Что с ним произошло и как это повлияет на его карьеру?

Читать полностью » Кристин Милиоти после вчера в 11:42

Бэтмен вычеркнул любимицу зрителей: Кристин Милиоти осталась за кадром сиквела

Кристин Милиоти не вернётся в роли Софии Фальконе в "Бэтмене 2". Режиссёр объяснил причину и намекнул на будущее сериалов DC.

Читать полностью » Variety: премия вчера в 10:40

Футбол не помешал: "Эмми" 2025 сделала рейтинги, которые оставили все конкурирующие шоу позади

Трансляция премии "Эмми-2025" привлекла рекордное количество зрителей. Какие сериалы победили, а также почему интерес к премии растёт?

Читать полностью » В 2026 году Coachella возглавят Сабрина Карпентер, Karol G и Джастин Бибер вчера в 9:57

Сабрина Карпентер, Karol G и Джастин Бибер: кто возглавит Coachella 2026

Хедлайнеры Coachella 2026, среди которых Сабрина Карпентер, Karol G и Джастин Бибер, а также звезды других жанров и специальное шоу Anyma.

Читать полностью » Эксперт назвал возможные причины кризиса в отношениях Гарри и Меган вчера в 6:11

Меган Маркл vs Британская монархия: почему их отношения с Гарри обречены

Бывший дворецкий принцессы Дианы предсказал развод принца Гарри и Меган Маркл из-за их культурных различий и карьерных амбиций герцогини.

Читать полностью »

Новости
Еда

Куриные ножки в соево-медовом соусе получаются хрустящими
Спорт и фитнес

Исследователи подтвердили влияние диеты на сон и уровень стресса
Дом

Специалисты по безопасности: отсутствие освещения у входа делает жильё уязвимым для взлома
Еда

Специалисты объяснили, что такое резистентный крахмал и чем он полезен для кишечника
Авто и мото

Алкотестер показал опьянение у трезвого водителя: параметры влияния по данным ГИБДД
Спорт и фитнес

Тренер Дженнифер Риццуто назвала четыре базовых упражнения с эспандером для верхней части тела
Туризм

Турагентства не опасаются ухода клиентов из-за запуска WB Travel — обсуждение в ТурДоме
Наука

Гены устойчивости к антибиотикам найдены в ДНК из пещеры Инёню возрастом 5000 лет
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet