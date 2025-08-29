Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ташкент, Узбекистан
Ташкент, Узбекистан
© commons.wikimedia.org by LBM1948 is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 6:41

Вдохновлён Востоком, создан в минимализме: каким будет музей Андо в Ташкенте

Тадао Андо построит Национальный музей Узбекистана в Ташкенте в 2028 году

Когда мировая архитектурная легенда выбирает новую точку на карте, это всегда событие. В 2028 году Ташкент станет местом, где японский мастер минимализма Тадао Андо создаст уникальное пространство — Национальный музей Узбекистана. Для Центральной Азии это будет его первый проект, и именно это обстоятельство уже делает будущую постройку особенной.

Архитектурная идея и образ будущего музея

Здание Андо обещает стать символом диалога между прошлым и будущим. Архитектор черпает вдохновение в культурном наследии Узбекистана, но воплощает его в характерной для себя эстетике монументального минимализма.

Основой архитектурного решения станут сочетания круглых и прямоугольных объемов, создающих динамику пространства. Входная группа будет выделяться массивными арками, которые откроют путь в центральный двор. Двор окружат светопрозрачные коридоры, наполненные воздухом и светом.

Международное сотрудничество

Для реализации проекта Андо объединит усилия с немецкой студией Atelier Brückner. Такой союз японской строгости и немецкой инженерной школы должен подарить музею гармоничное сочетание эстетики и функциональности.

Помимо залов для постоянных и временных выставок, в комплексе разместят художественные резиденции, библиотеку, лекционный зал и образовательные пространства. Таким образом, Национальный музей задуман не только как хранилище искусства, но и как площадка для диалога, исследований и культурных встреч.

Музей как общественное пространство

Создатели подчеркивают, что миссия нового учреждения выходит далеко за рамки традиционной музейной функции. Оно должно стать ведущим культурным центром страны, а также комфортным пространством для встреч, размышлений и общения.

Наследие Тадао Андо

Тадао Андо — одна из самых узнаваемых фигур мировой архитектуры. Его работы можно узнать по мастерскому использованию естественного света и умению превращать даже простые бетонные конструкции в поэтическое пространство.

Он является приверженцем регионализма, то есть архитектурного подхода, в котором учитывается культурный и природный контекст места. Среди его известных проектов — Пулитцеровский центр искусств в Миссури, Музей искусств в Киото, а также знаменитая Часовня Света в Осаке, где лучи солнца становятся главным художественным элементом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Медведева: с Загитовой мы не стали подругами, но можем встретиться за кофе вчера в 20:21

"Подругами мы бы не стали": что стоит за признанием Медведевой о Загитовой

Могли ли Медведева и Загитова стать подругами? Фигуристки раскрыли правду о своём соперничестве, примирении и встречах за чашкой кофе.

Читать полностью » Минпросвещения рекомендовало изучать на уроках музыки песни Shaman, Газманова и Майданова вчера в 19:17

Школьников ждёт новый репертуар: Shaman и Газманов теперь вместе с классиками

В школьной программе появились песни Shaman и Газманова. Зачем их включили вместе с классикой и кто решал, какие произведения будут изучать дети?

Читать полностью » Yonhap: полиция Южной Кореи задержала певца PSY за незаконное получение медицинских рецептов вчера в 18:55

От флешмоба до уголовного дела: как поменялась история культового певца PSY

Южнокорейская полиция задержала исполнителя хита "Gangnam Style" PSY: его подозревают в незаконном получении рецептов на психотропные препараты.

Читать полностью » У Филиппа Киркорова умер пёс Хари на 16-м году жизни вчера в 17:51

Трагедия за час до возвращения: потеря, о которой Киркоров не мог подумать

Филипп Киркоров рассказал о потере, которая случилась за час до его возвращения домой: 16 лет рядом с ним жил верный пес Хари.

Читать полностью » Тейлор Свифт вошла в Книгу рекордов Гиннесса благодаря подкасту братьев Келси вчера в 16:10

Подкаст братьев Келси с Свифт установил рекорд, о котором не мечтали даже звёзды YouTube

Тейлор Свифт снова вошла в историю: её появление в подкасте братьев Келси побило мировой рекорд Гиннесса по просмотрам на YouTube.

Читать полностью » Лариса Долина поддержала Романа Товстика на фоне его развода с Еленой вчера в 15:55

Лариса Долина вмешалась в громкий развод Товстиков: на чьей она стороне

Неожиданный поворот в громком разводе Товстиков: Лариса Долина вступилась за бизнесмена, а Полина Диброва подала на развод со своим мужем.

Читать полностью » Фигуристка Евгения Медведева призналась, что в 18 лет столкнулась с остеопорозом вчера в 14:47

Болезнь, которая крала медали: с чем пришлось столкнуться Евгении Медведевой в 18 лет

Фигуристка Евгения Медведева призналась, что в юности боролась с остеопорозом: ее кости были как у пожилого человека, а зубам пришлось ставить виниры.

Читать полностью » Памела Андерсон назвала Лиама Нисона джентльменом и призналась в романтических чувствах вчера в 13:37

"Невозможно не влюбиться": Памела Андерсон рассказала о чувствах к Лиаму Нисону

Памела Андерсон впервые откровенно рассказала о "химии" с Лиамом Нисоном, которая вышла далеко за пределы съёмочной площадки "Голого пистолета".

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

ГАИ напомнила о штрафе 500 рублей за нештатные багажники и другие доработки
Наука и технологии

Железо вместо платины: китайские учёные совершили прорыв в водородной энергетике
Наука и технологии

Учёные раскрыли генетические методы борьбы с исчезновением 70% видов животных
Садоводство

Искусственная трава или натуральный газон: что выбрать для двора по рекомендациям дизайнеров
Спорт и фитнес

Нейт Фелисиано: сильные грудные мышцы повышают эффективность жимовых упражнений
Красота и здоровье

Оториноларинголог Марина Евсикова: потеря голоса может быть связана с инфекциями или стрессом
Питомцы

Щенки чаще грызут поводок из-за скуки и тревоги
Авто и мото

BYD начала поставки в Европу из Таиланда: почти тысяча электромобилей Dolphin минует новые пошлины ЕС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru