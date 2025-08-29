Вдохновлён Востоком, создан в минимализме: каким будет музей Андо в Ташкенте

Когда мировая архитектурная легенда выбирает новую точку на карте, это всегда событие. В 2028 году Ташкент станет местом, где японский мастер минимализма Тадао Андо создаст уникальное пространство — Национальный музей Узбекистана. Для Центральной Азии это будет его первый проект, и именно это обстоятельство уже делает будущую постройку особенной.

Архитектурная идея и образ будущего музея

Здание Андо обещает стать символом диалога между прошлым и будущим. Архитектор черпает вдохновение в культурном наследии Узбекистана, но воплощает его в характерной для себя эстетике монументального минимализма.

Основой архитектурного решения станут сочетания круглых и прямоугольных объемов, создающих динамику пространства. Входная группа будет выделяться массивными арками, которые откроют путь в центральный двор. Двор окружат светопрозрачные коридоры, наполненные воздухом и светом.

Международное сотрудничество

Для реализации проекта Андо объединит усилия с немецкой студией Atelier Brückner. Такой союз японской строгости и немецкой инженерной школы должен подарить музею гармоничное сочетание эстетики и функциональности.

Помимо залов для постоянных и временных выставок, в комплексе разместят художественные резиденции, библиотеку, лекционный зал и образовательные пространства. Таким образом, Национальный музей задуман не только как хранилище искусства, но и как площадка для диалога, исследований и культурных встреч.

Музей как общественное пространство

Создатели подчеркивают, что миссия нового учреждения выходит далеко за рамки традиционной музейной функции. Оно должно стать ведущим культурным центром страны, а также комфортным пространством для встреч, размышлений и общения.

Наследие Тадао Андо

Тадао Андо — одна из самых узнаваемых фигур мировой архитектуры. Его работы можно узнать по мастерскому использованию естественного света и умению превращать даже простые бетонные конструкции в поэтическое пространство.

Он является приверженцем регионализма, то есть архитектурного подхода, в котором учитывается культурный и природный контекст места. Среди его известных проектов — Пулитцеровский центр искусств в Миссури, Музей искусств в Киото, а также знаменитая Часовня Света в Осаке, где лучи солнца становятся главным художественным элементом.