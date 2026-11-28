В спокойном состоянии нарост над клювом индоутки выглядит как короткий, плотный рог единорога. Но стоит самцу зашагать, стремясь привлечь самку или отстоять доминирование, как по этому выступу, называемому "снодом", приливает кровь. Мякоть разбухает, удлиняется и нависает над клювом, напоминая длинный розовый серёжки. У самок снуды тоже есть, но они значительно мельче. Вопрос в том, зачем мужской птице развивать такой, на первый взгляд, непрактичный орган.

Д-р Ричард Бухольц, профессор биологии Университета Миссисипи, — тот, кто лучше всех может ответить на этот вопрос. Атрибуты птичьей анатомии, которые кажутся скорее декоративными, чем функциональными, и которые биологи называют "украшениями", давно привлекли его внимание. Ещё на магистратуре Бухольц изучал желто-ногую куропатку (yellow-knobbed curassow), южноамериканскую птицу с ярко-жёлтым бугорком на клюве и кустистым хохолком из завитых перьев.

Когда пришло время выбирать тему диссертации, его научный руководитель предложил более распространённого объекта: дикую индоутку. Бухольц не был в восторге. "Я не хочу быть парнем по индоуткам", — сказал он своему руководителю. Тем не менее, он попробовал. Более трёх десятилетий спустя он всё ещё изучает этих птиц. И его исследования показали, что снуды индоуток имеют как минимум две функции: соблазнение и демонстрация статуса.

Мякоть над клювом индоутки на самом деле очень привлекательна

Оказалось, что снуды — это инструмент соблазнения. В исследовании 1995 года, проведённом Бухольцем с использованием живых самцов и чучел, самки показали чёткое предпочтение самцов с более длинными снудами и более широкими головыми щитками (головной щиток — это гладкий участок голой кожи на голове самца).

Это было неожиданно, поскольку у самцов индоуток есть несколько украшений, включая бородку, растущую в области груди, иризирующие перья и хвостовой веер, похожий на павлиньи. Тем не менее, самки, по-видимому, больше заботятся именно о снуде и головном щитке.

Самки индоуток — разборчивые птицы. В некоторых испытаниях самки выбирали между двумя самцами, чьи снуды различались "лишь на пару миллиметров", — говорит Бухольц, — и всё же выбирали более длинный.

Он нашёл вероятную причину этого предпочтения в желудках самцов. У самцов с более длинными снудами было меньше кокцидий в пищеварительном тракте. Кокцидии — это одноклеточные паразиты, повреждающие слизистую кишечника и способные вызывать смертность у молодых животных.

Бухольц считает, что снуды служат индикатором здоровья, позволяя самкам оценивать качество самца как партнёра, просто глядя на него. Длинный снуд сигнализирует, что иммунная система самца достаточно сильна, чтобы бороться с паразитами, такими как кокцидии, и что он может передать это сопротивление болезням своему потомству, тем самым улучшая их шансы на выживание.

Снуды также являются сигналом альфа-самца

Другая серия экспериментов, опубликованная Бухольцем в 1997 году, предполагает, что самцы индоуток также используют снуды для оценки соперников.

Бухольц приучил содержащихся в неволе самцов индоуток, каждая из которых содержалась в отдельной клетке, входить в арену, где их ждала зерновая кормушка. "Они обожают зерно", — говорит Бухольц. "Обычно в неволе их кормят сухим гранулированным кормом, поэтому они обожают всё, что похоже на натуральное зерно или семена".

Когда Бухольц выпускал двух самцов в арену одновременно, они редко вступали в физическую драку за угощение. "Почти всегда один из самцов сдавался", — говорит Бухольц. "Самец с более длинным снудом, как правило, не был тем, кто сдавался".

Чтобы убедиться, что именно снуд имеет значение, он провёл испытания снова с двумя пластиковыми чучелами, различающимися только длиной снуда. "И большинство самцов выбирали есть зерно перед чучелом индоутки с более коротким снудом из двух", — говорит Бухольц.

Что касается кожных наростов на голове индоутки?

Голова и шея индоутки, лишённые перьев, покрыты гладкими узелками, называемыми карункулами, которые могут менять цвет с красного или розового на белый или синий. У самцов карункулы намного больше, чем у самок. "Их цвет может меняться очень драматично в разные моменты демонстрации самца", — говорит Бухольц.

Но что это означает, неизвестно. Бухольц предполагает, что краснота, а не размер, может указывать на анемию у самца, но признаёт, что это лишь предположение.

Бухольц не изучал напрямую функцию карункулов индоутки. Но в рамках исследования 2024 года, проведённого им вместе с Ребеккой Кимболл из Университета Флориды, они обнаружили, что голые участки кожи помогают курообразным — группе, включающей индоуток, кур и фазанов — терять тепло и привлекать партнёров. Таким образом, карункулы могут помогать самцу оставаться прохладным, пока он привлекает внимание самки.

Баланс между регуляцией температуры тела и ухаживанием является фокусом текущих исследований Бухольца. Он и его команда изучают, влияют ли растущие весенние температуры на способность самцов демонстрировать себя самкам, и выбирают ли самцы время и место для демонстрации так, чтобы помочь им управлять теплопередачей.

Бухольц также примирился со своей репутацией. "Я пришёл к тому, чтобы принять титул "Парня по индоуткам"", — говорит он. "Они действительно fascinating, социальные существа, взаимодействующие друг с другом". Как показало его исследование, их анатомия ключевым образом определяет их поведение друг с другом. Эти непрактичные на вид снуды на самом деле являются полезными инструментами передачи информации — даже если мы, люди, можем не находить их столь привлекательными, как это делают самки индоуток.