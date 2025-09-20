Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована вчера в 23:30

Один тренажёр заменяет и зал, и кардио: почему гребля — универсальный фитнес-инструмент

Гребной тренажёр сочетает кардио и силовую нагрузку и подходит для людей с чувствительными суставами — AFPA

Гребной тренажёр — это не просто "кардиомашина для рук". Он задействует до 80% мышц тела и сочетает в себе силовую и аэробную нагрузку. Упражнения на нём считаются низкоударными, поэтому они подходят людям с чувствительными суставами или тем, кто восстанавливается после травм.

Какие мышцы работают на гребном тренажёре

Тренер Секия Мангам пояснила:

"Гребля — это полнотелесное, низкоударное упражнение на выносливость, которое работает более чем с 80% мышц тела, развивая силу и мощность".

При подтягивании рукояти включаются трицепсы, пресс, икры и бицепсы бедра. В фазе отталкивания активно работают плечи, пресс, задние дельтовидные, поясница, квадрицепсы и ягодицы.

По данным AFPA (Американская ассоциация фитнес-профессионалов), гребля прорабатывает девять основных мышечных групп.

Фазы гребка и задействованные мышцы

  1. The Catch (старт) - колени прижаты к груди, руки тянутся к рукояти. Включаются ягодицы, бицепсы бедра, икры, мышцы спины и плечевой пояс.

  2. The Drive (отталкивание) - основной источник силы ноги. Работают квадрицепсы, ягодицы, кора, спина, плечи.

  3. The Finish (завершение) - корпус слегка отклонён назад, руки подтянуты к груди. Здесь особенно нагружается пресс, стабилизаторы корпуса и руки.

  4. Recovery (возврат) - возврат в исходное положение. Вновь активируются ягодицы, бицепсы бедра и трицепсы.

Основные мышечные группы

  • Пресс - удерживает корпус ровным и стабилизирует позвоночник.

  • Ягодицы - дают мощный толчок в фазе Drive.

  • Квадрицепсы и бицепсы бедра - главные двигатели ног.

  • Икры - стабилизируют и помогают толчку.

  • Спина и плечи - тянут рукоять, фиксируют корпус.

  • Руки (бицепсы и трицепсы) - завершают фазу движения.

Какие мышцы почти не работают

Грудные мышцы, приводящие и отводящие мышцы бёдер задействованы минимально. Чтобы сбалансировать нагрузку, стоит дополнять тренировки отжиманиями, жимами или упражнениями на тренажёрах.

Как оптимизировать тренировку

AFPA советует распределять усилия: около 65-70% работы должны выполнять ноги, и лишь 25-35% — верхняя часть тела. Новичкам стоит помнить: это больше толчковое движение, чем тяговое.

"Я всегда говорю новичкам: гребля — это в первую очередь толчок ногами, а не тяга руками", — отметила Мангам.

Чтобы усилить отдельные зоны, можно добавлять упражнения вне тренажёра:

  • для пресса — скручивания, планка;

  • для ягодиц — приседания, выпады;

  • для груди — отжимания или жим гантелей.

Плюсы и минусы гребного тренажёра

Плюсы Минусы
Прорабатывает до 80% мышц тела Не нагружает грудь так же сильно, как другие упражнения
Сочетает кардио и силовую нагрузку Требует техники, иначе возможна боль в пояснице
Низкоударное — щадит суставы Новичкам может быть сложно освоить движение
Удобно для дома — тихая работа Дорогой тренажёр по сравнению с другими
Развивает выносливость и силу Заметный прогресс требует регулярности

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: тянуть руками вместо толчка ногами.
    Последствие: перегруз плеч и спины.
    Альтернатива: начинать движение от ног.

  • Ошибка: сутулиться и округлять спину.
    Последствие: нагрузка на поясницу.
    Альтернатива: держать кор активным, спину прямой.

  • Ошибка: слишком высокая частота гребков.
    Последствие: быстрое утомление, падение техники.
    Альтернатива: работать медленнее, но мощнее.

А что если…

Что если сочетать греблю с отжиманиями или жимом гантелей? Тогда тренировка станет более сбалансированной: вы нагрузите грудные мышцы, которых не хватает в классическом гребке.

Заключение

Гребной тренажёр — универсальный инструмент: развивает выносливость, силу и задействует почти всё тело. Он эффективен для дома, безопасен для суставов и помогает одновременно решать задачи кардио и силовой подготовки.

Три факта напоследок

  1. Гребля активирует 9 основных мышечных групп.

  2. 70% работы выполняют ноги, а не руки.

  3. Упражнение считается низкоударным и подходит при проблемах с суставами.

