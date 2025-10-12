На второй день не поднять руки? Значит, мышцы учатся быть сильнее
Каждый, кто хоть раз возвращался к занятиям спортом после перерыва или пробовал новые упражнения, сталкивался с ощущением боли в мышцах. Обычно она появляется не сразу, а через день, усиливается на второй-третий день и постепенно проходит. Многие считают, что это признак "хорошей" тренировки, но врачи объясняют: всё гораздо сложнее.
Травматолог-ортопед Александр Аржаков в беседе с "Известиями" рассказал, откуда берётся мышечная боль, почему она считается естественной реакцией организма и как облегчить состояние после нагрузки.
Когда боль после тренировки — это норма
"Боль в мышцах — нормальная реакция организма на новые или интенсивные нагрузки. Она обычно возникает через 12-24 часа после тренировки, достигает пика на 2-3 сутки после занятий и проходит в течение 5-7 дней", — заявил врач Александр Аржаков.
Такое состояние называется синдромом отсроченной мышечной боли (или DOMS — Delayed Onset Muscle Soreness). Оно связано с адаптацией мышц к непривычной нагрузке.
Если тренировки регулярные, со временем дискомфорт уменьшается, ведь организм становится устойчивее и восстанавливается быстрее.
Признаки нормальной посттренировочной боли
-
появляется через 12-24 часа после нагрузки;
-
усиливается при движении, но не мешает выполнять повседневные дела;
-
проходит самостоятельно в течение 3-7 дней;
-
не сопровождается отёком, покраснением или повышением температуры.
Почему болят мышцы
Долгое время считалось, что причина боли — накопление молочной кислоты. Однако современные исследования показали: лактат выводится из организма уже через несколько часов после тренировки, а болезненность возникает позже.
"В основе синдрома отсроченной мышечной боли лежит микротравма мышечных волокон и их последующее воспаление. При этом, по новым данным, это явление может возникать и без повреждения тканей — за счёт активации специфических биохимических реакций в организме во время тренировки", — отметил Аржаков.
Таким образом, микротравмы стимулируют восстановление и рост мышечных волокон, что делает мышцы крепче. Это естественный процесс адаптации.
|Фактор
|Что происходит
|Эффект
|Новая нагрузка
|Мышцы работают в непривычном режиме
|Возникают микротрещины волокон
|Отсутствие разминки
|Мышцы не готовы к интенсивной работе
|Повышенный риск травм
|Эксцентрические упражнения (растяжение под нагрузкой)
|Мышцы сопротивляются растяжению
|Сильнее ощущается боль
|Недостаток восстановления
|Нет времени на регенерацию тканей
|Дискомфорт длится дольше
А что если боль сильная и не проходит?
Если через 7-10 дней неприятные ощущения остаются, лучше сделать перерыв и обратиться к врачу. Возможна микротравма сухожилий или воспаление мышечных волокон (миозит).
Не стоит полагаться на мази с "разогревающим эффектом" — они не лечат причину, а только маскируют симптомы.
Как предотвратить мышечную боль
-
Разогревайтесь перед тренировкой — мышцы должны быть тёплыми.
-
Постепенно увеличивайте интенсивность и вес.
-
Следите за техникой — неправильные движения перегружают суставы.
-
После занятия делайте растяжку.
-
Не тренируйтесь на голодный желудок.
FAQ
Почему мышцы болят не сразу?
Из-за микровоспалений, которые развиваются спустя 12-24 часа после тренировки.
Можно ли заниматься, если мышцы болят?
Да, но только лёгкой активностью, не затрагивающей уставшую группу мышц.
Помогают ли массаж и баня?
Да, улучшают кровообращение и ускоряют восстановление, если нет воспаления.
Стоит ли пить обезболивающее?
Только при сильной боли и по рекомендации врача.
Как быстро проходит нормальная боль?
Обычно от 3 до 7 дней, в зависимости от интенсивности тренировки.
Исторический контекст
О феномене "отсроченной мышечной боли" впервые заговорили в середине XX века, когда спортсмены начали активно исследовать физиологию нагрузок. Сегодня этот синдром рассматривают как нормальную адаптационную реакцию организма. Современные методы восстановления — массаж, контрастные процедуры и правильное питание — позволяют сократить период дискомфорта и сделать тренировки более безопасными.
