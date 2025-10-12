На второй день не поднять руки? Значит, мышцы учатся быть сильнее

Каждый, кто хоть раз возвращался к занятиям спортом после перерыва или пробовал новые упражнения, сталкивался с ощущением боли в мышцах. Обычно она появляется не сразу, а через день, усиливается на второй-третий день и постепенно проходит. Многие считают, что это признак "хорошей" тренировки, но врачи объясняют: всё гораздо сложнее.

Травматолог-ортопед Александр Аржаков в беседе с "Известиями" рассказал, откуда берётся мышечная боль, почему она считается естественной реакцией организма и как облегчить состояние после нагрузки.

Когда боль после тренировки — это норма

"Боль в мышцах — нормальная реакция организма на новые или интенсивные нагрузки. Она обычно возникает через 12-24 часа после тренировки, достигает пика на 2-3 сутки после занятий и проходит в течение 5-7 дней", — заявил врач Александр Аржаков.

Такое состояние называется синдромом отсроченной мышечной боли (или DOMS — Delayed Onset Muscle Soreness). Оно связано с адаптацией мышц к непривычной нагрузке.

Если тренировки регулярные, со временем дискомфорт уменьшается, ведь организм становится устойчивее и восстанавливается быстрее.

Признаки нормальной посттренировочной боли

появляется через 12-24 часа после нагрузки;

усиливается при движении, но не мешает выполнять повседневные дела;

проходит самостоятельно в течение 3-7 дней;

не сопровождается отёком, покраснением или повышением температуры.

Почему болят мышцы

Долгое время считалось, что причина боли — накопление молочной кислоты. Однако современные исследования показали: лактат выводится из организма уже через несколько часов после тренировки, а болезненность возникает позже.

"В основе синдрома отсроченной мышечной боли лежит микротравма мышечных волокон и их последующее воспаление. При этом, по новым данным, это явление может возникать и без повреждения тканей — за счёт активации специфических биохимических реакций в организме во время тренировки", — отметил Аржаков.

Таким образом, микротравмы стимулируют восстановление и рост мышечных волокон, что делает мышцы крепче. Это естественный процесс адаптации.