Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Рост мышц
Рост мышц
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:26

На второй день не поднять руки? Значит, мышцы учатся быть сильнее

Врач Аржаков пояснил, что посттренировочная боль связана с микротравмами и адаптацией мышц

Каждый, кто хоть раз возвращался к занятиям спортом после перерыва или пробовал новые упражнения, сталкивался с ощущением боли в мышцах. Обычно она появляется не сразу, а через день, усиливается на второй-третий день и постепенно проходит. Многие считают, что это признак "хорошей" тренировки, но врачи объясняют: всё гораздо сложнее.

Травматолог-ортопед Александр Аржаков в беседе с "Известиями" рассказал, откуда берётся мышечная боль, почему она считается естественной реакцией организма и как облегчить состояние после нагрузки.

Когда боль после тренировки — это норма

"Боль в мышцах — нормальная реакция организма на новые или интенсивные нагрузки. Она обычно возникает через 12-24 часа после тренировки, достигает пика на 2-3 сутки после занятий и проходит в течение 5-7 дней", — заявил врач Александр Аржаков.

Такое состояние называется синдромом отсроченной мышечной боли (или DOMS — Delayed Onset Muscle Soreness). Оно связано с адаптацией мышц к непривычной нагрузке.

Если тренировки регулярные, со временем дискомфорт уменьшается, ведь организм становится устойчивее и восстанавливается быстрее.

Признаки нормальной посттренировочной боли

  • появляется через 12-24 часа после нагрузки;

  • усиливается при движении, но не мешает выполнять повседневные дела;

  • проходит самостоятельно в течение 3-7 дней;

  • не сопровождается отёком, покраснением или повышением температуры.

Почему болят мышцы

Долгое время считалось, что причина боли — накопление молочной кислоты. Однако современные исследования показали: лактат выводится из организма уже через несколько часов после тренировки, а болезненность возникает позже.

"В основе синдрома отсроченной мышечной боли лежит микротравма мышечных волокон и их последующее воспаление. При этом, по новым данным, это явление может возникать и без повреждения тканей — за счёт активации специфических биохимических реакций в организме во время тренировки", — отметил Аржаков.

Таким образом, микротравмы стимулируют восстановление и рост мышечных волокон, что делает мышцы крепче. Это естественный процесс адаптации.

Фактор Что происходит Эффект
Новая нагрузка Мышцы работают в непривычном режиме Возникают микротрещины волокон
Отсутствие разминки Мышцы не готовы к интенсивной работе Повышенный риск травм
Эксцентрические упражнения (растяжение под нагрузкой) Мышцы сопротивляются растяжению Сильнее ощущается боль
Недостаток восстановления Нет времени на регенерацию тканей Дискомфорт длится дольше

А что если боль сильная и не проходит?

Если через 7-10 дней неприятные ощущения остаются, лучше сделать перерыв и обратиться к врачу. Возможна микротравма сухожилий или воспаление мышечных волокон (миозит).

Не стоит полагаться на мази с "разогревающим эффектом" — они не лечат причину, а только маскируют симптомы.

Как предотвратить мышечную боль

  • Разогревайтесь перед тренировкой — мышцы должны быть тёплыми.

  • Постепенно увеличивайте интенсивность и вес.

  • Следите за техникой — неправильные движения перегружают суставы.

  • После занятия делайте растяжку.

  • Не тренируйтесь на голодный желудок.

FAQ

Почему мышцы болят не сразу?
Из-за микровоспалений, которые развиваются спустя 12-24 часа после тренировки.

Можно ли заниматься, если мышцы болят?
Да, но только лёгкой активностью, не затрагивающей уставшую группу мышц.

Помогают ли массаж и баня?
Да, улучшают кровообращение и ускоряют восстановление, если нет воспаления.

Стоит ли пить обезболивающее?
Только при сильной боли и по рекомендации врача.

Как быстро проходит нормальная боль?
Обычно от 3 до 7 дней, в зависимости от интенсивности тренировки.

Исторический контекст

О феномене "отсроченной мышечной боли" впервые заговорили в середине XX века, когда спортсмены начали активно исследовать физиологию нагрузок. Сегодня этот синдром рассматривают как нормальную адаптационную реакцию организма. Современные методы восстановления — массаж, контрастные процедуры и правильное питание — позволяют сократить период дискомфорта и сделать тренировки более безопасными.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мари Пурвис из Nike представила домашнюю тренировку без оборудования сегодня в 6:50
Простой предмет, который заменит TRX и пресс-машину — вы точно не догадывались, что это

Фитнес-дом без тренажёров — это реально. Разбираемся, как обычные полотенца могут заменить спортзал и превратить пол в идеальный тренинг-инвентарь.

Читать полностью » Домашняя тренировка на выносливость и силу: инструкция шаг за шагом сегодня в 6:10
20 минут — и ни один тренажёр не нужен: круг, который заставит мышцы проснуться

Эта круговая тренировка поможет укрепить мышцы и повысить выносливость. Разбираемся, как выполнять упражнения без оборудования и травм.

Читать полностью » Фитнес-тренер Кира Стоукс представила упражнение трассирующая планка для укрепления корпуса сегодня в 5:50
Трассирующая планка меняет правила игры — один подход, а эффект как от трёх упражнений

Это упражнение сочетает планку, отжимание и подтягивание колена к локтю. Разбираемся, как правильно выполнять трассирующую планку и зачем она нужна.

Читать полностью » Физиотерапевты объяснили, как укрепить мышцы спины без оборудования дома сегодня в 5:10
Эти 5 минут в день творят чудеса со спиной — проверено на тех, кто сидит сутками

Частая боль в пояснице — результат слабых мышц спины. Разбираемся, какие упражнения помогут вернуть осанку и силу без тренажёров.

Читать полностью » Фитнес-инструкторы показали комплекс упражнений на пресс без оборудования сегодня в 4:50
Девять движений, которые делают живот плоским быстрее, чем планка

Этот короткий комплекс для пресса не требует инвентаря, но нагружает мышцы живота и бёдер. Разбираемся, как правильно выполнять упражнения и избежать ошибок.

Читать полностью » Персональный тренер OriGym Джеймс Брэди: упражнения с эспандером укрепляют руки без вреда для суставов сегодня в 4:16
Упругая кожа без спортзала: секрет, который возвращает тонус рукам

После 40 мышцы рук теряют упругость, но вернуть тонус можно без спортзала. Простая программа с эспандером и собственным весом поможет добиться видимого результата уже через месяц.

Читать полностью » Круговая тренировка для дома: комплекс упражнений для выносливости и тонуса сегодня в 4:10
Всё, что нужно для формы — шесть метров пола и немного упрямства

Эта простая круговая тренировка не требует спортзала и подходит для дома. Разбираемся, как выполнять упражнения правильно и не навредить себе.

Читать полностью » Фитнес-тренер Идалис Веласкес представила интервальную тренировку для развития силы и выносливости сегодня в 3:50
Тренировка, где отдых длится меньше, чем вдох — и именно в этом секрет результата

Тренер Идалис Веласкес предлагает интервальный комплекс, который можно делать где угодно. Разбираемся, как семь упражнений помогут улучшить форму и выносливость.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Тольятти - город на Волге и центр российского автопрома
Питомцы
Исследования показывают: собаки лучше реагируют на похвалу, чем на еду
Садоводство
Фитофтора поражает томаты, картофель и перец при повышенной влажности — эксперты
Авто и мото
Диагностика показала: мигание фар часто связано с износом щёток или регулятора генератора
Садоводство
Учёные: споры фитофторы сохраняются в теплице до пяти лет
Красота и здоровье
Йод поддерживает работу щитовидной железы и обмен веществ — Наталья Дивеева
Наука
Обонятельные рецепторы впервые экспрессировали в лабораторных клетках для изучения запахов — Андреас Натш
Еда
Сметанный торт по классическому рецепту делает десерт воздушным и тающим во рту
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet