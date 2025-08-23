Молочная кислота ни при чём: настоящая причина боли после спорта
Мышечная боль после активной тренировки знакома почти каждому, кто хоть раз менял нагрузку или увеличивал интенсивность. Но что именно происходит в организме — и нужно ли с этим бороться?
Что вызывает боль в мышцах
Как рассказал травматолог-ортопед Александр Аржаков, болезненность появляется не сразу:
обычно через 12-24 часа после тренировки, достигает пика к 2-3 суткам и исчезает за 5-7 дней.
Раньше считалось, что причина — молочная кислота. Однако современные исследования показывают: дело в микроповреждениях мышечных волокон и последующем воспалении, которое запускается в ответ на нагрузку.
При этом врач уточняет:
боль может возникнуть даже без повреждения тканей — в результате биохимических реакций, которые активируются во время тренировки.
Что делать, если болят мышцы
- Дайте организму время для восстановления.
- Избегайте интенсивных нагрузок на те же мышцы в течение 2-3 дней.
- При выраженной боли — сделайте паузу на неделю.
Не забывайте о влиянии стресса
Ранее реабилитолог, нейрофизиолог Юрий Корюкалов отмечал, что хронический стресс замедляет рост мышц и ухудшает восстановление, даже при грамотных тренировках.
