Молочная кислота ни при чём: настоящая причина боли после спорта

Мышечная боль после активной тренировки знакома почти каждому, кто хоть раз менял нагрузку или увеличивал интенсивность. Но что именно происходит в организме — и нужно ли с этим бороться?

Что вызывает боль в мышцах

Как рассказал травматолог-ортопед Александр Аржаков, болезненность появляется не сразу:

обычно через 12-24 часа после тренировки, достигает пика к 2-3 суткам и исчезает за 5-7 дней.

Раньше считалось, что причина — молочная кислота. Однако современные исследования показывают: дело в микроповреждениях мышечных волокон и последующем воспалении, которое запускается в ответ на нагрузку.

При этом врач уточняет:

боль может возникнуть даже без повреждения тканей — в результате биохимических реакций, которые активируются во время тренировки.

Что делать, если болят мышцы

Дайте организму время для восстановления.

Избегайте интенсивных нагрузок на те же мышцы в течение 2-3 дней.

При выраженной боли — сделайте паузу на неделю.

Не забывайте о влиянии стресса

Ранее реабилитолог, нейрофизиолог Юрий Корюкалов отмечал, что хронический стресс замедляет рост мышц и ухудшает восстановление, даже при грамотных тренировках.