Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Рельефное тело
Рельефное тело
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 3:41

Молочная кислота ни при чём: настоящая причина боли после спорта

Травматолог Александр Аржаков объяснил, почему болят мышцы после тренировки

Мышечная боль после активной тренировки знакома почти каждому, кто хоть раз менял нагрузку или увеличивал интенсивность. Но что именно происходит в организме — и нужно ли с этим бороться?

Что вызывает боль в мышцах

Как рассказал травматолог-ортопед Александр Аржаков, болезненность появляется не сразу:
обычно через 12-24 часа после тренировки, достигает пика к 2-3 суткам и исчезает за 5-7 дней.

Раньше считалось, что причина — молочная кислота. Однако современные исследования показывают: дело в микроповреждениях мышечных волокон и последующем воспалении, которое запускается в ответ на нагрузку.

При этом врач уточняет:
боль может возникнуть даже без повреждения тканей — в результате биохимических реакций, которые активируются во время тренировки.

Что делать, если болят мышцы

  • Дайте организму время для восстановления.
  • Избегайте интенсивных нагрузок на те же мышцы в течение 2-3 дней.
  • При выраженной боли — сделайте паузу на неделю.

Не забывайте о влиянии стресса

Ранее реабилитолог, нейрофизиолог Юрий Корюкалов отмечал, что хронический стресс замедляет рост мышц и ухудшает восстановление, даже при грамотных тренировках.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Андрей Терешин: даже малые дозы алкоголя повышают риск онкологических заболеваний сегодня в 2:30

Семь видов рака, которые провоцирует алкоголь

Онколог Андрей Терешин назвал алкоголь главным канцерогеном, который провоцирует сразу семь видов рака. Даже небольшие дозы запускают опасные процессы — но риск можно снизить, сократив потребление.

Читать полностью » Смородина, облепиха и рыба: какие продукты поддерживают иммунитет в конце лета сегодня в 1:27

Как подготовить организм к осени: 7 шагов для крепкого иммунитета

Август — идеальное время, чтобы укрепить иммунитет перед осенними простудами. Врачи объясняют, какие продукты, витамины и привычки действительно помогают организму подготовиться к сезону вирусов.

Читать полностью » Ломова: кофе, цитрусовые и выпечка по утрам раздражают желудок и вызывают изжогу сегодня в 0:23

Завтрак может спровоцировать гастрит: что категорически нельзя есть натощак

Не все привычные продукты подходят для утреннего приёма пищи. Гастроэнтеролог объясняет, почему кофе, соки и выпечка натощак могут ухудшить состояние ЖКТ и спровоцировать изжогу.

Читать полностью » Врач-онколог рассказал, почему психоэмоциональное состояние важно для долголетия вчера в 23:23

Пожил, но не вечно: что мешает человеку прожить более 125 лет

Правильное питание, активный образ жизни и своевременное лечение могут продлить жизнь, но биологический предел — 125 лет. Узнайте, как заботиться о теле и душе для долгих лет.

Читать полностью » Кардиолог назвал скрытые симптомы инфаркта у женщин вчера в 23:17

Женский инфаркт: 5 удивительных симптомов, которые вы принимаете за усталость

Узнайте о редких симптомах инфаркта у женщин: усталость, одышка и другие малозаметные признаки, которые могут спасти жизнь.

Читать полностью » Рак головы и шеи: курение и алкоголь увеличивают риски — важность ранней диагностики, по мнению онколога вчера в 22:26

Рак, который не болит до последнего: почему симптомы могут быть проигнорированы

Как курение и алкоголь повышают риск рака головы и шеи? Почему ранняя диагностика так важна и как правильно себя защищать от этой угрозы? Читайте в нашем материале.

Читать полностью » Врач рассказала, как облегчить боль в горле летом — советы по использованию мороженого и чая вчера в 22:22

От жары — к боли в горле: как перепады температур влияют на ваше самочувствие

Летние перепады температур могут вызвать боль в горле. Узнайте, как простые средства, такие как мороженое и леденцы, помогут облегчить состояние.

Читать полностью » Врачи рассказали о восьми способах лечения тромбоза глубоких вен вчера в 22:15

Как распознать тромбоз глубоких вен: важные симптомы, о которых нужно знать

Тромбоз глубоких вен становится все более распространенной угрозой. Узнайте, как распознать симптомы и предотвратить опасные последствия.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

В Сан-Паулу и Рио де-Жанейро собакам обязательно вживляют микрочип для поиска владельцев
Авто и мото

ВСК: в 2025 году на китайские автомобили пришлось 28% угонов в России
Спорт и фитнес

Физиотерапевт Джереми Шумахер назвал пользу лягушачьих приседаний для ног и суставов
Еда

Рецепт печенья с апельсиновым джемом в персидском стиле
Наука и технологии

Астроном Горалек: жители городов смогут наблюдать сближение Венеры и Юпитера
Спорт и фитнес

Программа памяти Нейта Харди: 2 выхода силой, 4 отжимания, 8 махов гирей
Садоводство

Колорадский жук боится этого, как огня: уксус и горчица спасут ваш картофель
Дом

Дизайнер Асаль Тухтабаева назвала устаревшие приёмы ремонта, которых стоит избегать
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru