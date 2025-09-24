Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Жим штанги узким хватом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:24

Молочная кислота ни при чём: откуда берётся боль после тренировок

Врач Аржаков: отсроченная мышечная боль связана с микротравмами и воспалением волокон

Боль в мышцах после спортивных занятий знакома каждому, кто хотя бы раз пробовал увеличить нагрузку или добавить новые упражнения. О причинах этого явления рассказал травматолог-ортопед Александр Аржаков, его слова приводит "Известия".

По словам специалиста, неприятные ощущения — это естественная реакция организма на непривычную активность.

"Она обычно возникает через 12-24 часа после тренировки, достигает пика на 2-3 сутки после занятий и проходит в течение 5-7 дней", — заявил Аржаков.

Ранее считалось, что основной виновник боли — молочная кислота, которая накапливается в мышцах. Однако, как отметил врач, современные исследования показали иную картину.

"В основе синдрома отсроченной мышечной боли лежит микротравма мышечных волокон и их последующее воспаление, при этом, по новым данным, это явление может возникать и без повреждения тканей за счет активации специфических биохимических реакций в организме во время тренировки", — пояснил специалист.

Эксперт также дал рекомендацию тем, кто сталкивается с неприятными ощущениями после зала.

"Нужно дать возможность организму отдохнуть. Следует избегать интенсивных нагрузок на ту же группу мышц в ближайшие 2-3 дня, а при выраженной боли — в течение семи дней", — добавил собеседник газеты.

Таким образом, умеренная боль в мышцах после нагрузок — нормальное и временное явление. Она говорит о том, что тело адаптируется и перестраивается под новые условия.

