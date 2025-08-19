Почему мышцы не растут, даже если вы ходите в зал
Многие уверены, что для роста мышц достаточно просто "ходить в зал". Но тренер Иван Милославский объясняет: результат появляется только при грамотном сочетании тренировок, питания и восстановления.
С чего начать тренировки
Эксперт рекомендует:
- тренироваться 3-5 раз в неделю;
- постепенно увеличивать нагрузку, а не бросаться сразу на большие веса;
- делать упор на базовые упражнения: жим лёжа, становую тягу и приседания.
Именно эти движения задействуют сразу несколько мышечных групп и дают наибольший стимул к росту.
Почему питание играет ключевую роль
"Без профицита калорий рост мышц невозможен. Исключение — новички или те, кто возобновляет тренировки после долгого перерыва", — пояснил Милославский.
Это значит, что рацион должен превышать суточный расход энергии на 200-400 ккал. При этом в нём должны быть:
- белки — для восстановления мышц;
- жиры — для гормонального баланса;
- углеводы — как топливо для тренировок.
Восстановление — не меньше половины успеха
Мышцы растут не во время тренировки, а после неё. Поэтому тренер подчёркивает важность:
- качественного сна — минимум 7-9 часов;
- достаточного промежутка между тренировками для восстановления.
Без этого прогресс будет замедляться, даже при правильных нагрузках и питании.
