Почему мышцы не растут, даже если вы ходите в зал

Многие уверены, что для роста мышц достаточно просто "ходить в зал". Но тренер Иван Милославский объясняет: результат появляется только при грамотном сочетании тренировок, питания и восстановления.

С чего начать тренировки

Эксперт рекомендует:

тренироваться 3-5 раз в неделю;

постепенно увеличивать нагрузку, а не бросаться сразу на большие веса;

делать упор на базовые упражнения: жим лёжа, становую тягу и приседания.

Именно эти движения задействуют сразу несколько мышечных групп и дают наибольший стимул к росту.

Почему питание играет ключевую роль

"Без профицита калорий рост мышц невозможен. Исключение — новички или те, кто возобновляет тренировки после долгого перерыва", — пояснил Милославский.

Это значит, что рацион должен превышать суточный расход энергии на 200-400 ккал. При этом в нём должны быть:

белки — для восстановления мышц;

жиры — для гормонального баланса;

углеводы — как топливо для тренировок.

Восстановление — не меньше половины успеха

Мышцы растут не во время тренировки, а после неё. Поэтому тренер подчёркивает важность:

качественного сна — минимум 7-9 часов;

достаточного промежутка между тренировками для восстановления.

Без этого прогресс будет замедляться, даже при правильных нагрузках и питании.