Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Рельефное тело
Рельефное тело
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:40

Почему мышцы не растут, даже если вы ходите в зал

Тренер Иван Милославский: мышцы растут только при сочетании тренировок, питания и восстановления

Многие уверены, что для роста мышц достаточно просто "ходить в зал". Но тренер Иван Милославский объясняет: результат появляется только при грамотном сочетании тренировок, питания и восстановления.

С чего начать тренировки

Эксперт рекомендует:

  • тренироваться 3-5 раз в неделю;
  • постепенно увеличивать нагрузку, а не бросаться сразу на большие веса;
  • делать упор на базовые упражнения: жим лёжа, становую тягу и приседания.

Именно эти движения задействуют сразу несколько мышечных групп и дают наибольший стимул к росту.

Почему питание играет ключевую роль

"Без профицита калорий рост мышц невозможен. Исключение — новички или те, кто возобновляет тренировки после долгого перерыва", — пояснил Милославский.

Это значит, что рацион должен превышать суточный расход энергии на 200-400 ккал. При этом в нём должны быть:

  • белки — для восстановления мышц;
  • жиры — для гормонального баланса;
  • углеводы — как топливо для тренировок.

Восстановление — не меньше половины успеха

Мышцы растут не во время тренировки, а после неё. Поэтому тренер подчёркивает важность:

  • качественного сна — минимум 7-9 часов;
  • достаточного промежутка между тренировками для восстановления.

Без этого прогресс будет замедляться, даже при правильных нагрузках и питании.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренировочная система Поликвина сочетает силу, массу и выносливость в одном упражнении сегодня в 13:13

Остановился прогресс в зале? Метод Поликвина ломает плато

Метод Поликвина сочетает три вида нагрузки — силу, гипертрофию и выносливость — внутри одного упражнения. Почему такой подход считается одним из самых эффективных для преодоления плато, объясняем коротко.

Читать полностью » Тренер Peloton Ребекка Кеннеди назвала лучшие функции беговой дорожки для зимних тренировок сегодня в 7:10

Беговая дорожка зимой: секрет, который готовит тело к весне лучше улицы

Как превратить беговую дорожку из скучного тренажёра в ключ к весенней форме — советы тренеров и эффективные программы для любых целей.

Читать полностью » Тренер Д’Аннетт Стивен назвала 4 упражнения для разминки ног перед тренировкой сегодня в 6:50

Три минуты перед тренировкой, которые решают: сила или травма

Разминка ног может увеличить эффективность тренировки и снизить риск травм. Узнайте 4 простых упражнения, которые подготовят тело к нагрузке.

Читать полностью » Эксперт Пит Макколл объяснил, как подбирать заминку после разных видов тренировок сегодня в 6:10

Как несколько минут после тренировки меняют тело сильнее, чем сама нагрузка

Правильная заминка после тренировки ускоряет восстановление, снижает боль в мышцах и помогает избежать травм. Узнайте, как подобрать идеальную технику.

Читать полностью » Тренеры США указали оптимальное время отдыха между подходами для разных целей сегодня в 5:50

Самая недооценённая часть тренировки: паузы, которые меняют результат

Отдых во время тренировки может быть важнее самих упражнений. Сколько нужно отдыхать для силы, выносливости и восстановления?

Читать полностью » Эксперт Брендон Абрам назвал упражнения йоги для снижения тревожности сегодня в 5:10

Йога в кресле: секрет спокойствия, о котором не расскажут в фитнес-клубах

Как несколько минут йоги способны снять тревогу в разгар праздников — комплекс из 4 упражнений, который можно сделать, не вставая со стула.

Читать полностью » Эксперт Гарри Пино объяснил, как дыхание влияет на выносливость при беге сегодня в 4:50

Бег портит здоровье чаще, чем думают: ошибка, которую делают все

Хотите бежать быстрее и без боли? Ошибки в технике часто мешают прогрессу. Узнайте простые советы экспертов, которые меняют пробежку навсегда.

Читать полностью » Фитнес-инструкторы показали, как адаптировать силовую тренировку под разный уровень подготовки сегодня в 4:26

Эта программа сочетает скакалку и силовые — мышцы горят, а результат удивляет

Интенсивная тренировка с акцентом на выносливость: прыжки, отжимания в стойке, работа у стены и прыжки на тумбу. Советы по масштабированию и стратегия успеха.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Подсветка поперечными акцентами помогает визуально расширить сад в Томской области
Еда

Как приготовить салат с курицей, черносливом и сыром: советы и рекомендации
Садоводство

Ошибки при обрезке смородины, которые приводят к болезням и потере урожая
Наука и технологии

С 2019 года скорость таяния ледника ЮНЕСКО увеличилась в 16 раз — новые данные исследований
Наука и технологии

Ученые обнаружили более 40 новых видов морских животных в Аргентинском каньоне Мар-дель-Плата
Авто и мото

В Татарстане могут запустить производство машин Changan
Туризм

В Иордании одобрили соглашение об отмене виз с Россией
Дом

Сравнение аэрогриля и мультиварки: что лучше выбрать для кухни
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru