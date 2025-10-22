Мышцы не растут, сколько ни качай: главная ошибка, которую совершают почти все

Многие стремятся увеличить мышечную массу, но делают это неправильно — чрезмерно нагружая себя или игнорируя питание и восстановление. Фитнес-тренер Иван Милославский рассказал, как грамотно построить процесс, чтобы мышцы росли стабильно и безопасно.

"Без профицита калорий рост мышц невозможен. Исключение — новички или те, кто возобновляет тренировки после долгого перерыва", — пояснил Иван Милославский.

Основы тренировочного процесса

Главный принцип набора массы — постепенность. Милославский советует тренироваться 3-5 раз в неделю, уделяя внимание базовым многосуставным упражнениям.

К ним относятся:

Жим лёжа - развивает грудные мышцы и трицепсы.

Становая тяга - укрепляет спину, ягодицы и ноги.

Приседания - одно из лучших упражнений для общего роста силы.

Такие движения задействуют сразу несколько групп мышц, способствуя естественному повышению уровня тестостерона и гормона роста.

Тренировки должны строиться по принципу прогрессивной нагрузки - то есть постепенно увеличивать вес или количество повторений. Это помогает телу адаптироваться и стимулирует развитие мышечных волокон.

Питание: топливо для роста

Без достаточного количества энергии мышцы не растут. Поэтому Милославский советует поддерживать профицит калорий - потреблять на 200-400 ккал больше, чем расходуется за день.

Для этого рацион должен включать:

Белки (мясо, рыба, яйца, творог) — строительный материал для мышц.

Углеводы (крупы, фрукты, хлеб из цельного зерна) — источник энергии.

Жиры (авокадо, орехи, растительные масла) — поддержка гормонального фона.

Важно питаться регулярно — 4-6 раз в день, включая завтрак и перекусы между основными приёмами пищи.

Восстановление и сон

Рост мышц происходит не во время тренировки, а во время отдыха. Поэтому восстановление — ключевая часть процесса.

Милославский подчёркивает, что спать нужно не менее 7-9 часов в сутки. В это время активизируется выработка гормона роста, а ткани восстанавливаются после нагрузки.

Также важно:

избегать стрессов;

делать растяжку после занятий;

устраивать 1-2 дня отдыха между интенсивными тренировками.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Слишком частые тренировки без отдыха.

Последствие: Перетренированность, усталость, потеря массы.

Альтернатива: Делать перерывы и следить за восстановлением.

Ошибка: Пренебрежение питанием.

Последствие: Мышцы не успевают восстанавливаться.

Альтернатива: Поддерживать калорийный профицит и достаток белка.

Ошибка: Быстрое увеличение рабочих весов.

Последствие: Риск травм и срывов.

Альтернатива: Повышать нагрузку постепенно, не более чем на 5-10% за неделю.

Плюсы и минусы базовых упражнений