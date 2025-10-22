Мышцы не растут, сколько ни качай: главная ошибка, которую совершают почти все
Многие стремятся увеличить мышечную массу, но делают это неправильно — чрезмерно нагружая себя или игнорируя питание и восстановление. Фитнес-тренер Иван Милославский рассказал, как грамотно построить процесс, чтобы мышцы росли стабильно и безопасно.
"Без профицита калорий рост мышц невозможен. Исключение — новички или те, кто возобновляет тренировки после долгого перерыва", — пояснил Иван Милославский.
Основы тренировочного процесса
Главный принцип набора массы — постепенность. Милославский советует тренироваться 3-5 раз в неделю, уделяя внимание базовым многосуставным упражнениям.
К ним относятся:
-
Жим лёжа - развивает грудные мышцы и трицепсы.
-
Становая тяга - укрепляет спину, ягодицы и ноги.
-
Приседания - одно из лучших упражнений для общего роста силы.
Такие движения задействуют сразу несколько групп мышц, способствуя естественному повышению уровня тестостерона и гормона роста.
Тренировки должны строиться по принципу прогрессивной нагрузки - то есть постепенно увеличивать вес или количество повторений. Это помогает телу адаптироваться и стимулирует развитие мышечных волокон.
Питание: топливо для роста
Без достаточного количества энергии мышцы не растут. Поэтому Милославский советует поддерживать профицит калорий - потреблять на 200-400 ккал больше, чем расходуется за день.
Для этого рацион должен включать:
-
Белки (мясо, рыба, яйца, творог) — строительный материал для мышц.
-
Углеводы (крупы, фрукты, хлеб из цельного зерна) — источник энергии.
-
Жиры (авокадо, орехи, растительные масла) — поддержка гормонального фона.
Важно питаться регулярно — 4-6 раз в день, включая завтрак и перекусы между основными приёмами пищи.
Восстановление и сон
Рост мышц происходит не во время тренировки, а во время отдыха. Поэтому восстановление — ключевая часть процесса.
Милославский подчёркивает, что спать нужно не менее 7-9 часов в сутки. В это время активизируется выработка гормона роста, а ткани восстанавливаются после нагрузки.
Также важно:
-
избегать стрессов;
-
делать растяжку после занятий;
-
устраивать 1-2 дня отдыха между интенсивными тренировками.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Слишком частые тренировки без отдыха.
Последствие: Перетренированность, усталость, потеря массы.
Альтернатива: Делать перерывы и следить за восстановлением.
-
Ошибка: Пренебрежение питанием.
Последствие: Мышцы не успевают восстанавливаться.
Альтернатива: Поддерживать калорийный профицит и достаток белка.
-
Ошибка: Быстрое увеличение рабочих весов.
Последствие: Риск травм и срывов.
Альтернатива: Повышать нагрузку постепенно, не более чем на 5-10% за неделю.
Плюсы и минусы базовых упражнений
|Упражнение
|Преимущества
|Недостатки
|Приседания
|Развивают силу и выносливость, улучшают метаболизм
|Требуют правильной техники
|Становая тяга
|Работает почти всё тело
|Высокая нагрузка на позвоночник
|Жим лёжа
|Увеличивает силу верхней части тела
|Риск перегрузки плечевых суставов
А что если нет доступа к спортзалу?
Набор массы возможен и дома. Вместо штанги можно использовать гантели, рюкзак с весом или резиновые петли. Главное — сохранять принцип прогрессии и контролировать технику.
FAQ
Сколько белка нужно потреблять для роста мышц?
Около 1,6-2 граммов на килограмм массы тела в день.
Можно ли набирать мышечную массу и сжигать жир одновременно?
Только у новичков или после длительного перерыва, как отмечает Милославский. В остальных случаях это разные фазы.
Когда ждать результаты?
При регулярных тренировках и правильном питании первые заметные изменения видны через 6-8 недель.
Мифы и правда
-
Миф: Чем больше тренируешься, тем быстрее растут мышцы.
Правда: Без отдыха мышцы не успевают восстанавливаться и перестают расти.
-
Миф: Протеиновые добавки заменяют питание.
Правда: Это лишь удобный способ дополнить рацион, но не полноценная замена еде.
-
Миф: Силовые упражнения вредны для сердца.
Правда: При умеренной нагрузке они укрепляют сердечно-сосудистую систему.
Интересные факты
-
Во время сна мышцы растут активнее всего между 2 и 4 часами ночи.
-
Употребление углеводов сразу после тренировки помогает быстрее восполнить запасы гликогена.
-
Для поддержания массы важна не только еда, но и достаточное потребление воды — не менее 30 мл на килограмм веса.
Итог
Набор мышечной массы — это не только тренировки, но и питание, сон и системный подход. Как напоминает Иван Милославский, успех приходит к тем, кто соблюдает баланс между нагрузкой и восстановлением. Постепенность, дисциплина и внимание к телу — ключевые принципы роста мышц.
