Закон Шеррингтона в тренировке
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:25

Мышцы не растут, сколько ни качай: главная ошибка, которую совершают почти все

Фитнес-тренер Иван Милославский рассказал, как правильно набирать мышечную массу

Многие стремятся увеличить мышечную массу, но делают это неправильно — чрезмерно нагружая себя или игнорируя питание и восстановление. Фитнес-тренер Иван Милославский рассказал, как грамотно построить процесс, чтобы мышцы росли стабильно и безопасно.

"Без профицита калорий рост мышц невозможен. Исключение — новички или те, кто возобновляет тренировки после долгого перерыва", — пояснил Иван Милославский.

Основы тренировочного процесса

Главный принцип набора массы — постепенность. Милославский советует тренироваться 3-5 раз в неделю, уделяя внимание базовым многосуставным упражнениям.

К ним относятся:

  • Жим лёжа - развивает грудные мышцы и трицепсы.

  • Становая тяга - укрепляет спину, ягодицы и ноги.

  • Приседания - одно из лучших упражнений для общего роста силы.

Такие движения задействуют сразу несколько групп мышц, способствуя естественному повышению уровня тестостерона и гормона роста.

Тренировки должны строиться по принципу прогрессивной нагрузки - то есть постепенно увеличивать вес или количество повторений. Это помогает телу адаптироваться и стимулирует развитие мышечных волокон.

Питание: топливо для роста

Без достаточного количества энергии мышцы не растут. Поэтому Милославский советует поддерживать профицит калорий - потреблять на 200-400 ккал больше, чем расходуется за день.

Для этого рацион должен включать:

  • Белки (мясо, рыба, яйца, творог) — строительный материал для мышц.

  • Углеводы (крупы, фрукты, хлеб из цельного зерна) — источник энергии.

  • Жиры (авокадо, орехи, растительные масла) — поддержка гормонального фона.

Важно питаться регулярно — 4-6 раз в день, включая завтрак и перекусы между основными приёмами пищи.

Восстановление и сон

Рост мышц происходит не во время тренировки, а во время отдыха. Поэтому восстановление — ключевая часть процесса.

Милославский подчёркивает, что спать нужно не менее 7-9 часов в сутки. В это время активизируется выработка гормона роста, а ткани восстанавливаются после нагрузки.

Также важно:

  • избегать стрессов;

  • делать растяжку после занятий;

  • устраивать 1-2 дня отдыха между интенсивными тренировками.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Слишком частые тренировки без отдыха.
    Последствие: Перетренированность, усталость, потеря массы.
    Альтернатива: Делать перерывы и следить за восстановлением.

  • Ошибка: Пренебрежение питанием.
    Последствие: Мышцы не успевают восстанавливаться.
    Альтернатива: Поддерживать калорийный профицит и достаток белка.

  • Ошибка: Быстрое увеличение рабочих весов.
    Последствие: Риск травм и срывов.
    Альтернатива: Повышать нагрузку постепенно, не более чем на 5-10% за неделю.

Плюсы и минусы базовых упражнений

Упражнение Преимущества Недостатки
Приседания Развивают силу и выносливость, улучшают метаболизм Требуют правильной техники
Становая тяга Работает почти всё тело Высокая нагрузка на позвоночник
Жим лёжа Увеличивает силу верхней части тела Риск перегрузки плечевых суставов

А что если нет доступа к спортзалу?

Набор массы возможен и дома. Вместо штанги можно использовать гантели, рюкзак с весом или резиновые петли. Главное — сохранять принцип прогрессии и контролировать технику.

FAQ

Сколько белка нужно потреблять для роста мышц?
Около 1,6-2 граммов на килограмм массы тела в день.

Можно ли набирать мышечную массу и сжигать жир одновременно?
Только у новичков или после длительного перерыва, как отмечает Милославский. В остальных случаях это разные фазы.

Когда ждать результаты?
При регулярных тренировках и правильном питании первые заметные изменения видны через 6-8 недель.

Мифы и правда

  • Миф: Чем больше тренируешься, тем быстрее растут мышцы.
    Правда: Без отдыха мышцы не успевают восстанавливаться и перестают расти.

  • Миф: Протеиновые добавки заменяют питание.
    Правда: Это лишь удобный способ дополнить рацион, но не полноценная замена еде.

  • Миф: Силовые упражнения вредны для сердца.
    Правда: При умеренной нагрузке они укрепляют сердечно-сосудистую систему.

Интересные факты

  1. Во время сна мышцы растут активнее всего между 2 и 4 часами ночи.

  2. Употребление углеводов сразу после тренировки помогает быстрее восполнить запасы гликогена.

  3. Для поддержания массы важна не только еда, но и достаточное потребление воды — не менее 30 мл на килограмм веса.

Итог

Набор мышечной массы — это не только тренировки, но и питание, сон и системный подход. Как напоминает Иван Милославский, успех приходит к тем, кто соблюдает баланс между нагрузкой и восстановлением. Постепенность, дисциплина и внимание к телу — ключевые принципы роста мышц.

