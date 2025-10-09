Работаете до седьмого пота, а мышцы не растут: вот что тормозит тело даже у упорных
Многие стремятся к рельефному и сильному телу, но делают типичные ошибки — торопятся, перегружают мышцы и не обращают внимания на питание. Фитнес-тренер Иван Милославский рассказал, как правильно выстроить тренировки, питание и отдых, чтобы рост мышц был стабильным и безопасным.
"Без профицита калорий рост мышц невозможен. Исключение — новички или те, кто возобновляет тренировки после долгого перерыва", — пояснил фитнес-тренер Иван Милославский.
Основные принципы тренировок
Главное правило — постепенность. Резкое увеличение нагрузок не ускоряет прогресс, а наоборот, повышает риск травм и перетренированности.
"Нужно постепенно увеличивать нагрузку, тренироваться 3-5 раз в неделю и фокусироваться на базовых упражнениях — жиме лёжа, становой тяге и приседаниях", — отметил эксперт.
Эти три движения задействуют сразу несколько крупных мышечных групп, активируют гормон роста и развивают силу всего тела. Для новичков важно начинать с лёгких весов и оттачивать технику под контролем тренера.
Тренировки следует строить по принципу чередования: один день — интенсивная нагрузка, следующий — восстановление. Таким образом мышцы успевают адаптироваться и расти.
Роль питания: энергия для роста
Рост мышц невозможен без дополнительной энергии. Организм должен получать больше калорий, чем расходует — это и называется профицитом калорий.
Оптимальный диапазон — 200-400 килокалорий сверх суточной нормы. При этом важно сохранять баланс:
-
Белки - 1,6-2,2 г на килограмм массы тела (мясо, рыба, яйца, творог, бобовые).
-
Жиры - 0,8-1 г на килограмм (орехи, авокадо, оливковое масло).
-
Углеводы - источник энергии для тренировок (крупы, картофель, фрукты).
Милославский советует не прибегать к "грязному набору" — бесконтрольному перееданию фастфуда и сладкого. Такой подход приводит к росту жира, а не мышц.
Лучше питаться 4-5 раз в день, включая перекусы с белковыми коктейлями, творогом или орехами.
Почему восстановление — ключ к успеху
Во время тренировки мышцы не растут — наоборот, они испытывают микротравмы. Рост происходит в период отдыха, когда организм восстанавливает ткани.
По словам специалиста, сон от 7 до 9 часов в сутки - обязательное условие для набора массы. Недосып снижает уровень тестостерона, ухудшает выработку гормона роста и делает тренировки менее эффективными.
Кроме сна, важно не перегружать нервную систему. Раз в 6-8 недель стоит устраивать лёгкую неделю с уменьшением объёма и веса упражнений. Это помогает избежать переутомления.
Таблица "Питание и тренировки для набора массы"
|Компонент
|Оптимальный подход
|Ошибки новичков
|Тренировки
|3-5 раз в неделю, базовые упражнения
|Ежедневные тяжёлые нагрузки без отдыха
|Калории
|Профицит 200-400 ккал
|Переедание, быстрый набор жира
|Белок
|1,6-2,2 г/кг веса
|Недостаток белка в рационе
|Восстановление
|Сон 7-9 часов, массаж, растяжка
|Пропуск сна, хроническая усталость
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: работать с большими весами без техники.
→ Последствие: травмы спины и суставов.
→ Альтернатива: постепенное увеличение нагрузки, контроль тренера.
• Ошибка: недооценивать питание.
→ Последствие: отсутствие прогресса, упадок сил.
→ Альтернатива: контроль калорийности и баланса БЖУ.
• Ошибка: тренироваться без отдыха.
→ Последствие: переутомление и гормональный сбой.
→ Альтернатива: день восстановления между тяжёлыми тренировками.
А что если…
А что если цель — не просто мышцы, а функциональная сила? Тогда базовые упражнения можно дополнить кардио-разминкой, плаванием или лёгким бегом — они укрепляют сердце и улучшают выносливость.
А что если не удаётся есть достаточно калорий? На помощь придут протеиновые батончики, ореховые пасты и овсяные смузи.
А что если нет возможности спать 9 часов? Главное — стабилизировать режим и ложиться в одно и то же время, даже если сон длится 7 часов.
FAQ
Как быстро можно набрать мышечную массу?
В среднем — 0,5-1 кг в месяц. Более быстрый прирост часто связан с накоплением жира.
Нужно ли принимать спортивное питание?
Только если не хватает белка или калорий из обычных продуктов. Основу должен составлять натуральный рацион.
Можно ли совмещать набор массы и кардио?
Да, если кардио не чрезмерное: 2-3 лёгких занятия по 20-30 минут в неделю поддержат выносливость.
