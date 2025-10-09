Работаете до седьмого пота, а мышцы не растут: вот что тормозит тело даже у упорных

Многие стремятся к рельефному и сильному телу, но делают типичные ошибки — торопятся, перегружают мышцы и не обращают внимания на питание. Фитнес-тренер Иван Милославский рассказал, как правильно выстроить тренировки, питание и отдых, чтобы рост мышц был стабильным и безопасным.

"Без профицита калорий рост мышц невозможен. Исключение — новички или те, кто возобновляет тренировки после долгого перерыва", — пояснил фитнес-тренер Иван Милославский.

Основные принципы тренировок

Главное правило — постепенность. Резкое увеличение нагрузок не ускоряет прогресс, а наоборот, повышает риск травм и перетренированности.

"Нужно постепенно увеличивать нагрузку, тренироваться 3-5 раз в неделю и фокусироваться на базовых упражнениях — жиме лёжа, становой тяге и приседаниях", — отметил эксперт.

Эти три движения задействуют сразу несколько крупных мышечных групп, активируют гормон роста и развивают силу всего тела. Для новичков важно начинать с лёгких весов и оттачивать технику под контролем тренера.

Тренировки следует строить по принципу чередования: один день — интенсивная нагрузка, следующий — восстановление. Таким образом мышцы успевают адаптироваться и расти.

Роль питания: энергия для роста

Рост мышц невозможен без дополнительной энергии. Организм должен получать больше калорий, чем расходует — это и называется профицитом калорий.

Оптимальный диапазон — 200-400 килокалорий сверх суточной нормы. При этом важно сохранять баланс:

Белки - 1,6-2,2 г на килограмм массы тела (мясо, рыба, яйца, творог, бобовые).

Жиры - 0,8-1 г на килограмм (орехи, авокадо, оливковое масло).

Углеводы - источник энергии для тренировок (крупы, картофель, фрукты).

Милославский советует не прибегать к "грязному набору" — бесконтрольному перееданию фастфуда и сладкого. Такой подход приводит к росту жира, а не мышц.

Лучше питаться 4-5 раз в день, включая перекусы с белковыми коктейлями, творогом или орехами.

Почему восстановление — ключ к успеху

Во время тренировки мышцы не растут — наоборот, они испытывают микротравмы. Рост происходит в период отдыха, когда организм восстанавливает ткани.

По словам специалиста, сон от 7 до 9 часов в сутки - обязательное условие для набора массы. Недосып снижает уровень тестостерона, ухудшает выработку гормона роста и делает тренировки менее эффективными.

Кроме сна, важно не перегружать нервную систему. Раз в 6-8 недель стоит устраивать лёгкую неделю с уменьшением объёма и веса упражнений. Это помогает избежать переутомления.

Таблица "Питание и тренировки для набора массы"