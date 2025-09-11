Набор массы начинается не со штанги, а с визита к врачу

Набор мышечной массы требует не только регулярных тренировок, но и внимательного отношения к здоровью и питанию. Фитнес-эксперт Эдуард Каневский в беседе с "Москва 24" перечислил основные правила, которые помогут избежать ошибок и добиться результата.

Проверка здоровья перед стартом

"В первую очередь важно обратить внимание на состояние позвоночника и суставов. Большая часть упражнений выполняется со свободными весами, и при имеющихся ограничениях тренировки могут спровоцировать серьёзные травмы", — объяснил Каневский.

Поэтому перед началом занятий полезно пройти обследование и убедиться, что нет противопоказаний для работы с нагрузками.

Свободные веса вместо тренажёров

Эксперт отметил, что работа с гантелями и штангой эффективнее тренажёров, так как атлет сам контролирует плоскость движения.

"При таком контроле не только максимально эффективно прорабатывается нужная мышечная группа, но и дополнительно мышцы-стабилизаторы", — добавил он.

Это создаёт больший стресс для мускулатуры, что ускоряет адаптацию и рост мышечной массы.

Тренировки по группам мышц

Каневский рекомендует разделять занятия на отдельные мышечные группы. Такой сплит позволяет тренироваться до пяти-шести раз в неделю, уделяя отдельный день ногам, спине, рукам или другим зонам. Такой подход помогает нагрузить мышцы точечно и в то же время обеспечивает грамотное восстановление.

Правильное питание и вода

Отдельное внимание следует уделить рациону. Чтобы набирать мышечную массу, нужно употреблять до 2 г белка на каждый килограмм веса тела в сутки. Причём на каждые 100 г белка должно приходиться не менее литра чистой воды — это помогает усвоению и поддерживает работу организма под нагрузкой.

Итог

Сбалансированное питание, регулярные тренировки со свободными весами и учёт состояния здоровья — основа безопасного и эффективного набора массы. Такой комплексный подход позволит прогрессировать без риска для суставов и позвоночника.