Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Рельефное тело
Рельефное тело
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:24

Набор массы начинается не со штанги, а с визита к врачу

Фитнес-эксперт Эдуард Каневский назвал правила безопасного набора мышечной массы

Набор мышечной массы требует не только регулярных тренировок, но и внимательного отношения к здоровью и питанию. Фитнес-эксперт Эдуард Каневский в беседе с "Москва 24" перечислил основные правила, которые помогут избежать ошибок и добиться результата.

Проверка здоровья перед стартом

"В первую очередь важно обратить внимание на состояние позвоночника и суставов. Большая часть упражнений выполняется со свободными весами, и при имеющихся ограничениях тренировки могут спровоцировать серьёзные травмы", — объяснил Каневский.

Поэтому перед началом занятий полезно пройти обследование и убедиться, что нет противопоказаний для работы с нагрузками.

Свободные веса вместо тренажёров

Эксперт отметил, что работа с гантелями и штангой эффективнее тренажёров, так как атлет сам контролирует плоскость движения.

"При таком контроле не только максимально эффективно прорабатывается нужная мышечная группа, но и дополнительно мышцы-стабилизаторы", — добавил он.

Это создаёт больший стресс для мускулатуры, что ускоряет адаптацию и рост мышечной массы.

Тренировки по группам мышц

Каневский рекомендует разделять занятия на отдельные мышечные группы. Такой сплит позволяет тренироваться до пяти-шести раз в неделю, уделяя отдельный день ногам, спине, рукам или другим зонам. Такой подход помогает нагрузить мышцы точечно и в то же время обеспечивает грамотное восстановление.

Правильное питание и вода

Отдельное внимание следует уделить рациону. Чтобы набирать мышечную массу, нужно употреблять до 2 г белка на каждый килограмм веса тела в сутки. Причём на каждые 100 г белка должно приходиться не менее литра чистой воды — это помогает усвоению и поддерживает работу организма под нагрузкой.

Итог

Сбалансированное питание, регулярные тренировки со свободными весами и учёт состояния здоровья — основа безопасного и эффективного набора массы. Такой комплексный подход позволит прогрессировать без риска для суставов и позвоночника.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Упражнение сегодня в 4:11

Втянул живот — и тело стало другим: секрет упражнения, о котором забывают

Вакуум живота — упражнение, изменившее бодибилдинг. Оно работает с глубинными мышцами пресса и формирует фигуру, недоступную при обычных тренировках.

Читать полностью » Джилл Гудтри: гири укрепляют мышцы кора и улучшают баланс сегодня в 4:10

Девять движений, о которых молчат тренеры: что скрывает простая гиря

Гири помогают одновременно развивать силу и выносливость. С чего начать новичку и какие упражнения выбрать — рассказываем в нашем материале.

Читать полностью » Упражнения для широчайших мышц спины: подтягивания, тяга и комплексный тренинг сегодня в 3:35

Три упражнения, без которых спина не станет широкой

Эволюция подарила человеку мощные широчайшие мышцы. Разбираем их анатомию, биомеханику и лучшие упражнения для создания V-образной спины.

Читать полностью » Упражнения с Jawzrsize могут вызвать смещение зубов — стоматолог Чарльз Сутера сегодня в 3:10

Устройство обещает чёткий овал лица, а приносит совсем другой результат

Устройства для тренировки челюсти обещают идеальный овал лица. Но эксперты предупреждают: результат может оказаться совсем не таким, как ждут пользователи.

Читать полностью » Эксперты назвали упражнения, которые эффективно развивают ягодичные мышцы сегодня в 2:22

Эти движения заменяют сотни приседаний: ягодицы включаются сразу

Как правильно включить ягодичные мышцы в работу и какие упражнения помогут почувствовать их даже без веса — анатомия, функции и практические советы.

Читать полностью » Тренировка для ног с гантелями: лучшие упражнения для бёдер и ягодиц сегодня в 2:10

Бёдра и ягодицы меняются быстрее, чем кажется — главное знать эти движения

Подобрать упражнения для стройных бёдер и сильных ягодиц проще, чем кажется. Эти движения превратят любую тренировку в эффективный комплекс.

Читать полностью » Роль средней ягодичной мышцы: стабилизация таза и работа ног сегодня в 1:12

Приседания не спасут: какая мышца портит выносливость и силу ног

Средняя ягодичная мышца влияет не только на форму ягодиц, но и на устойчивость тела. Как её правильно тренировать и какие упражнения самые эффективные?

Читать полностью » Отжимания укрепляют грудные мышцы и трицепсы — тренер Кертис Уильямс сегодня в 1:10

Что произойдёт с мышцами, если делать всего 5 идеальных отжиманий

Узнайте, как правильно выполнять отжимания, избежать ошибок и перейти к более сложным вариантам, укрепив мышцы и сохранив здоровье.

Читать полностью »

Новости
Технологии

Эксперты: Apple делает ставку на железо вместо гонки в сфере ИИ
Садоводство

Осенний уход за тепличными томатами: агрономы рекомендуют полив только тёплой водой утром
Туризм

Конные прогулки в Каппадокии позволяют исследовать равнины и долины региона
Садоводство

Рассада томатов, перцев и баклажанов будет крепкой: применяем янтарную кислоту правильно – советы дачникам
Еда

Традиционный английский рождественский кекс хранится в прохладном месте до двух месяцев
Красота и здоровье

Терапевт Ольга Сухарева предупредила об опасности хронического недосыпания для иммунитета
Красота и здоровье

Витамины из яиц: как они влияют на уровень тестостерона и либидо
Культура и шоу-бизнес

Режиссёр «Ганнибала» Брайан Фуллер предложил Мадса Миккельсена и Зендею для экранизации "Молчания ягнят"
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet