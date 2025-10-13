Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Жим лёжа в наклоне
Жим лёжа в наклоне
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:18

Рельеф без изнурения: как построить сильное тело без диет и фанатизма

Физиотерапевт и диетолог Адам Эназ назвал безопасные способы добиться рельефного тела

Многие стремятся к подтянутому телу и выраженному мышечному рельефу, но на этом пути часто совершают ошибки — перегружают организм, сидят на жёстких диетах или полностью исключают отдых. Физиотерапевт и диетолог Адам Эназ рассказал, как добиться выраженного рельефа безопасно и без ущерба для здоровья.

"Необходимо включать в процесс занятий силовые и кардиотренировки", — подчеркнул эксперт в беседе с изданием Men Today.

Почему сочетание силовых и кардио — ключ к рельефу

Силовые тренировки формируют мышцы, а кардио помогает сжигать излишки жира, делая силуэт чётче. Только в тандеме эти нагрузки дают сбалансированный результат.

"Также важно пить много воды, чтобы поддерживать обмен веществ и общее состояние здоровья, спать по восемь часов в сутки, чтобы ускорить восстановление, и соблюдать сбалансированную диету с небольшим дефицитом калорий", — отметил Эназ.

Регулярные тренировки и осознанный режим позволяют не только улучшить внешний вид, но и укрепить сердечно-сосудистую систему, повысить выносливость и общее самочувствие.

Основные принципы построения рельефного тела

Чтобы добиться заметного результата, необходимо соблюдать четыре базовых условия:

  1. Силовая нагрузка - для роста и укрепления мышц.

  2. Кардио - для сжигания жира и ускорения метаболизма.

  3. Сон и восстановление - чтобы мышцы успевали регенерировать.

  4. Питание с умеренным дефицитом калорий - чтобы жир уходил без потери энергии.

Примерная структура тренировки

Эксперт советует сочетать базовые упражнения, которые задействуют сразу несколько групп мышц. Они развивают силу и создают естественный рельеф тела.

Упражнение Целевая группа мышц Количество подходов Комментарий
Становая тяга Спина, ноги, ягодицы 3-4 Улучшает осанку и развивает силу кора
Приседания Ноги, ягодицы 3-4 Основное упражнение для нижней части тела
Подтягивания Спина, бицепсы, плечи 3 Используйте ассистент или резинку при необходимости
Жим лёжа Грудные мышцы, трицепсы 3-4 Классика для верхней части тела
Обратные скручивания Нижний пресс 3 Формирует крепкий корпус и улучшает баланс

Эназ подчёркивает, что упражнения нужно выполнять с правильной техникой и без перегрузки. Лучше сделать меньше повторений, но сохранить качество движений.

Советы шаг за шагом

  1. Составьте план тренировок. Чередуйте силовые и кардиодни (например, три силовых и два кардио в неделю).

  2. Пейте достаточно воды. Минимум 30 мл на килограмм веса в сутки — это поддерживает метаболизм и ускоряет выведение продуктов распада.

  3. Соблюдайте режим сна. 7-8 часов качественного отдыха обеспечивают восстановление и выработку гормонов роста.

  4. Следите за питанием. Рацион должен включать белки, сложные углеводы и полезные жиры.

  5. Делайте дни отдыха. Перетренированность снижает результаты и повышает риск травм.

  6. Добавляйте кардио. Быстрая ходьба, бег, велосипед или плавание усиливают эффект жиросжигания.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Тренироваться ежедневно без отдыха.
    Последствие: Перетренированность, усталость, риск травм.
    Альтернатива: Делать 1-2 дня восстановления в неделю.

  • Ошибка: Сильно урезать калории.
    Последствие: Потеря мышечной массы и энергии.
    Альтернатива: Снижение калорийности не более чем на 10-15% от нормы.

  • Ошибка: Пренебрегать кардио.
    Последствие: Замедление обмена веществ, "плоские" мышцы.
    Альтернатива: Добавлять умеренное кардио 2-3 раза в неделю.

Роль сна и воды в формировании рельефа

Без полноценного отдыха мышцы не растут. Во время сна вырабатываются гормоны, отвечающие за восстановление тканей и расщепление жира.

Вода также играет критическую роль:

  • помогает поддерживать баланс электролитов;

  • улучшает кровоток и доставку питательных веществ к мышцам;

  • выводит токсины и продукты распада после тренировок.

Даже лёгкое обезвоживание снижает выносливость на 15-20%.

Питание: как составить рацион

Чтобы добиться рельефа, важно создать умеренный дефицит калорий, но не допускать чувства голода.

Пример сбалансированного дневного меню:

  • Завтрак: овсянка с ягодами и яйцом.

  • Перекус: творог с мёдом или горсть орехов.

  • Обед: курица с киноа и овощами.

  • Ужин: рыба и салат с оливковым маслом.

  • Перед сном: кефир или протеиновый коктейль.

Такой рацион поддерживает энергию и помогает терять жир, не теряя мышечную массу.

А что если цель — просто тонус, а не рельеф?

Даже без строгой диеты и тяжёлых весов можно добиться подтянутого тела. Достаточно выполнять функциональные упражнения с собственным весом — отжимания, планку, приседания, скручивания.

Главное — системность: заниматься хотя бы 30–40 минут трижды в неделю и не забывать о растяжке.

