Жим лёжа до отказа
Жим лёжа до отказа
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:06

Рельеф без вреда: как накачать мышцы и не сломать здоровье

Эксперт Эназ: сочетание силовых и кардио помогает формировать рельеф и укреплять сердце

Многие стремятся к рельефной мускулатуре, но при этом важно не навредить организму. Физиотерапевт и диетолог Адам Эназ рассказал, как правильно построить тренировки и образ жизни, чтобы мышцы становились заметнее безопасным способом.

Силовые и кардио — основа программы

По словам специалиста, добиться красивого рельефа можно только сочетая разные типы нагрузки. Силовые тренировки помогают наращивать мышечную массу, а кардио ускоряет обмен веществ и способствует сжиганию лишнего жира. Такой подход обеспечивает не только эстетичный результат, но и укрепляет сердце и сосуды.

Роль восстановления и сна

Эназ отметил, что недостаточно только тренироваться — мышцы формируются именно во время отдыха. Поэтому важно спать не менее восьми часов в сутки и устраивать дни без нагрузок, чтобы организм успевал восстанавливаться.

Питание и вода

Рацион также играет ключевую роль. Эксперт рекомендует придерживаться сбалансированного питания с небольшим дефицитом калорий, чтобы снижать процент жира без потери мышечной массы. Обязательна достаточная гидратация: вода поддерживает обменные процессы и общее самочувствие.

Какие упражнения выбрать

В комплекс Эназ советует включить базовые движения, задействующие сразу несколько групп мышц:
• становую тягу;
• приседания;
• подтягивания;
• жим лёжа;
• обратные скручивания.

Такая программа позволяет равномерно развивать тело и формировать гармоничный рельеф.

Правильное сочетание тренировок, питания, отдыха и дисциплины поможет не только добиться красивых очертаний мышц, но и сохранить здоровье на долгие годы.

