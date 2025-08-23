Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Подтягивания в гравитроне
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:10

Почему мышцы не работают, даже если вы тренируетесь правильно

Мельгунов: нарушение нейромышечной связи мешает развивать целевые группы мышц при тренировках

Фраза "я всё делаю правильно, а мышцы не включаются" — одна из самых частых среди посетителей тренажёрных залов. Только в мае 2025 года в интернете задали свыше 24 тысяч подобных запросов. Причина часто скрывается не в технике или нагрузке, а в нарушенной нейромышечной связи — когда мозг попросту не умеет активировать нужные мышцы.

Разобраться в этой проблеме помогает медицинский консультант Ян Мельгунов - специалист компании "Нейро МД", которая разрабатывает технологии для диагностики и спорта.

Что такое нейромышечная активация и почему это важно

Наш организм устроен таким образом, что старается экономить энергию. Когда мы только начинаем тренироваться, мозг подключает все мышцы к движению. Со временем он формирует паттерны (привычные схемы движения) и включает только самые "удобные" мышцы, которые привыкли брать на себя нагрузку.

Если же целевая группа (та, которую надо развивать) долгое время была неактивна — например, из-за сидячей работы или травмы — связь с ней ослабевает. В работу начинают включаться соседние мышцы-синергисты. В результате техника выглядит правильно, движение выполняется… но именно нужная мышца не работает.

Пример
При жиме лёжа акцент должен быть на грудных. Но из-за слабой нейронной связи мозг "отдаёт" движение плечам и трицепсам. Внешне всё выглядит правильно — а грудь практически не включается.

Как перезапустить паттерн и включить нужную мышцу

Чтобы развить мышцу, недостаточно просто делать упражнение. Мозг должен "вспомнить”, какие волокна активировать. Для этого тренер:

  • регулярно корректирует технику (угол, темп, амплитуду),
  • учит спортсмена чувствовать, какая мышца напряжена,
  • помогает удерживать осознанное внимание на целевой зоне.

Но "на глаз" или "рукой на мышце" это получается не всегда — особенно если речь о глубоко расположенных волокнах.

Инструменты, которые уже помогают тренерам

На рынке уже есть датчики ЭМГ (миографы), которые считывают активность мышц в режиме реального времени. Они фиксируются прямо на коже — и тренер сразу видит, насколько активно работает целевая группа.

Примеры таких устройств:

  • Athos (умная спортивная одежда),
  • Mbody от Myontec (с гироскопом и акселерометром),
  • Callibri Muscle Tracker (российский компактный датчик миографии).

Например, при подъёмах на бицепс можно закрепить датчики на бицепсе, трицепсе и предплечье, чтобы увидеть, какие мышцы реально включаются при движении.

Это даёт возможность на месте изменить упражнение: изменить угол, вес, амплитуду — и добиться нужного включения мышц.

Постоянство — ключ к результату

Единовременное "включение" мышцы — это только первый шаг.
Для устойчивой нейронной связи нужна многократная повторяемость. Именно регулярность и контроль делают движение автоматическим и эффективным.

Читайте также

Аржаков объяснил, что причина боли после тренировок — микроповреждения мышечных волокон и воспаление сегодня в 10:35

Ошибка после тренировки может продлить мышечную боль на неделю

Врач объяснил, почему мышцы начинают болеть через сутки после тренировки и когда это считается нормой. Он также рассказал, как правильно восстановиться и сколько времени нужно избегать повторной нагрузки.

Читать полностью » Интуитивные тренировки: психолог Хейли Перлус объяснила, как выбирать нагрузку по сигналам тела сегодня в 9:50

Тренировки против себя: как культ идеального тела ломает привычки

Интуитивные тренировки меняют взгляд на спорт: вместо "надо" — доверие телу, вместо цифр и калорий — радость и забота о себе. Узнайте, как это работает.

Читать полностью » Подъёмы на носки улучшают силу и снижают риск травм ахиллова сухожилия — медики сегодня в 9:30

Простое движение, которое меняет тело и снижает риск травм

Простое упражнение, которое способно укрепить мышцы, помочь восстановиться после травмы и даже увеличить прыжок. Что скрывается за calf raises?

Читать полностью » Врачи назвали упражнения для тазового дна, которые помогают укрепить ягодицы сегодня в 9:10

Простые упражнения для тазового дна делают ягодицы сильнее без лишних усилий

Сильные ягодицы начинаются с тазового дна: узнайте, как дыхание и простые упражнения меняют тело и здоровье в лучшую сторону.

Читать полностью » Фитнес-эксперты объяснили, как heel touches улучшают гибкость позвоночника сегодня в 8:50

Упражнение, о котором молчат фитнес-гуру: сила в простоте

Heel touches кажутся простыми, но именно они укрепляют мышцы кора, снижают риск болей в спине и улучшают гибкость позвоночника. Узнайте, как их делать правильно.

Читать полностью » Эксперт Джереми Талли назвал безопасные упражнения для начала силовых тренировок сегодня в 8:30

Секрет силовых тренировок: меньше упражнений — больше результата

Силовые тренировки могут быть простыми и безопасными. Узнайте, с чего начать новичку, какие упражнения выбрать и как тренироваться без риска для здоровья.

Читать полностью » Врачи объяснили, какие растяжки и упражнения помогают держать спину прямой сегодня в 8:10

Сутулость крадёт годы жизни: упражнения, которые возвращают силу

Хотите исправить осанку и избавиться от сутулости? Эти простые упражнения для спины и плеч помогут укрепить мышцы и вернуть уверенный, прямой силуэт.

Читать полностью » Трудности при вставании со стула связаны со слабостью мышц — физиотерапевт Барт Макдональд сегодня в 7:50

Незаметная слабость мышц способна лишить человека самостоятельности

Сидеть и вставать со стула — простое движение, которое отражает здоровье мышц и суставов. Почему его сложно выполнять и какие упражнения помогут?

Читать полностью »

