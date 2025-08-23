Почему мышцы не работают, даже если вы тренируетесь правильно

Фраза "я всё делаю правильно, а мышцы не включаются" — одна из самых частых среди посетителей тренажёрных залов. Только в мае 2025 года в интернете задали свыше 24 тысяч подобных запросов. Причина часто скрывается не в технике или нагрузке, а в нарушенной нейромышечной связи — когда мозг попросту не умеет активировать нужные мышцы.

Разобраться в этой проблеме помогает медицинский консультант Ян Мельгунов - специалист компании "Нейро МД", которая разрабатывает технологии для диагностики и спорта.

Что такое нейромышечная активация и почему это важно

Наш организм устроен таким образом, что старается экономить энергию. Когда мы только начинаем тренироваться, мозг подключает все мышцы к движению. Со временем он формирует паттерны (привычные схемы движения) и включает только самые "удобные" мышцы, которые привыкли брать на себя нагрузку.

Если же целевая группа (та, которую надо развивать) долгое время была неактивна — например, из-за сидячей работы или травмы — связь с ней ослабевает. В работу начинают включаться соседние мышцы-синергисты. В результате техника выглядит правильно, движение выполняется… но именно нужная мышца не работает.

Пример

При жиме лёжа акцент должен быть на грудных. Но из-за слабой нейронной связи мозг "отдаёт" движение плечам и трицепсам. Внешне всё выглядит правильно — а грудь практически не включается.

Как перезапустить паттерн и включить нужную мышцу

Чтобы развить мышцу, недостаточно просто делать упражнение. Мозг должен "вспомнить”, какие волокна активировать. Для этого тренер:

регулярно корректирует технику (угол, темп, амплитуду),

учит спортсмена чувствовать, какая мышца напряжена,

помогает удерживать осознанное внимание на целевой зоне.

Но "на глаз" или "рукой на мышце" это получается не всегда — особенно если речь о глубоко расположенных волокнах.

Инструменты, которые уже помогают тренерам

На рынке уже есть датчики ЭМГ (миографы), которые считывают активность мышц в режиме реального времени. Они фиксируются прямо на коже — и тренер сразу видит, насколько активно работает целевая группа.

Примеры таких устройств:

Athos (умная спортивная одежда),

Mbody от Myontec (с гироскопом и акселерометром),

Callibri Muscle Tracker (российский компактный датчик миографии).

Например, при подъёмах на бицепс можно закрепить датчики на бицепсе, трицепсе и предплечье, чтобы увидеть, какие мышцы реально включаются при движении.

Это даёт возможность на месте изменить упражнение: изменить угол, вес, амплитуду — и добиться нужного включения мышц.

Постоянство — ключ к результату

Единовременное "включение" мышцы — это только первый шаг.

Для устойчивой нейронной связи нужна многократная повторяемость. Именно регулярность и контроль делают движение автоматическим и эффективным.