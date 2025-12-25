Если тело слабеет без причины, мозг может быть под угрозой — выводы учёных настораживают

Снижение физической силы может оказаться не просто возрастным изменением, а ранним сигналом серьезных проблем с мозгом. Исследователи обнаружили, что мышечная слабость в среднем возрасте способна задолго предупредить о риске деменции. Об этом говорится в научной работе, опубликованной в журнале Journal of Psychiatric Research.

Связь мышечной силы и когнитивного спада

Авторы исследования проанализировали данные почти шести тысяч жителей Великобритании старше 50 лет, участвовавших в Английском лонгитюдном исследовании старения (ELSA). За участниками наблюдали в среднем около девяти лет. За этот период деменция была диагностирована у 197 человек, что составляет примерно 3,3% выборки.

Учёные обратили внимание на физическое состояние испытуемых, прежде всего на силу мышц рук и ног. Выяснилось, что люди с более выраженной мышечной слабостью значительно чаще сталкивались с развитием деменции в последующие годы.

Как измеряли физическую немощь

В отличие от многих предыдущих работ, исследователи учли индивидуальные различия в телосложении. Силу хвата рук измеряли с помощью динамометра, а затем корректировали результаты с учётом массы тела и индекса массы тела, чтобы сравнение было корректным для людей разного роста и комплекции.

Состояние мышц ног оценивали по функциональному тесту: участникам предлагалось пять раз подряд встать со стула без помощи рук. Скорость выполнения задания служила показателем мышечной силы и выносливости нижних конечностей.

Насколько возрастает риск деменции

Анализ показал, что участники с самым слабым хватом имели почти втрое более высокий риск развития деменции, чем люди с наиболее сильными мышцами рук. Похожая зависимость наблюдалась и для ног: те, кто медленнее всего вставал со стула, сталкивались с деменцией примерно в 2,7 раза чаще.

Эта связь сохранялась даже после учёта возраста, пола, массы тела и других факторов. Она была одинаково выражена как у мужчин, так и у женщин, а также у людей 50-64 лет и старше 65 лет. Дополнительные проверки, исключающие влияние уже начинавшейся, но ещё не диагностированной деменции, практически не изменили результаты.

Возможные механизмы

Авторы предполагают, что мышечная слабость может отражать повреждение белого вещества мозга, отвечающего за связь между его отделами. Другим возможным фактором называют хроническое воспаление, которое одновременно ускоряет деградацию мышечной ткани и нервных клеток. Кроме того, двигательные и когнитивные функции тесно связаны на уровне нервной системы, поэтому ухудшение одного процесса может сопровождаться нарушениями другого.