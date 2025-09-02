Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 17:50

Турник или кольца: где скрывается настоящая сложность мышапа

Как правильно выполнять muscle up на кольцах и турнике объяснил тренер Кайл Бауфман

Мышапы — одно из самых зрелищных упражнений, которыми любят делиться спортсмены в соцсетях. Но эффектный внешний вид — лишь бонус: на самом деле это движение развивает силу, баланс, координацию и выносливость, задействуя практически всё тело.

Что такое мышап

Мышап — это сложное упражнение, где из висa на турнике или гимнастических кольцах спортсмен в одном движении выходит в упор сверху. В кроссфите под "muscle-up" чаще понимают вариант на кольцах, а турник всегда уточняется отдельно. Выполнять упражнение можно строго или с использованием импульса, но чаще всего разрешается работать с раскачкой.

По словам тренера по кроссфиту Кайла Бауфмана, для освоения этого движения нужна серьёзная база: сила, контроль тела и элементы гимнастической подготовки. Именно поэтому даже в специализированных залах навык даётся далеко не всем.

Какие мышцы работают

Мышап активирует практически весь корпус. Во время замаха включаются плечи, широчайшие и хват. В фазе подъёма работают пресс, ягодицы и бёдра, а в финальном жиме подключаются грудные и трицепсы. По сути, это комбинация подтягивания и отжимания на кольцах, но с гораздо большей координационной нагрузкой.

Польза упражнения

• Развитие силы верхней части тела: спина, бицепсы, грудь, плечи и трицепсы работают в разных фазах движения.
• Укрепление кора: мышцы живота стабилизируют корпус на протяжении всего выполнения.
• Сильные и подвижные бёдра: движение требует активной работы тазобедренных суставов.
• Улучшение координации и баланса: контроль тела в пространстве снижает риск травм.
• Прикладная польза: например, гораздо легче выбраться из бассейна или перелезть через препятствие.

Физиотерапевт Грейсон Уикхэм подчёркивает, что мышап укрепляет мышцы кора и снижает риск проблем с поясницей: "Все мышцы корпуса работают вместе, чтобы защищать позвоночник и обеспечивать силу движения".

Кто может освоить мышап

Теоретически — любой, у кого достаточно силы и подвижности плечевого пояса. На практике же этим владеет менее 1% людей. Чтобы безопасно пробовать, нужно уметь выполнять минимум 10 строгих подтягиваний и 10 отжиманий на брусьях без пауз. Без этой базы риск травмы очень высок.

Как подготовиться

Прежде чем переходить к полноценным мышапам, стоит освоить подводящие упражнения:

  1. Прыжковый мышап на низком турнике — помогает прочувствовать фазу выхода.

  2. Мышап с колен на кольцах — позволяет привыкнуть к позиции "ловли" и укрепить хват.

  3. Работа с резинкой — снимает часть нагрузки и учит технике.

Техника выполнения

На кольцах

• Найдите высоко подвешенные кольца и возьмите их "ложным хватом".
• Из виса выполняйте переходы из "лодочки" в прогиб — это базовый киппинг.
• В нужный момент толчком бёдер выводите корпус вперёд и вверх, подтягиваясь к кольцам.
• В "ловле" кольца оказываются на уровне бёдер, локти прижаты, корпус напряжён.
• Завершите движением трицепсов, выпрямляя руки.

На турнике

• Возьмитесь за перекладину хватом чуть шире плеч.
• Освойте связку "лодочка — прогиб", создавая раскачку.
• Из "лодочки" выносите таз к перекладине и тянитесь животом вверх.
• Взрывным движением головы и корпуса переходите через турник.
• Дожимайте движение в упоре.

Ошибки и советы

• Недостаточная работа бёдрами: многие тянут себя только руками и не выходят в упор.
• Слабый хват: особенно критично для кольцевого варианта, где нужна "ложная хватка".
• Неправильный киппинг: без мощной раскачки движение становится чрезмерно силовым.

Тренер Трэвис Эварт рекомендует: "На турнике важно научиться использовать инерцию тела в обе стороны. На кольцах же акцент на мощный замах вперёд".

Безопасность

  1. Не пробуйте раньше времени — база силы обязательна.

  2. Разминайте бёдра, особенно если много сидите.

  3. Работайте над мобильностью плеч: скруглённая осанка и зажатость приводят к травмам.

Разминка с вращениями плеч, растяжкой грудной клетки и динамическими упражнениями значительно снижает риск повреждений.

