Турник или кольца: где скрывается настоящая сложность мышапа
Мышапы — одно из самых зрелищных упражнений, которыми любят делиться спортсмены в соцсетях. Но эффектный внешний вид — лишь бонус: на самом деле это движение развивает силу, баланс, координацию и выносливость, задействуя практически всё тело.
Что такое мышап
Мышап — это сложное упражнение, где из висa на турнике или гимнастических кольцах спортсмен в одном движении выходит в упор сверху. В кроссфите под "muscle-up" чаще понимают вариант на кольцах, а турник всегда уточняется отдельно. Выполнять упражнение можно строго или с использованием импульса, но чаще всего разрешается работать с раскачкой.
По словам тренера по кроссфиту Кайла Бауфмана, для освоения этого движения нужна серьёзная база: сила, контроль тела и элементы гимнастической подготовки. Именно поэтому даже в специализированных залах навык даётся далеко не всем.
Какие мышцы работают
Мышап активирует практически весь корпус. Во время замаха включаются плечи, широчайшие и хват. В фазе подъёма работают пресс, ягодицы и бёдра, а в финальном жиме подключаются грудные и трицепсы. По сути, это комбинация подтягивания и отжимания на кольцах, но с гораздо большей координационной нагрузкой.
Польза упражнения
• Развитие силы верхней части тела: спина, бицепсы, грудь, плечи и трицепсы работают в разных фазах движения.
• Укрепление кора: мышцы живота стабилизируют корпус на протяжении всего выполнения.
• Сильные и подвижные бёдра: движение требует активной работы тазобедренных суставов.
• Улучшение координации и баланса: контроль тела в пространстве снижает риск травм.
• Прикладная польза: например, гораздо легче выбраться из бассейна или перелезть через препятствие.
Физиотерапевт Грейсон Уикхэм подчёркивает, что мышап укрепляет мышцы кора и снижает риск проблем с поясницей: "Все мышцы корпуса работают вместе, чтобы защищать позвоночник и обеспечивать силу движения".
Кто может освоить мышап
Теоретически — любой, у кого достаточно силы и подвижности плечевого пояса. На практике же этим владеет менее 1% людей. Чтобы безопасно пробовать, нужно уметь выполнять минимум 10 строгих подтягиваний и 10 отжиманий на брусьях без пауз. Без этой базы риск травмы очень высок.
Как подготовиться
Прежде чем переходить к полноценным мышапам, стоит освоить подводящие упражнения:
-
Прыжковый мышап на низком турнике — помогает прочувствовать фазу выхода.
-
Мышап с колен на кольцах — позволяет привыкнуть к позиции "ловли" и укрепить хват.
-
Работа с резинкой — снимает часть нагрузки и учит технике.
Техника выполнения
На кольцах
• Найдите высоко подвешенные кольца и возьмите их "ложным хватом".
• Из виса выполняйте переходы из "лодочки" в прогиб — это базовый киппинг.
• В нужный момент толчком бёдер выводите корпус вперёд и вверх, подтягиваясь к кольцам.
• В "ловле" кольца оказываются на уровне бёдер, локти прижаты, корпус напряжён.
• Завершите движением трицепсов, выпрямляя руки.
На турнике
• Возьмитесь за перекладину хватом чуть шире плеч.
• Освойте связку "лодочка — прогиб", создавая раскачку.
• Из "лодочки" выносите таз к перекладине и тянитесь животом вверх.
• Взрывным движением головы и корпуса переходите через турник.
• Дожимайте движение в упоре.
Ошибки и советы
• Недостаточная работа бёдрами: многие тянут себя только руками и не выходят в упор.
• Слабый хват: особенно критично для кольцевого варианта, где нужна "ложная хватка".
• Неправильный киппинг: без мощной раскачки движение становится чрезмерно силовым.
Тренер Трэвис Эварт рекомендует: "На турнике важно научиться использовать инерцию тела в обе стороны. На кольцах же акцент на мощный замах вперёд".
Безопасность
-
Не пробуйте раньше времени — база силы обязательна.
-
Разминайте бёдра, особенно если много сидите.
-
Работайте над мобильностью плеч: скруглённая осанка и зажатость приводят к травмам.
Разминка с вращениями плеч, растяжкой грудной клетки и динамическими упражнениями значительно снижает риск повреждений.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru