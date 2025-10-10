Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 2:50

Худой тянет больше, чем качок: тайна, которую знают только силовики

Физиологи назвали причины, почему бодибилдеры уступают силовикам в результатах

Многие удивляются: почему одни спортсмены с огромными мышцами поднимают вес с трудом, а другие, не такие накачанные, делают то же самое легко и уверенно? На первый взгляд кажется, что сила напрямую связана с объёмом мышц. Но если копнуть глубже, окажется, что за физической мощью стоит не только их размер.

Как работает сила: не только мышцы, но и нервы

Когда человек поднимает тяжесть, первым делом активируется нервная система. Мозг посылает сигнал по цепочке нейронов к мышцам, и те начинают сокращаться. Чем больше мышечных волокон подключается, тем сильнее движение. Однако у новичков в спортзале вовлекается лишь часть волокон — примерно 90% даже при максимальном усилии.

Силовые тренировки помогают "научить" нервную систему работать эффективнее. Исследования показывают, что регулярная работа с весом около 80% от одноповторного максимума (1ПМ) повышает способность активировать мышцы в несколько раз. Лёгкие тренировки с 30% от 1ПМ дают минимальный результат — мышцы не получают нужной стимуляции.

Чем больше вы работаете с тяжёлыми весами, тем лучше мозг и мышцы взаимодействуют, а значит, тем больше силы вы способны развить.

Почему важны сухожилия

Мышцы двигают тело не напрямую — всю нагрузку передают через сухожилия. Это плотная соединительная ткань, которая соединяет мышцы с костями. От её жёсткости зависит, насколько эффективно усилие превращается в движение.

Если сухожилия эластичные, мышцы укорачиваются быстрее, чем успевает согнуться сустав, и часть силы теряется. Если же сухожилия жёсткие, движение и сокращение происходят одновременно, и сила передаётся полностью.

Тренировки с весами более 85-90% от 1ПМ делают сухожилия прочнее и помогают стабилизировать суставы. Именно поэтому пауэрлифтеры и тяжелоатлеты часто кажутся "сухими", но демонстрируют невероятные результаты.

Координация и вовлечение нужных мышц

Сила зависит и от того, насколько слаженно работают мышцы-агонисты (выполняющие основное движение) и антагонисты (противодействующие). Если одни слишком напряжены, а другие не успевают расслабляться, эффективность резко падает.

Постоянное повторение одинаковых движений — секрет успеха в силовых видах спорта. Атлеты годами оттачивают технику приседа, тяги или жима, добиваясь идеальной координации.

Бодибилдеры действуют иначе. Они часто меняют упражнения, чтобы мышцы не привыкали, и добиваются роста за счёт постоянного стресса. Но из-за этого их тело не оптимизируется под одно конкретное движение.

Силовой атлет, наоборот, совершенствует один паттерн и со временем учится активировать синергисты — вспомогательные мышцы, которые поддерживают стабильность. Например, в приседаниях огромную роль играет пресс и мышцы кора — без их силы не получится держать спину прямой и устойчивой.

Как развивать силу и как — мышечный объём

Чтобы стать сильнее, нужно тренироваться с большими весами и низким количеством повторений.
Оптимальный диапазон — 2-5 повторений в подходе. Упражнения выбирают многосуставные: присед, тяга, жим, толкание саней, проходка фермера с гирями. Именно они формируют реальную силу.

Для роста мышц — другой принцип: 8-12 повторений и умеренный вес. Здесь цель — максимально утомить волокна и создать метаболический стресс. Подходят как свободные веса, так и тренажёры, позволяющие прорабатывать мышцу под разными углами.

Бодибилдинг ориентирован на "выпуклость" и симметрию, а силовой тренинг — на функциональность и контроль над телом. Лучший вариант — комбинировать обе системы.

Плюсы и минусы разных подходов

Тренировки на силу:

  • Развивают нервно-мышечную связь, улучшают технику и координацию.

  • Повышают устойчивость суставов и сухожилий.
    — Нагрузка на тело велика, требуется хорошая разминка и контроль техники.
    — Могут привести к перетренированности без периодов отдыха.

Тренировки на массу:

  • Меньше риск травм, так как используются умеренные веса.

  • Позволяют разнообразить занятия и сделать фигуру эстетичнее.
    — Требуют больше времени и объёма работы.
    — Не всегда приводят к значительному росту силы.

Компромисс между двумя системами — идеальный выбор для тех, кто хочет и выглядеть, и двигаться мощно.

Советы шаг за шагом

  1. Начните с определения цели: хотите вы силовой рекорд или просто подтянуть тело.

  2. Освойте технику базовых упражнений с тренером или по видео с проверенных каналов.

  3. Постепенно увеличивайте вес, не спеша, фиксируя прогресс.

  4. Ведите дневник тренировок — это поможет отслеживать нагрузку.

  5. Не забывайте о питании: белок и аминокислоты ускоряют восстановление.

  6. Делайте акцент на сне — минимум 7 часов, иначе мышцы не растут и сила не прибавляется.

  7. Раз в 6-8 недель меняйте программу, чтобы избежать адаптации.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: вы выполняете силовые упражнения без разминки.

  • Последствие: перегрузка суставов и микротравмы.

  • Альтернатива: 5-10 минут на кардиотренажёре + растяжка активных мышц.

  • Ошибка: тренировки только на массу без функциональных движений.

  • Последствие: сильные, но "неуправляемые" мышцы.

  • Альтернатива: включайте тяги, выпады, упражнения на баланс.

  • Ошибка: постоянная работа до отказа.

  • Последствие: истощение нервной системы.

  • Альтернатива: делайте 1-2 подхода до отказа, остальные — в "резерве" 1-2 повтора.

А что если совмещать силу и массу

Смешанные программы (power-hypertrophy split) позволяют прорабатывать мышцы в разных режимах. Например, в начале тренировки выполняются тяжёлые базовые упражнения на 3-5 повторений, а в конце — "добивающие" по 10-12. Такой формат развивает и силу, и объём, снижая риск травм.

Кроме того, мышцы растут и за счёт увеличения плотности миофибрилл — структур, отвечающих за силу. То есть даже силовая тренировка при правильном восстановлении способствует росту.

Мифы и правда

  • Миф: большие мышцы всегда означают силу.

  • Правда: нет — сила зависит от нервной системы и координации.

  • Миф: тренировки с большими весами опасны.

  • Правда: при правильной технике и разминке они укрепляют тело.

  • Миф: для роста мышц важен только вес.

  • Правда: решающую роль играет общий объём работы и восстановление.

Интересные факты

  1. Только около 10% мышечных волокон активируются при обычных движениях — остальные "спят", пока вы не начнёте серьёзно тренироваться.

  2. Сухожилия у спортсменов могут становиться на 20-30% жёстче уже через два месяца регулярных нагрузок.

  3. После 30 лет без силовых тренировок человек теряет до 1% мышечной массы ежегодно — но процесс полностью обратим.

FAQ

Как часто нужно тренироваться на силу?
Оптимально — 3-4 раза в неделю с полноценным восстановлением между сессиями.

Можно ли развить силу без спортзала?
Да, при помощи упражнений с собственным весом — отжиманий, подтягиваний, "планки", но прогресс будет медленнее.

Что важнее для роста мышц: питание или тренировки?
Оба фактора одинаково важны. Без белка и сна мышцы не восстановятся, даже если вы тренируетесь идеально.

Как понять, что вы тренируетесь правильно?
Если вес растёт постепенно, техника не страдает, а усталость проходит за день-два — всё идёт по плану.

