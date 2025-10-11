Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Женщина делает растяжку в студии
Женщина делает растяжку в студии
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:31

Сильные мышцы — сильный иммунитет: как физическая форма помогает восстановиться после COVID-19

Исследование Университета Сан-Паулу: сила мышц помогает быстрее восстановиться после COVID-19

За последние годы жизнь многих людей изменилась радикально: пандемия COVID-19 заставила нас пересмотреть привычки, образ жизни и отношение к здоровью. Спортзалы закрылись, а домашние тренировки стали частью повседневности. И, как оказалось, это могло быть одним из самых разумных решений — ведь крепкие мышцы способны не только улучшить самочувствие, но и ускорить восстановление после вирусных инфекций.

Исследование: что показали данные пациентов

Учёные Университета Сан-Паулу (Бразилия) решили выяснить, может ли сила и масса мышц повлиять на течение COVID-19. Для этого они проанализировали данные 186 госпитализированных пациентов, у которых был подтверждён положительный тест на вирус.

Оказалось, что люди с более высокой силой хвата (показатель общей физической силы) проводили в больнице меньше времени, чем пациенты со слабыми мышцами. Те же результаты учёные получили, оценивая объём мышц бедра, который использовался как показатель мышечной массы.

"Мы выбрали силу хвата и массу мышц, поскольку они уже давно связаны с общими показателями здоровья и выживаемости", — отметили авторы исследования из Университета Сан-Паулу.

Почему мышцы важны для иммунитета

Когда организм тяжело болен, он вынужден использовать часть белков из мышечной ткани, чтобы получить аминокислоты для иммунной системы. Поэтому люди с низкой мышечной массой часто восстанавливаются дольше.

Крепкие мышцы помогают не только в быту, но и на биохимическом уровне — они являются резервом питательных веществ, которые поддерживают обмен веществ и выработку антител.

Кроме того, высокая сила мышц ускоряет восстановление после болезни, помогает вернуться к нормальному движению, снижает усталость и риск осложнений. Это особенно важно для пожилых людей, у которых мышечная масса естественным образом снижается с возрастом.

Таблица "Роль мышц в восстановлении"

Показатель Как влияет на организм Значение при болезни
Мышечная масса Запас аминокислот, поддержка иммунной системы Снижает риск осложнений
Сила хвата Маркер общей физической формы Связана с коротким сроком госпитализации
Уровень активности Поддерживает кровообращение и метаболизм Помогает быстрее восстановиться
Физические упражнения Укрепляют мышцы и лёгкие Улучшают выносливость после болезни

Что важно помнить

Исследователи подчёркивают: силовые тренировки не защищают от заражения и не создают иммунитета. Они лишь могут помочь тем, кто уже переболел, — улучшить общее состояние и ускорить выздоровление.

COVID-19 по-прежнему остаётся непредсказуемым заболеванием, поэтому физическая форма — лишь один из факторов, способствующих лучшему исходу.

Советы шаг за шагом

  1. Начните с лёгких нагрузок. После болезни организм ослаблен — выберите умеренные упражнения: прогулки, растяжку, дыхательные практики.

  2. Постепенно добавляйте силовую работу. Используйте гантели с регулируемым весом, эспандеры, утяжелители для ног. Главное — не перегружать тело.

  3. Контролируйте дыхание. Если ощущаете одышку — снизьте темп, выполняйте движения в медленном ритме.

  4. Не забывайте о витаминах. Особенно важен витамин D, который поддерживает иммунитет и участвует в восстановлении мышечной ткани.

  5. Следите за сном и питанием. Белок, омега-3 жиры и продукты с витамином D (яйца, лосось, творог) помогут быстрее вернуть энергию.

Витамин D и COVID-19

Учёные ранее связывали тяжесть болезни с уровнем витамина D. Его основная часть вырабатывается под воздействием солнца, но осенью и зимой солнечных дней становится меньше. Поэтому стоит включить в рацион продукты, богатые этим витамином: жирную рыбу, печень трески, яичные желтки и молочные продукты.

"Низкий уровень витамина D может усиливать тяжесть течения болезни", — отмечалось в одном из исследований 2020 года.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: после болезни резко возвращаться к прежним тренировкам.
    Последствие: повышенная утомляемость, воспаление мышц и обострение симптомов.
    Альтернатива: начать с коротких занятий по 15-20 минут, постепенно увеличивая нагрузку.

  • Ошибка: игнорировать силовую работу.
    Последствие: мышцы теряют тонус, снижается обмен веществ.
    Альтернатива: делать хотя бы базовые упражнения — приседания, отжимания, планку.

  • Ошибка: полагаться только на витамины.
    Последствие: без движения организм не восстанавливает выносливость.
    Альтернатива: совмещайте сбалансированное питание с умеренной активностью.

А что если вы никогда не занимались спортом?

Начать никогда не поздно. Простые упражнения без оборудования — шаги на месте, лёгкие приседания, растяжка — уже стимулируют кровоток и укрепляют мышцы. Постепенно можно добавить короткие тренировки с гантелями.

Таблица "Плюсы и минусы мышечной активности при восстановлении"

Параметр Плюсы Минусы
Умеренные упражнения Улучшают самочувствие, повышают иммунитет Требуют дисциплины
Силовые тренировки Поддерживают массу и тонус мышц При переусердствовании возможна усталость
Полный покой Не вызывает нагрузку на сердце Замедляет восстановление и снижает выносливость

FAQ

Помогают ли мышцы избежать заражения COVID-19?
Нет. Физическая форма не создаёт иммунитета, но помогает легче перенести инфекцию.

Можно ли заниматься спортом во время болезни?
Нет, при повышенной температуре и слабости упражнения противопоказаны. Возвращаться к активности следует после одобрения врача.

Как долго восстанавливаться после COVID-19?
У большинства людей лёгкая форма проходит за 2-4 недели, но возвращение силы и выносливости может занять до трёх месяцев.

Что выбрать для начала?
Прогулки, йога, лёгкие упражнения с собственным весом. Потом — гантели и эспандеры.

Мифы и правда

Миф 1. Силовые тренировки делают вас неуязвимыми к вирусу.
Правда. Они укрепляют организм, но не защищают от заражения.

Миф 2. После COVID нельзя нагружать мышцы.
Правда. Наоборот, дозированные упражнения помогают вернуть энергию и тонус.

Миф 3. Витамины заменяют физическую активность.
Правда. Они лишь поддерживают обмен веществ, но без движения мышцы теряют форму.

Интересные факты

• Мышцы составляют около 40 % массы тела и служат "резервуаром" для иммунных белков.
• Люди с высокой силой хвата живут в среднем дольше, чем их ровесники со слабой хваткой.
• Всего 20 минут умеренной тренировки в день снижают уровень воспаления в организме.

Исторический контекст

Интерес к влиянию физической формы на иммунитет возник ещё в середине XX века, когда исследователи начали изучать связь между активностью и выживаемостью после тяжёлых инфекций. Пандемия COVID-19 стала новым этапом этих наблюдений, доказав, что мышцы — не просто средство эстетики, а важный инструмент защиты здоровья.

