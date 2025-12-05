Мышцы с возрастом "сыпятся" не просто так — этот исчезающий белок рушит всё восстановление

С возрастом мышцы теряют способность восстанавливаться после нагрузок и травм, хотя долгое время учёные не могли объяснить, почему именно это происходит. Теперь в журнале Communications Biology опубликовано исследование, в котором представлена возможная биологическая основа этой уязвимости.

Механизм возрастной хрупкости

Исследовательская группа американского института биомедицинских исследований проследила изменения, происходящие в мышечной ткани с возрастом, и обнаружила роль белка тенасцин-C (TnC). Учёные показали, что концентрация этого белка в организме снижается, и именно это уменьшение связано с потерей мышечных стволовых клеток. Эти клетки отвечают за восстановление волокон после повреждений, а их истощение приводит к замедленной регенерации мышц.

Команда установила, что TnC выделяется фиброадипогенными прогениторами — вспомогательными клетками, формирующими нишу для стволовых элементов. Белок взаимодействует с ними через рецептор Annexin A2, поддерживая способность клеток перемещаться к месту травмы и начинать восстановление. При его дефиците мышечная ткань хуже реагирует на нагрузки, что было особенно заметно у пожилых модельных животных.

Эксперименты и наблюдения

В опытах на мышах учёные сравнили животных с нормальным синтезом TnC и тех, у кого белок был выключен. У второго типа мышей наблюдалось меньшее количество стволовых клеток и сниженная способность восстанавливать мышцы после повреждений. Эти данные позволили предположить, что именно TnC обеспечивает тонкий баланс между поддержанием клеточного резерва и запуском регенерации.

Авторы работы отмечают, что у стареющих животных утрата TnC может быть компенсирована искусственным введением белка. Такой подход улучшал миграцию стволовых клеток и частично восстанавливал скорость регенерации повреждённых мышц. Исследователи рассматривают этот эффект как потенциальную основу для будущих терапевтических решений, направленных на борьбу с саркопенией.

Потенциал нового подхода

По словам авторов, восстановление уровня TnC может стать направлением для разработки препаратов, способных замедлять возрастную мышечную слабость. Однако прямое применение крупного белкового комплекса остаётся затруднительным. Его структура требует создания специальных систем доставки, которые позволили бы молекуле достигать мышечных тканей в безопасной и стабильной форме.

Такой подход может лечь в основу новых медицинских технологий, направленных на поддержание мышечной функции у людей старшего возраста. Исследователи подчёркивают, что дальнейшая работа должна быть сосредоточена на поиске способов доставки TnC и изучении его долгосрочных эффектов в организме.