© flickr.com by Håkan Dahlström is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:40

Движение против боли: простая хитрость, которая ускоряет восстановление

Тренер Кэти Бурия назвала движение лучшим средством от мышечной боли

Мышечная боль после тренировок знакома не только новичкам в спортзале или бегунам на длинные дистанции. Даже профессиональные спортсмены сталкиваются с этим постоянно. Игроки WNBA, например, проводят на площадке десятки минут, выполняя резкие рывки, прыжки, быстрые смены направления и контактные действия, которые серьёзно нагружают колени, квадрицепсы, бёдра и ягодицы. К этому добавляются интенсивные занятия в зале и возможные последствия старых травм. Всё это часто приводит к появлению мышечной боли, известной как DOMS (delayed onset muscle soreness).

Что такое DOMS и почему он возникает

Обычно неприятные ощущения появляются через 12-24 часа после тренировки. В мышечных волокнах образуются микроповреждения, которые запускают воспалительный процесс — именно он и вызывает чувство скованности, тугой ноющей боли и дискомфорта. Чаще всего DOMS появляется после взрывных упражнений, вроде плиометрики, интенсивной силовой работы или новых для тела нагрузок.

Важно отличать мышечную боль от травмы: если неприятные ощущения носят тупой, разлитой характер, это DOMS, а вот острая боль, онемение или усиление при движении — тревожный сигнал.

Лучшее средство против боли — движение

Игроки "Атланта Дрим" нашли оптимальный способ бороться с неприятными ощущениями — активное восстановление. Это более лёгкая нагрузка, чем привычные тренировки, которая помогает улучшить кровообращение, доставить к тканям кислород и аминокислоты и быстрее вывести продукты воспаления.

"Мы любим говорить, что движение — это лекарство", — сказала тренер команды по реабилитации Кэти Бурия.

Для баскетболисток это обычно пилатес и занятия в бассейне. Медленные и контролируемые упражнения помогают телу перестроиться после взрывной игры, снять нагрузку с суставов и стабилизировать корпус. Дополнительно спортсменки делают комплексы на активацию кора и ягодиц, а также мягкие растяжки.

Психологический эффект

Активное восстановление полезно не только для мышц, но и для психики. Игроки отмечают, что такие тренировки помогают расслабиться и "перезагрузиться" ментально, что особенно важно в напряжённом соревновательном сезоне.

К этому добавляются "feel-good" сессии — упражнения с роликами, мячами и эластичными лентами, направленные на мягкую проработку тела и снятие напряжения. Спортсменки уверены, что после таких процедур чувствуют себя значительно лучше, чем после полного бездействия.

Когда нужен полный отдых

Несмотря на пользу активного восстановления, тренеры подчёркивают: абсолютный покой тоже необходим. В команде практикуются "чёрные дни" — дни, когда игрокам запрещено появляться в тренировочном центре. В это время они полностью отключаются от спорта, чтобы дать телу и нервной системе перезагрузиться.

Роль сна, питания и гидратации

Одним движением проблему не решить. Ключевое значение имеют три базовых фактора: сон, правильное питание и достаточное потребление воды. Без них любые восстановительные практики теряют эффективность. Доказано, что недосып усиливает болевые ощущения при DOMS, а дефицит белка или жидкости замедляет восстановление тканей.

Итог

На уровень и продолжительность мышечной боли влияет множество факторов — от характера тренировки до индивидуальных особенностей организма. Но чаще всего именно лёгкая активность помогает справиться с неприятными ощущениями быстрее, чем полное бездействие. И этот совет работает одинаково и для профессиональных спортсменов, и для любителей фитнеса.

