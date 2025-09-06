Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:31

Самая загадочная боль после тренировок: что скрывает крепатура

Врачи назвали причины мышечной боли после спорта и способы её облегчить

После особенно интенсивных тренировок или первых занятий спортом многие сталкиваются с тем, что мышцы буквально "горят". Иногда даже сложно подняться по лестнице или наклониться. Это явление называется крепатурой — синдромом отсроченной мышечной боли. Разберёмся, почему она появляется, как облегчить состояние и в каких случаях лучше сразу идти к врачу.

  • Почему мышцы начинают болеть

Крепатура проявляется через 12-24 часа после нагрузки, достигает пика на 2-3-й день и постепенно уходит в течение недели. Основные причины:

  • непривычная нагрузка — первые тренировки у новичков или после долгого перерыва;
  • высокая интенсивность — большое количество повторений, серьёзные веса;
  • эксцентрические упражнения — например, опускание штанги при становой тяге или медленный спуск при подтягиваниях;
  • внешние факторы — неправильная обувь, техника, плоскостопие или длительный бег по асфальту.

По словам тренера по бегу Руслана Хорошилова, боль связана либо с тем, что мышцы ещё не адаптировались, либо с их "закислением" и микроповреждениями.

  • Теории возникновения крепатуры

Учёные до сих пор спорят, почему именно мышцы начинают болеть. Среди основных версий:

  • микроповреждения волокон и воспалительные процессы;
  • повреждения соединительной ткани;
  • накопление молочной кислоты;
  • мышечные спазмы во время тяжёлых нагрузок.

Как помочь себе после тренировки

Что реально работает:

  • ванна с морской солью для расслабления мышц;
  • отдых и полноценный сон;
  • грамотное распределение нагрузки (разные группы мышц в разные дни);
  • разминка перед занятием;
  • постепенное повышение интенсивности тренировок.

Дополнительно:

  • лёгкие обезболивающие (для снятия дискомфорта, но не для ускорения восстановления);
  • массаж или миофасциальный релиз роллом/мячом;
  • баня или сауна (при отсутствии противопоказаний);
  • бассейн — мягкое восстановление и снятие нагрузки с суставов.

Профилактика мышечной боли

Чтобы крепатура не выбивала из графика, стоит:

  • уделять 15-20 минут растяжке после тренировок;
  • использовать миофасциальный релиз (только при отсутствии противопоказаний: варикоза, остеопороза и др.);
  • включать регулярный массаж или хотя бы перкуссионный массажёр;
  • следить за техникой и обувью;
  • пройти базовое медобследование перед началом занятий (терапевт, кардиолог, анализы, ЭКГ).

Когда пора к врачу

Обращение к специалисту необходимо, если:

  • боль не уходит более недели;
  • она сопровождается отёком, покраснением, повышенной температурой или ознобом;
  • появляется острая резкая боль во время движения (возможен стрессовый перелом);
  • боль постоянная и не проходит даже в покое;
  • есть хронические заболевания (диабет, болезни почек), которые могут менять характер боли.

Продолжительная или необычная мышечная боль — это не про крепатуру, а про возможную травму или осложнение.

Итог

Крепатура — естественная реакция организма на нагрузку, которая чаще всего проходит сама. Но если дискомфорт не уходит, усиливается или сопровождается тревожными симптомами, лучше не терпеть, а показаться врачу.

