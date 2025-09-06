Самая загадочная боль после тренировок: что скрывает крепатура
После особенно интенсивных тренировок или первых занятий спортом многие сталкиваются с тем, что мышцы буквально "горят". Иногда даже сложно подняться по лестнице или наклониться. Это явление называется крепатурой — синдромом отсроченной мышечной боли. Разберёмся, почему она появляется, как облегчить состояние и в каких случаях лучше сразу идти к врачу.
- Почему мышцы начинают болеть
Крепатура проявляется через 12-24 часа после нагрузки, достигает пика на 2-3-й день и постепенно уходит в течение недели. Основные причины:
- непривычная нагрузка — первые тренировки у новичков или после долгого перерыва;
- высокая интенсивность — большое количество повторений, серьёзные веса;
- эксцентрические упражнения — например, опускание штанги при становой тяге или медленный спуск при подтягиваниях;
- внешние факторы — неправильная обувь, техника, плоскостопие или длительный бег по асфальту.
По словам тренера по бегу Руслана Хорошилова, боль связана либо с тем, что мышцы ещё не адаптировались, либо с их "закислением" и микроповреждениями.
- Теории возникновения крепатуры
Учёные до сих пор спорят, почему именно мышцы начинают болеть. Среди основных версий:
- микроповреждения волокон и воспалительные процессы;
- повреждения соединительной ткани;
- накопление молочной кислоты;
- мышечные спазмы во время тяжёлых нагрузок.
Как помочь себе после тренировки
Что реально работает:
- ванна с морской солью для расслабления мышц;
- отдых и полноценный сон;
- грамотное распределение нагрузки (разные группы мышц в разные дни);
- разминка перед занятием;
- постепенное повышение интенсивности тренировок.
Дополнительно:
- лёгкие обезболивающие (для снятия дискомфорта, но не для ускорения восстановления);
- массаж или миофасциальный релиз роллом/мячом;
- баня или сауна (при отсутствии противопоказаний);
- бассейн — мягкое восстановление и снятие нагрузки с суставов.
Профилактика мышечной боли
Чтобы крепатура не выбивала из графика, стоит:
- уделять 15-20 минут растяжке после тренировок;
- использовать миофасциальный релиз (только при отсутствии противопоказаний: варикоза, остеопороза и др.);
- включать регулярный массаж или хотя бы перкуссионный массажёр;
- следить за техникой и обувью;
- пройти базовое медобследование перед началом занятий (терапевт, кардиолог, анализы, ЭКГ).
Когда пора к врачу
Обращение к специалисту необходимо, если:
- боль не уходит более недели;
- она сопровождается отёком, покраснением, повышенной температурой или ознобом;
- появляется острая резкая боль во время движения (возможен стрессовый перелом);
- боль постоянная и не проходит даже в покое;
- есть хронические заболевания (диабет, болезни почек), которые могут менять характер боли.
Продолжительная или необычная мышечная боль — это не про крепатуру, а про возможную травму или осложнение.
Итог
Крепатура — естественная реакция организма на нагрузку, которая чаще всего проходит сама. Но если дискомфорт не уходит, усиливается или сопровождается тревожными симптомами, лучше не терпеть, а показаться врачу.
