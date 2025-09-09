Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 7:30

Силовые без пауз: почему тело отвечает не ростом, а потерей массы

Исследование Sports Medicine показало, что для роста мышц оптимальны две тренировки в неделю

Когда речь заходит о тренировках для набора массы, многие уверены: чем чаще и дольше занимаешься, тем быстрее растут мышцы. Но на деле всё устроено иначе. Сам рост мышечных волокон происходит не во время работы в зале, а во время отдыха. Именно поэтому паузы между занятиями важны не меньше, чем сами упражнения. В среднем оптимальным считается восстановление в течение 48 часов, но точное количество дней отдыха зависит от уровня подготовки, интенсивности тренинга и индивидуальных особенностей организма.

Как растут мышцы

Любая силовая нагрузка повреждает мышечные волокна: в них образуются микротрещины. В ответ организм запускает процесс восстановления — синтез новых белковых структур. С каждым таким циклом мышцы становятся сильнее и плотнее. Но чтобы этот процесс запустился, нагрузка должна быть выше той, к которой тело уже привыкло. Именно поэтому прогресс в силовых тренировках связан с постепенным увеличением веса и объёма нагрузки.

Синтез мышечного белка

После занятий начинается период повышенного роста, называемый мышечным протеиновым синтезом (MPS). Его продолжительность зависит от многих факторов: от сложности тренировки до уровня подготовленности спортсмена. У новичков MPS может длиться дольше, чем у опытных атлетов, а после особенно тяжёлых занятий этот процесс способен растягиваться на несколько суток.

Однако рост мышц не всегда совпадает с активностью MPS. Исследование 2016 года в Journal of Physiology показало: в первые недели тренировок у начинающих уровень синтеза белка действительно выше, но реального прироста массы не наблюдается. Дело в том, что разрушение мышечных волокон в этот период превышает восстановление. Лишь спустя время, когда организм адаптируется к нагрузке, баланс смещается в сторону роста.

Что влияет на восстановление

Помимо самих тренировок, на скорость восстановления и эффективность MPS воздействует множество факторов:
• рацион и достаточное потребление белка;
• качество сна;
• уровень стресса;
• возраст и пол;
• общее состояние здоровья и питания.

Игнорирование этих условий способно свести к нулю усилия даже при грамотно составленном плане тренировок.

Чем опасно перенапряжение

Мышцы увеличиваются только тогда, когда синтез белка превышает его разрушение. Если тренироваться слишком часто и не давать телу отдыхать, процесс идёт в обратную сторону — масса не растёт, а уменьшается. Перегрузки приводят к упадку сил, снижению результатов в спортзале и могут подорвать общее здоровье.

Признаки перетренированности:

  1. чувство, что обычная нагрузка стала тяжелее;

  2. хроническая усталость;

  3. снижение силы;

  4. резкие перепады настроения, раздражительность, депрессия;

  5. проблемы со сном;

  6. потеря аппетита;

  7. частые травмы.

Если такие симптомы сохраняются несколько дней, это сигнал: организму необходим отдых. В тяжёлых случаях может развиться перетренированность, требующая вмешательства врача.

Сколько отдыхать между занятиями

В спортивной среде существует несколько подходов к распределению нагрузки. Одни предпочитают тренировать каждую мышечную группу раз в неделю, другие выбирают трёхдневные программы на всё тело. Но большинство исследований сходятся во мнении: оптимальным является работа с каждой группой дважды в неделю. Такой режим позволяет сохранить баланс между нагрузкой и восстановлением, обеспечивая стабильный рост.

По данным обзора Sports Medicine (2016), именно два занятия в неделю для каждой группы мышц дают лучший результат. При этом нет убедительных доказательств, что три тренировки в неделю принесут дополнительный эффект. Отсюда вывод: между занятиями одной и той же группы стоит делать паузу в 3-4 дня.

Как найти свой ритм

Единого рецепта для всех не существует. Важно прислушиваться к собственному телу. Если во время тренировки вы чувствуете бодрость и силу, значит, времени на восстановление было достаточно. А вот усталость, падение сил и отсутствие прогресса — признаки того, что организму не хватает отдыха. Поддержка в виде полноценного сна, правильного питания и снижения стресса играет не меньшую роль, чем количество подходов в спортзале.

