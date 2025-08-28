Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Тренировки не по плану
Иван Петровский Опубликована сегодня в 15:50

Таймер здоровья: сколько на самом деле нужно телу, чтобы отдохнуть после нагрузок

Тренер Джоди Ранд перечислила главные факторы, замедляющие восстановление после нагрузок

Почему после тяжёлой тренировки иногда кажется, что мышцы "отказываются работать"? Оказывается, секрет успеха в спорте кроется не только в количестве подходов или километрах пробежки, но и в том, как мы восстанавливаемся после нагрузки. Именно период отдыха определяет, насколько быстро вы вернётесь к форме и сможете добиться прогресса.

Что влияет на восстановление

Учёные из Journal of Applied Physiology ещё в 2017 году напомнили: восстановление — это промежуток времени от конца тренировки до возвращения организма в исходное состояние. Один из способов следить за этим процессом — использовать монитор сердечного ритма. Он показывает, как быстро пульс возвращается к норме после нагрузки.

Но на скорость восстановления влияет не только сердце. Специалисты обращают внимание и на такие признаки, как усталость, раздражительность или невозможность выйти на привычный уровень интенсивности в следующем занятии. Сердечно-сосудистая система может прийти в норму за минуты или часы, но для мышц требуется больше времени.

Тренер Джоди Ранд из Fit Body Boot Camp (Флорида) отмечает: "На восстановление воздействуют возраст, генетика, уровень стресса, здоровье и физическая форма. Но ключевые факторы — это сон, питание, частота и интенсивность тренировок".

Сколько нужно времени

Американский колледж спортивной медицины (ACSM) рекомендует давать мышцам минимум 48 часов отдыха после интенсивной силовой нагрузки. Это особенно важно, если речь идёт о тренировках с большим весом и малым числом повторений (5-8 раз).

Для менее тяжёлых занятий, например тренировок на выносливость с большим количеством повторов и небольшим весом, достаточно 24-36 часов. Такая схема позволяет избежать перетренированности, которая мешает мышцам восстанавливаться и расти.

Интересный факт: именно во время отдыха организм активно укрепляет иммунитет, восстанавливает волокна и снижает уровень кортизола — гормона стресса, который при хроническом переизбытке мешает прогрессу.

Как ускорить процесс

Хотите помочь телу быстрее прийти в норму? Вот несколько практических советов:

  • Правильное питание. Избегайте продуктов, вызывающих воспаление: жареного, сахара, переработанных масел. Вместо этого включайте в рацион белки, овощи, орехи, ягоды и полезные жиры.
  • Баланс белков и углеводов. Эксперты ACE советуют в течение 30-45 минут после тренировки съесть порцию углеводов и белка. Это помогает восполнить запасы энергии и восстановить мышцы.
  • Гидратация. Вода — ваш главный союзник. Недостаток жидкости резко замедляет восстановление.
  • Сон. Качественный ночной отдых остаётся лучшим "секретным оружием". Именно во сне мышцы заживают, а организм регулирует уровень гормонов.

