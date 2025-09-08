Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 2:30

Рост мышц начинается не в зале: что происходит в организме после тренировки

Рост мышц после тренировок длится до 48 часов — данные Biochemistry Primer

Начало тренировок с весами редко даёт мгновенный результат. Организм должен пройти через период адаптации: мышцы получают микроповреждения, после чего включается процесс их восстановления и роста. Именно в это время тело становится сильнее, хотя сам механизм не работает мгновенно и зависит от множества факторов.

Как строятся мышцы

Основой любой ткани организма является белок, и мышечные волокна не исключение. Поднятие тяжестей повреждает их структуру, но именно это и запускает цепочку восстановления. В ответ на нагрузку организм синтезирует новые белковые соединения, чтобы "залатать" повреждения и укрепить мышцы. Если нагрузки становятся постепенно тяжелее, тело адаптируется и производит ещё больше белка, формируя мышечный прирост. Но этот процесс требует не только тренировок, но и полноценного сна и питания.

Окно восстановления

В спортзале мышцы не растут — они разрушаются. А вот после тренировки, когда человек отдыхает или выпивает протеиновый коктейль, начинается самое интересное. Период активного синтеза белка длится до 48 часов, отмечают авторы учебника "Biochemistry Primer for Exercise Science". Однако продолжительность "окна роста" может меняться. На неё влияет:

• уровень подготовки — у новичков процесс длится дольше;
• интенсивность занятий — чем тяжелее нагрузка, тем больше времени на восстановление.

Первые недели тренировок

У начинающих спортсменов мышечный белок вырабатывается активнее, но и разрушается он быстрее. Получается, что в первые недели организм лишь пытается "догнать" разрушение, а не наращивает объёмы. В исследовании, опубликованном в Journal of Physiology в 2016 году, десять мужчин занимались силовыми тренировками в течение десяти недель. Учёные выяснили, что примерно три недели уходит только на адаптацию: синтез и распад белка постепенно выравниваются, и лишь после этого запускается рост мышц.

Баланс синтеза и распада

Чтобы прогресс продолжался, нагрузку нужно регулировать: увеличивать вес, количество повторений, менять интенсивность. Если тренировки становятся однообразными, рост прекращается. Важную роль играет и питание. Организму нужны не только белки, но и достаточное количество калорий. Если их не хватает, тело использует энергию из жировых запасов. Это подходит для похудения, но никак не для набора мышечной массы. В условиях дефицита организм включает режим выживания, и строительство новых тканей перестаёт быть приоритетом.

Калории и гормоны

Фитнес-эксперт Майкл Мэтьюз подчёркивает, что калорийность рациона может быть даже важнее количества белка. Если человек недоедает, в крови повышаются катаболические гормоны и снижаются анаболические, что приводит к разрушению мышц. Для роста нужны и строительный материал, и энергия, а не только протеин.

Роль белка после тренировки

Приём белка после занятия помогает организму быстрее переключиться на восстановление. Долгое время считалось, что достаточно 20-25 граммов. Но в 2016 году в Physiological Reports появились данные, что 40 граммов стимулируют синтез ещё эффективнее. Главное — уложиться во временное "окно", когда организм наиболее восприимчив к питательным веществам.

Влияние сна

Ночью тело активно восстанавливает мышцы. Если сон короткий или прерывается, страдает не только самочувствие, но и рост мышечной массы. В Journal of Musculoskeletal and Neuronal Interactions (2017) показано: сон менее шести часов снижает выработку фактора роста IGF-1, необходимого для восстановления. Оптимальным для большинства считается диапазон от семи до восьми часов, хотя при высокой нагрузке потребность может быть выше.

Как часто тренироваться

Работать на одну и ту же группу мышц ежедневно неэффективно: перетренированность приведёт к обратному результату. Но и слишком большие паузы мешают прогрессу. По данным обзора в Sports Medicine (2016), наилучшие результаты достигаются при тренировке каждой группы мышц дважды в неделю. Такой режим помогает держать процесс синтеза активным, не перегружая организм.

