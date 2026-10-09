Думали, что потерянную форму уже не вернуть: мышечная память способна преподнести большой сюрприз

Индивидуальные особенности организма определяют скорость восстановления физической формы, а мышечная память сопоставима с навыком езды на велосипеде, пояснил тренер сборной России по легкой атлетике Сергей Клюгин. В комментарии для NewsInfo.Ru эксперт отметил, что генетические предрасположенности и возраст играют ключевую роль в том, как быстро атлет возвращается к прежним показателям.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили уникальную способность клеток мышц и печени сохранять своеобразную память о предыдущих физических нагрузках. Эта особенность помогает не только быстрее восстанавливать кондиции, но и эффективнее регулировать уровень сахара в крови, а также контролировать изменения веса после длительного периода бездействия.

По словам Клюгина, универсального срока сохранения тренировочного эффекта не существует. У одних людей мышечная память сохраняется на долгие годы, в то время как другие могут столкнуться с необходимостью начинать подготовку практически с нуля даже после короткого перерыва. Тренер сравнил этот процесс с базовыми двигательными навыками, которые остаются в сознании навсегда. Для поддержания ресурсов организма важно помнить, что активное долголетие напрямую зависит от регулярности умеренных нагрузок.

"Если человек однажды научился ездить на велосипеде, этот навык, как правило, не исчезает. Но в восстановлении формы всё индивидуально: кто-то быстро возвращается к прежним показателям, а кому-то приходится начинать практически с нуля. Сроки зависят от генетики, возраста и тренировочного стажа — у каждого свой организм", — пояснил он.

Тренер подчеркнул, что возможности тела во многом зависят от врожденной координации и работы центральной нервной системы. При этом длительное отсутствие активности неизбежно ведет к физиологическим изменениям в тканях. В период интенсивных занятий атлетам следует учитывать, что неправильное восстановление мышц может негативно сказаться на долгосрочном результате.

"Все люди разные, и способности у всех разные. У кого-то мышечная память короткая, у кого-то длинная. Даже простые движения пальцами получается повторить не у всех. Как это объяснить? Мы же не роботы", — сказал Клюгин.

Особое внимание специалист уделил возрастному фактору. В молодом возрасте, до 30 лет, организм обладает высоким потенциалом к регенерации, однако после 50 лет ситуация радикально меняется. Если человек прекращает тренировки в зрелом возрасте, риск развития атрофии значительно возрастает, так как нерабочая мышца утрачивает свой функционал.

Грамотное возвращение к тренировкам требует осторожности, чтобы не спровоцировать травмы ослабленных тканей. Также стоит учитывать, что при резком снижении активности значительная потеря мышечной массы может привести к замедлению метаболизма. Врачи часто подчеркивают, что даже простая лечебная ходьба способна замедлить негативные возрастные процессы в скелетной мускулатуре.

Читайте также