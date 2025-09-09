Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Подъем штанги
Подъем штанги
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 17:30

Тренажёрный зал против вас: как усилия оборачиваются потерей силы

Кортизол мешает росту мышц: данные Harvard Health Publishing

Рост мышц — это результат сложного процесса, в котором организм переходит в так называемое анаболическое состояние. В этот момент запускается гипертрофия — увеличение мышечных волокон. Она требует нагрузки выше обычной и возможна только при правильных физиологических условиях. Если же мышцы уменьшаются в объёме, это уже атрофия — катаболический процесс, возникающий при несбалансированных тренировках, питании или образе жизни.

Роль восстановления

Многие тренирующиеся сталкиваются с тем, что мышцы перестают расти, несмотря на регулярные нагрузки. Часто причина в том, что телу не дают времени восстановиться. Перетренированность мешает процессу гипертрофии: волокна не успевают восстанавливаться, и рост не происходит. Чтобы избежать этого, важно оставлять минимум два дня отдыха в неделю и чередовать тяжёлые и лёгкие периоды в тренировочном графике.

"Желательно не тренировать одну и ту же группу мышц два дня подряд и выдерживать хотя бы 48 часов между силовыми занятиями", — отмечают специалисты Harvard Health Publishing.

Значение питания

Без правильного питания рост мышц невозможен. Для увеличения объёма необходимо не только получать достаточно белка, но и обеспечивать организм углеводами, жирами, витаминами и минералами. Кроме того, нужен калорийный профицит — энергии должно поступать больше, чем тратится. При дефиците калорий мышцы не будут расти, а могут даже уменьшаться, несмотря на интенсивные тренировки. Поэтому тем, кто не видит прогресса, стоит в первую очередь пересмотреть рацион.

Стресс и гормоны

Ещё один фактор, о котором часто забывают, — стресс. Когда человек находится в состоянии эмоционального или психологического напряжения, организм вырабатывает кортизол. Этот гормон разрушает ткани, чтобы получить энергию. Для роста мышц это крайне неблагоприятно: уровень кортизола необходимо контролировать. В этом помогают дыхательные практики, релаксация и умеренные физические нагрузки, которые не перегружают нервную систему.

Кардио и силовые: баланс

Кардионагрузки полезны для сердца и лёгких, но их избыток может мешать набору мышечной массы. Длительные пробежки или интенсивная езда на велосипеде приводят к тому, что организм начинает расходовать мышечные ткани ради экономии энергии. По данным International Sports Sciences Association, именно поэтому частые и затяжные кардиотренировки способны свести на нет усилия в зале. Оптимальный вариант — короткие и редкие кардиосессии, которые поддерживают здоровье, но не мешают гипертрофии.

Возрастные изменения

С возрастом рост мышц замедляется. После 40 лет уровень тестостерона и гормона роста постепенно снижается, и этот процесс нельзя остановить полностью. Регулярные силовые тренировки помогают замедлить потерю массы, но не способны полностью предотвратить явление, которое называют саркопенией. Именно поэтому в зрелом возрасте особенно важно уделять внимание не только нагрузкам, но и питанию, отдыху и контролю стресса.

Рост мышц зависит не только от регулярных тренировок, но и от множества факторов: восстановления, питания, гормонального фона и даже психологического состояния. Учитывая все эти аспекты, можно создать благоприятные условия для гипертрофии и избежать обратного процесса — атрофии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как наклон и скорость на беговой дорожке влияют на расход калорий: исследование Университета Нью-Мексико сегодня в 17:10

5 часов подряд на дорожке — и всё ради одной цифры на весах

Сжечь 800 калорий за одну тренировку реально, но для этого придётся серьёзно постараться. Какие методы помогут ускорить процесс?

Читать полностью » Len Kravitz: какие тренажёры укрепляют нижний пресс в спортзале сегодня в 16:50

Три тренажёра в зале, которые работают на пресс лучше сотни упражнений

Три простых, но эффективных тренажёра помогут проработать нижний пресс в любом спортзале. Главное — освоить правильную технику.

Читать полностью » Mayo Clinic объяснила, почему 100 отжиманий не приводят к снижению веса сегодня в 16:30

Почему 100 отжиманий не гарантируют стройность и лёгкость

Сто отжиманий подряд звучит впечатляюще, но помогут ли они похудеть? Разбираем, сколько калорий реально уходит во время такого упражнения.

Читать полностью » Врачи назвали эффективные упражнения для ног в офисе сегодня в 16:10

Сидячая работа съедает здоровье медленнее, чем сигареты

работа вредит здоровью, но исправить ситуацию можно прямо на рабочем месте. Узнайте, какие упражнения помогут ногам оставаться в тонусе.

Читать полностью » Расход калорий при беге за 20 минут у мужчин и женщин разного веса сегодня в 15:50

Сколько калорий исчезает, пока ты думаешь, что бежишь слишком медленно

Узнайте, сколько калорий можно сжечь за 20 минут бега и почему результат зависит не только от скорости, но и от вашего веса и стиля тренировки.

Читать полностью » Оптимальное питание и тренировки для набора сухой массы — выводы ISSN 2014 года сегодня в 15:30

Переедание не делает мышцы больше: скрытая ловушка для тех, кто тренируется

Чтобы нарастить мышцы без лишнего жира, важно не только тренироваться, но и грамотно питаться. Ошибки в рационе могут свести усилия в спортзале к нулю.

Читать полностью » Расход углеводов и жиров во время бега зависит от интенсивности — исследование Mayo Clinic сегодня в 15:10

Когда пробежка превращается в марафон на износ: тайная граница топлива организма

От чего зависит, сколько углеводов сжигается во время пробежки? Всё решают скорость, пульс и даже питание, а не только километры на дорожке.

Читать полностью » Тренер Акулина Бахтурина рассказала о реальной пользе шпагата для здоровья сегодня в 14:50

Почему шпагат доступен не каждому, даже при упорных тренировках

Тренер Акулина Бахтурина рассказала, почему шпагат не должен быть главной целью тренировок и как правильно работать над гибкостью без травм.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Джеймс Корден и Рут Джонс снимут сериал "The Choir" для Apple TV+
Туризм

Скала Киселева в Туапсе возвышается над Чёрным морем на 46 метров
Культура и шоу-бизнес

OpenAI представит полнометражный мультфильм, созданный с помощью ИИ, на Каннском кинофестивале 2026 года
Наука и технологии

Археологи раскрыли связь бронзового льва Святого Марка с Шёлковым путём
Садоводство

Аэрация газона улучшает доступ влаги и кислорода к корням
Садоводство

5 полезных советов по уходу за юккой, которые знает каждая хозяйка
Питомцы

Ветеринары назвали правила выбора корма для кошек зимой
Еда

Зимние сорта яблок хранятся до весны при температуре 0–4 °C
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet