Подтягивания в гравитроне
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 7:50

Пять подходов по 15 повторений: секрет, который превращает тренировки в ловушку для ленивых мышц

Эксперт Холли Перкинс назвала оптимальный диапазон повторений для гипертрофии

Мышечный рост — процесс сложный и многогранный. Одних регулярных походов в зал недостаточно: результат зависит от стратегии тренировок, восстановления и питания. Один из способов стимулировать прогресс — увеличить тренировочный объём за счёт большего числа подходов и повторений. Такой подход помогает выйти из застоя и снова запустить рост мышц.

Как работает гипертрофия

Основной принцип набора мышечной массы — прогрессивная нагрузка. Мышцы растут, когда получают новый стимул, с которым ранее не сталкивались. Это может быть большее количество повторений, увеличение рабочих весов или добавление подходов. Постепенное повышение нагрузки вынуждает мышцы адаптироваться и укрепляться.

Существует два типа гипертрофии: миофибриллярная и саркоплазматическая. Первый вариант связан с ростом самих мышечных волокон, а второй — с увеличением объёма внутриклеточной жидкости и энергетических запасов. Для саркоплазматической гипертрофии лучше подходят высокие повторения и увеличенный объём работы.

По словам Холли Перкинс (Holly Perkins), CSCS, выполнение 5 подходов по 15 повторений помогает значительно повысить общий тренировочный объём и стимулировать рост. Такой метод особенно полезен, если привычная схема перестала приносить результаты.

Роль тренировочного объёма

Тренировочный объём складывается из количества подходов, повторений и используемых весов. Чем он выше, тем больше стимул для мышц. Однако важно учитывать уровень подготовки и физические возможности.

"Тренировочный стресс складывается из объёма и интенсивности — сколько и насколько тяжело вы тренируетесь", — сказал тренер по фитнесу Майярд Хауэлл (Maillard Howell).

Именно баланс этих факторов позволяет добиваться результата без риска перегрузки и травм.

Оптимальный диапазон повторений

Для опытных атлетов схема 5x15 может стать отличным инструментом. Но такой формат требует снижения рабочих весов, чтобы сохранить технику. Хауэлл рекомендует уменьшать нагрузку примерно на 30-40% от привычного веса в 10 повторениях.

"Лучше взять вес полегче, если пробуете это впервые: к концу подхода техника может нарушиться из-за усталости", — пояснил тренер Майярд Хауэлл (Maillard Howell).

Новичкам он советует более щадящую схему: 5 подходов по 10 повторений с весом около 50% от максимума. Такой вариант кажется лёгким, но в процессе быстро становится ощутимым.

Восстановление и питание

Без сна и отдыха рост мышц невозможен. Во время ночного восстановления организм синтезирует гликоген — основной источник энергии для тренировок. Кроме того, именно во сне выделяется гормон роста, отвечающий за восстановление и увеличение мышечной массы.

Не менее важен и рацион. Белок остаётся главным строительным материалом для мышц. Согласно данным метаанализа, опубликованного в ‌British Journal of Sports Medicine‌, оптимальной дозой считается 1,6 г белка на килограмм веса. Для человека весом 82 кг это около 130 г в сутки.

Но не стоит забывать и о роли углеводов. Они помогают восполнять запасы энергии и поддерживать интенсивные тренировки. Академия питания и диетологии США рекомендует получать не менее половины калорий именно из углеводов, отдавая предпочтение цельным продуктам: бурому рису, овсянке, сладкому картофелю, фруктам.

Когда менять программу

Если вы уже давно выполняете одинаковую схему, например 3 подхода по 10 повторений, мышцы привыкают к нагрузке. Чтобы снова стимулировать рост, необходимо варьировать количество подходов, повторений или вес. Увеличение объёма тренировок — один из самых доступных способов заставить организм продолжать прогрессировать.

