Олег Белов Опубликована сегодня в 21:11

Можно пахать в спортзале и не расти: вот что тормозит твой прогресс

Эксперт: без сна, белка и восстановления мышцы не растут — Елизавета Прокудина о главных ошибках новичков

Многие начинающие спортсмены недоумевают: почему мышцы не растут, несмотря на усердные тренировки? Ответ, как объясняет фитнес-тренер Елизавета Прокудина, кроется не только в зале, но и в питании, сне и восстановлении. Чтобы тело действительно начало меняться, важно подходить к процессу комплексно — от прогрессивных нагрузок до контроля гормонального баланса.

"Организуйте калорийный профицит и уделяйте внимание белку. Избыточное потребление калорий в сочетании с достаточным количеством белка (примерно 1,5-2 грамма на килограмм массы тела) помогает восстановлению и росту мышц", — пояснила фитнес-тренер Елизавета Прокудина.

Основы роста мышц: как работает тело

Мышцы растут не во время тренировки, а после неё - в периоды отдыха и сна. Силовые нагрузки создают микроповреждения в волокнах, которые затем восстанавливаются, становясь плотнее и сильнее. Чтобы этот процесс происходил, организму нужны три ключевых элемента:
стимул - тренировка с нагрузкой,
питание - источник энергии и строительного материала,
восстановление - сон, отдых и гормональный баланс.

Если один из пунктов выпадает, прогресс замедляется, даже при идеальной программе.

Сравнение подходов к тренировкам

Подход Особенности Эффект
Постоянная нагрузка без изменений Повторение одних и тех же упражнений и весов Замедление роста, адаптация мышц
Прогрессивная нагрузка Постепенное увеличение веса, повторений или сложности Активный рост силы и массы
Чрезмерные нагрузки без отдыха Частые тренировки без восстановления Перетренированность, риск травм

Регулярное повышение сложности заставляет тело адаптироваться и становиться сильнее. Но важно соблюдать баланс — рост требует не только усилий, но и времени для восстановления.

Советы шаг за шагом

  1. Планируйте тренировки. Оптимальная частота — 3-4 раза в неделю с чередованием мышечных групп.

  2. Добавляйте нагрузку постепенно. Повышайте вес или количество повторений раз в 1-2 недели.

  3. Следите за техникой. Неправильное выполнение снижает эффективность и повышает риск травм.

  4. Ешьте с профицитом калорий. Рассчитайте рацион так, чтобы в день получать на 300-500 ккал больше, чем тратите.

  5. Уделяйте внимание белку. Он необходим для построения мышечных волокон.

  6. Высыпайтесь. Ночной сон от 7 до 9 часов поддерживает выработку гормона роста.

  7. Не забывайте об отдыхе. Минимум один день между интенсивными тренировками обязателен.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Недостаток калорий → отсутствие прироста массы → увеличьте калорийность рациона на 10-15 %.

  • Пропуск сна → снижение выработки тестостерона → ложитесь спать в одно и то же время, уберите гаджеты перед сном.

  • Отсутствие прогрессии → застой → введите принцип "прогрессивной перегрузки".

  • Избыточные тренировки → хроническая усталость → включите восстановительные дни и лёгкие кардиосессии.

А что если нет возможности часто тренироваться?

Даже две силовые тренировки в неделю дадут результат, если соблюдать принципы прогрессии и питания. Важно использовать многофункциональные упражнения — приседания, тяги, отжимания, жимы. Они задействуют большие мышечные группы и стимулируют выработку анаболических гормонов.

Плюсы и минусы интенсивного набора массы

Плюсы Минусы
Быстрое улучшение силы и формы тела Возможен избыточный прирост жира
Увеличение плотности костей Повышенная нагрузка на суставы
Стабилизация обмена веществ Требует строгого режима и сна
Повышение уверенности и энергии Зависимость от дисциплины и питания

Часто задаваемые вопросы

Как понять, что мышцы растут?
Через 3-4 недели тренировок заметны изменения в объёмах, плотности мышц и уровне силы.

Нужны ли спортивные добавки?
Протеин и креатин могут помочь, но не заменяют сбалансированное питание. Основу должны составлять натуральные продукты.

Можно ли совмещать рост мышц и похудение?
Одновременно — сложно. Сначала лучше сконцентрироваться на одной цели: либо набор массы, либо снижение жировой прослойки.

Мифы и правда

Миф: мышцы растут только от тяжёлых весов.
Правда: рост возможен и при работе с собственным весом, если повышать сложность упражнений.

Миф: чем больше белка, тем быстрее растут мышцы.
Правда: избыток белка не ускоряет рост, а лишь перегружает пищеварение.

Миф: отдых — это потеря времени.
Правда: именно в периоды отдыха мышцы восстанавливаются и становятся сильнее.

3 интересных факта

• Во время сна уровень гормона роста повышается в 3-4 раза.
• Увеличение мышечной массы ускоряет метаболизм даже в состоянии покоя.
• Прогресс ощущается не только физически — регулярные тренировки улучшают концентрацию и настроение.

Исторический контекст

Идея "силы через осознанность" не нова. Ещё в начале XX века бодибилдеры вроде Юджина Сэндова и Чарльза Атласа пропагандировали естественные методы набора массы: сбалансированное питание, отдых и регулярные, но умеренные тренировки. Современная наука лишь подтвердила, что именно эти принципы работают лучше всего.

