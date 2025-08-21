Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тренер делает гиперэкстензию
Тренер делает гиперэкстензию
© Pravda.Ru by Елена Галабаева
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 15:10

Сплит, о котором молчат фитнес-блогеры

Тренер Каролина Араухо назвала лучшие комбинации мышц для тренировок

Казалось бы, тренировки для всего тела — идеальный вариант: они укрепляют мышцы от плеч до икр за короткое время. Но если цель — прокачать отдельные зоны и добиться более заметного прогресса, стоит задуматься о разделении занятий по группам мышц. Такой подход помогает нагрузке распределяться эффективнее, а результат становится ощутимее.

Почему стоит комбинировать мышцы

По словам тренера по силовой подготовке из Калифорнии Каролины Араухо, упражнения, сгруппированные по принципу вовлечённых мышц, усиливают кровоток в нужной области, а значит, ускоряют рост и восстановление. Кроме того, так проще переходить от одного снаряда к другому в зале. Главное — ориентироваться на свой график, цели и уровень подготовки. К примеру, тем, кто хочет нарастить силу верхней части тела, подойдут более частые тренировки именно этой зоны.

"Лично я делю неделю на тренировки жимовых мышц верхней части тела, тянущих мышц и два дня ног", — говорит Араухо.

Популярные варианты сплитов

1. Push-Pull (Жим-Тяга)

В такие дни упражнения делятся на "толкающие" (жим лёжа, жим штанги вверх, приседания) и "тянущие" (тяга штанги, подтягивания, становая тяга). Для тех, кто занимается шесть раз в неделю, часто выбирают схему "push-pull-legs", где третий день полностью посвящён ногам.

2. Upper-Lower (Верх-Низ)

Классическая схема: один день — верх тела, другой — низ. Исследование 2019 года показало, что опытные атлеты при четырёх таких тренировках в неделю набирали больше мышц, чем при трёх занятиях на всё тело.

3. Антагонисты

Здесь работают противоположные мышцы: грудь и спина, бицепсы и трицепсы, квадрицепсы и бицепсы бедра. Такой метод помогает поддерживать баланс и улучшать симметрию фигуры.

4. Основные и вспомогательные мышцы

Продвинутый вариант: основное движение нагружает крупную мышцу, а дополнительные упражнения включают синергистов — например, спина и бицепсы или грудь и трицепсы.

5. Классический "бро-сплит"

Те самые "день груди" или "день ног". Подходит для тех, кто тренируется 5-6 раз в неделю. Главное правило: минимум дважды в неделю прорабатывать каждую группу мышц. Например:

  • День 1 — грудь, плечи, трицепсы
  • День 2 — ноги и пресс
  • День 3 — спина и бицепсы
  • День 4 — отдых, затем цикл повторяется.

Как построить программу

Американский совет по упражнениям (ACE) советует тренировать каждую группу мышц не реже одного раза в неделю, выполнять 6-12 повторений в подходе и давать себе отдых 30-90 секунд. Важно не перегружать мышцы однотипными упражнениями. Например, жим штанги, жим гантелей и отжимания нагружают грудь в схожей амплитуде. Чтобы добиться прогресса, добавляйте упражнения, работающие с мышцей под другим углом — например, разводку на блоках.

Ещё один ключ — прогрессирующая нагрузка. Постепенное увеличение веса или сопротивления стимулирует рост силы и массы. И не забывайте разнообразить оборудование: штанги, гантели, тренажёры, резинки и даже собственный вес тела помогут развиваться всесторонне.

Интересный факт: исследования показывают, что регулярные тренировки с весами не только развивают мышцы, но и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. А сочетание силовых и кардионагрузок делает организм выносливее и улучшает метаболизм.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мэтью Форцалья назвал лучшие упражнения с гантелями для мышц груди и рук сегодня в 15:50

Тренировка, которая меняет представление о груди и руках: всё решают два простых движения

Гантели способны заменить отжимания и ускорить рост силы. Узнайте, как простая программа из четырёх упражнений меняет тренировку груди и рук.

Читать полностью » Учёные Университета Южной Каролины связали дыхательные техники с улучшением качества сна после тренировок сегодня в 8:50

Пот и адреналин уходят быстрее, чем кажется: дыхание как оружие против усталости

После тренировки вы тянетесь за бутылкой воды и протеином. Но есть ещё один простой способ восстановиться быстрее — дыхание. Как именно, читайте здесь.

Читать полностью » Йони Розенблатт: главный риск повторного растяжения связок голеностопа — прежняя травма сегодня в 8:10

Опасная ошибка при лечении растяжения голеностопа, которую совершают почти все

Как понять, что голеностоп восстановился после растяжения, и какие шаги помогут быстрее вернуться к бегу без риска повторной травмы?

Читать полностью » FDA: электростимуляция мышц не заменяет диету и упражнения для пресса сегодня в 7:50

20 минут вместо часа: метод, который делает спортзал лишним

Электростимуляция обещает крепкий пресс без сотен скручиваний. Но действительно ли EMS работает, и в чём его отличие от обычных тренировок?

Читать полностью » Становая тяга: тренер Морит Саммерс назвала лучшие вариации для разных целей сегодня в 7:10

Обычная тяга убивает прогресс: какие варианты спасут тренировку

Не всякая становая тяга одинакова: от гири до трап-грифа и сумо — разные варианты помогают прокачать мышцы по-новому и делают тренировки эффективнее.

Читать полностью » Лорен Пак: свободные веса развивают стабилизаторы, машина Смита изолирует крупные мышцы сегодня в 6:50

Невидимая ошибка в тренировках: почему тело перестаёт слушаться после определённого упражнения

Свободные веса или машина Смита — что выбрать? Разбираем ключевые отличия, плюсы и риски, о которых должен знать каждый, кто занимается силовыми тренировками.

Читать полностью » Упражнения с резиновой лентой для груди: программа Ноама Тамира и Кей Феттерс сегодня в 6:10

Отжимания доводят до выгорания: альтернатива, которая спасает мышцы

Отжимания надоели? Попробуйте комплекс с резиновой лентой: 6 упражнений, которые сделают грудные мышцы сильнее и разнообразят вашу тренировку.

Читать полностью » Аэробика, йога и тай-чи улучшают сон и снижают усталость при фибромиалгии — врач Кхандельвал сегодня в 5:50

Когда тело отказывается слушаться: как физкультура спасает от постоянной боли

Может ли движение облегчить хроническую боль? Узнайте, какие упражнения действительно помогают при фибромиалгии и как начать тренироваться без риска.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Садоводы теряют цветение роз из-за неправильной обрезки побегов
Красота и здоровье

Тренировка LPF улучшает осанку и уменьшает окружность живота
Красота и здоровье

Обама объяснила, как свидания помогают лучше понять себя и найти партнёра
Спорт и фитнес

Тренер Мэттью Форцалья назвал упражнения с гантелями для укрепления ног и ягодиц
Дом

Экспресс-уборка квартиры перед визитом гостей: ключевые зоны и приёмы
Культура и шоу-бизнес

Оксана Самойлова назвала Тимати "скуфоватым соседом по санаторию" на МУЗ-ТВ
Садоводство

Защитите свой огород: эффективные методы борьбы с испанскими слизнями от эксперта Туманова
Садоводство

Медный купорос или бордоская жидкость: что эффективнее для теплиц
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru