Организм человека обладает поразительной способностью перестраивать свою биохимию в зависимости от физической нагрузки. Долгое время считалось, что основной путь попадания глюкозы из крови в скелетные мышцы — это работа белка-переносчика GLUT4, который активируется инсулином. Однако при интенсивных упражнениях уровень инсулина в крови падает, а мышцам, напротив, требуется колоссальный объем энергии. Парадокс заключался в том, что во время нагрузки поглощение сахара ускоряется до 100 раз по сравнению с состоянием после еды, хотя главный "ключ" — инсулин — в этот момент практически отсутствует.

Механизм mSGLT: обходной путь для глюкозы

Исследователи из медицинского колледжа Университета Цинциннати (UC) обнаружили, что мышцы используют альтернативный, независимый от инсулина механизм захвата глюкозы, который они назвали mSGLT. Чтобы зафиксировать этот процесс, ученые применили хитрость: они использовали производные глюкозы, которые игнорируются белком GLUT4, но распознаются семейством белков SGLT. Стимулируя сокращение изолированных мышечных тканей животных с помощью электрических импульсов, команда доказала, что мышца способна впитывать сахар даже в полностью "безинсулиновой" среде.

Этот механизм напоминает работу SGLT2 — транспортного белка в почках. Сегодня ингибиторы SGLT2 (например, препарат Джардианс) широко применяются при диабете, заставляя почки выводить излишки сахара с мочой. Открытие mSGLT в мышцах открывает принципиально иную возможность: вместо того чтобы просто выводить сахар из организма, можно заставить скелетную мускулатуру — которая составляет около 40% массы тела — эффективно поглощать его, используя ее как гигантский естественный резервуар.

Для подтверждения своих выводов авторы работы совместно с Медицинской школой Маунт Синай разработали новый метод анализа на базе масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS). Эта технология позволяет отслеживать перемещение множества молекул одновременно, что дает ученым более точный инструмент для изучения метаболических потоков.

На данный момент цепочка доказательств выглядит так: ученые зафиксировали сам факт работы пути mSGLT и определили его свойства, но конкретный белок и ген, отвечающие за этот процесс, всё еще остаются "невидимками". Работа по их молекулярной идентификации продолжается. Если удастся найти конкретную мишень, это позволит создавать лекарства, которые будут имитировать эффект физической нагрузки, заставляя клетки поглощать сахар даже у людей с тяжелой инсулинорезистентностью.

По сути, природа уже создала идеальную систему сброса избыточного сахара в крови, задействовав для этого самое массивное потребительское звено в теле — мышцы. Теперь задача науки — перевести этот "спортивный режим" работы организма на язык фармакологии.