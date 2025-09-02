Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 9:10

Тайный предел роста мышц, о котором молчат соцсети

Джулия Стивенс: прирост мышц более 6 фунтов за три месяца маловероятен

Рост мышц — тема, вокруг которой ходит множество мифов. В соцсетях часто можно увидеть обещания прибавить десятки фунтов мышц всего за пару месяцев, сопровождаемые впечатляющими фото "до и после". Но реальность гораздо спокойнее: организм устроен так, что набор мышечной массы — это процесс постепенный, требующий времени, дисциплины и комплексного подхода.

Реальные сроки и ожидания

Нет универсального календаря, по которому мышцы растут у всех одинаково. На скорость влияют возраст, пол, гормональный фон, генетика и опыт тренировок.

"Мышечный рост требует сочетания высококалорийного рациона с достаточным количеством белка и грамотно составленной программы силовых тренировок", — пояснила диетолог и тренер Умо Каллинс.

Даже при идеальных условиях прирост в 20 фунтов за три месяца остаётся скорее исключением.

"Такой результат возможен, но случается крайне редко. Большинству стоит ориентироваться на 0,5-1 фунт в месяц", — сказала диетолог и тренер Джулия Стивенс.

По её мнению, за три месяца реально прибавить 1,5-3 фунта мышц, а при благоприятных условиях — до 6 фунтов.

Как тренироваться для набора мышечной массы

Главный инструмент роста мышц — силовые нагрузки. Но программа зависит от цели: выносливость, сила или именно гипертрофия.

Исследования показывают, что:
• 1-5 повторений с весом 80-100% от максимального развивают силу;
• 8-12 повторений при нагрузке 60-80% от максимума оптимальны для роста массы;
• 15 и более повторений с лёгким весом тренируют выносливость.

На практике для гипертрофии часто используют 3-5 подходов по 6-12 повторений с весом около 75-85% от максимума. Дополнительно работает принцип постепенного усложнения: регулярное увеличение веса, количества повторений или общего объёма.

Питание и восстановление

Силовые тренировки дают стимул, но мышцы растут в период отдыха. Важнейшую роль играют питание, сон и восстановление.

• Белок. Для роста мышц подходит норма 1,6-2,2 г белка на килограмм массы тела.
• Калорийность. Недостаток энергии тормозит рост, поэтому питание должно покрывать энергозатраты.
• Вода. Мышцы на 70-75% состоят из воды, поэтому обезвоживание снижает эффективность тренировок.
• Сон. Недостаток сна повышает уровень воспалительных процессов и замедляет регенерацию.
• Отдых. Перегрузка без пауз приводит к травмам. Оптимально — 1-2 дня полного отдыха в неделю и 48-72 часа между тренировками одной группы мышц.

Почему быстрый рост может быть вреден

Стремление к "сверхрезультатам" часто оборачивается проблемами. Чрезмерные нагрузки повышают риск травм, а чрезмерное потребление белка — нагрузку на почки и сердце.

Некоторые прибегают к сомнительным добавкам и препаратам, обещающим чудесный рост мышц. Но такие средства могут навредить здоровью, а их эффективность нередко преувеличена.

Как измерять прогресс

Важно не зацикливаться на цифрах. Да, 2-10 фунтов мышечной массы за три месяца — достижимый и здоровый ориентир. Но у обычного человека доступ к точным методам (DEXA, гидростатическое взвешивание) ограничен.

Хорошие способы отслеживания прогресса:
• фото "до и после";
• замеры окружности мышц;
• фиксация роста силовых показателей.

Можно также ставить цели не только по массе, но и по качеству жизни: сколько весит штанга, как легко подниматься по лестнице или носить тяжёлые сумки.

Силовые тренировки дают не только внешний результат, но и укрепляют кости, улучшают обмен веществ и облегчают повседневные нагрузки. У каждого путь к мышцам будет своим, но базовые принципы — питание, тренировки, отдых — остаются общими. Реалистичные цели и постепенность — лучший способ сохранить здоровье и добиться долгосрочного прогресса.

