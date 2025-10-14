Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Фитнес выгорание
Фитнес выгорание
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 1:50

Тренируешься без прогресса? Тело просто мстит за одну ошибку

Рост мышц тормозится из-за нехватки белка и сна — объяснили спортивные диетологи

Если вы тратите часы в спортзале, а мышцы будто не замечают ваших стараний, проблема, скорее всего, не в генетике. Рост мышц зависит не только от того, сколько вы поднимаете, но и от того, как тренируетесь, питаетесь и восстанавливаетесь. Разберём, почему мышцы "упираются" и что нужно, чтобы сдвинуть прогресс с мёртвой точки.

Почему мышцы растут не у всех одинаково

Во время силовых нагрузок волокна мышц получают микроповреждения. Организм "чинит" их, используя белок, и при этом утолщает мышцу — именно так и происходит рост. Если в теле нет нужных ресурсов или вы не даёте ему времени на восстановление, процесс тормозится. Без отдыха и полноценного питания даже идеальная программа тренировок превращается в пустую трату сил.

Чтобы добиться результата, важно соблюдать баланс: тренироваться регулярно, питаться с умом и позволять телу восстанавливаться. Ошибка хотя бы в одном пункте делает путь к рельефу гораздо длиннее.

Советы шаг за шагом

  1. Начните с правильной техники. Даже один-два занятия с персональным тренером помогут выстроить базу. Он объяснит, как безопасно выполнять приседы, тягу, жим и другие ключевые упражнения. Ошибка в технике может привести не только к травме, но и к тому, что нагрузка уйдёт "мимо" нужных мышц.

  2. Не переусердствуйте. Мышцам нужен стресс, но не хронический. Ежедневные тяжёлые тренировки не ускорят рост, а наоборот — затормозят его. Оптимальный ритм для большинства — 3-4 силовых тренировки в неделю с чередованием групп мышц. Остальные дни посвятите кардио или растяжке.

  3. Не тренируйтесь на голодный желудок. Без топлива вы не сможете работать на максимум. За 2-3 часа до зала съешьте блюдо с белками и углеводами — например, гречку с куриной грудкой или омлет с овощами. Если нет времени, подойдет белково-углеводный перекус вроде греческого йогурта с фруктами или протеинового батончика "Champ!".

  4. Приходите в зал с планом. Когда знаете, какие упражнения и в каком порядке делать, мозг работает спокойнее, а тренировка идёт продуктивнее. План помогает следить за прогрессом и понимать, где добавить нагрузку.

  5. Начинайте с приоритетных групп мышц. В начале тренировки уровень энергии максимальный, и именно тогда стоит прорабатывать то, что для вас важнее — например, спину или ноги.

Питание для роста мышц

Основой мышечного роста является белок. Он не только восстанавливает ткани после тренировки, но и запускает процесс создания новых волокон. Взрослому человеку достаточно 1,2-1,6 г белка на килограмм массы тела, но при регулярных тренировках норму стоит повысить до 2 г.

Если вы весите 70 кг, в день нужно получать примерно 140 г белка. Это около 200 г куриной грудки, два яйца, 200 г творога и порция рыбы. В реальности такую норму сложно поддерживать ежедневно, особенно при активной жизни.

Когда времени не хватает, выручает протеиновый коктейль "Champ!". В нём 25 г белка на 100 г, минимум жиров и углеводов, а усваивается он как обычная еда. К тому же напиток не содержит глютен, красители и консерванты, а добавленные пребиотики помогают пищеварению. Есть два вкуса — ванильный и шоколадный, оба можно использовать как перекус между приёмами пищи.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: ежедневные тренировки без отдыха.

  • Последствие: хроническая усталость, травмы, отсутствие прогресса.

  • Альтернатива: чередуйте нагрузки — один день силовой, другой кардио или растяжка.

  • Ошибка: недостаток белка в рационе.

  • Последствие: мышцы не восстанавливаются, а жир остаётся.

  • Альтернатива: добавьте в меню протеиновые коктейли, яйца, творог, рыбу.

  • Ошибка: нерегулярный сон.

  • Последствие: снижение тестостерона, замедленный метаболизм.

  • Альтернатива: спите не менее 7 часов, старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время.

А что если хочется сбросить вес?

Чтобы похудеть, нужно создать дефицит калорий — расходовать больше, чем получаете. Разница может быть небольшой: дефицит в 500 ккал в день позволит терять около 2 кг в месяц. Для ориентира рассчитайте свою норму калорий по формуле Миффлина — Сан-Жеора, учитывая пол, возраст, рост и активность. Далее отнимите 10-15% и составьте рацион.

Силовые тренировки и кардио — оба инструмента работают. Час бега или плавания сжигает до 550 ккал, а интенсивная силовая — до 800. Но без питания даже самые тяжёлые тренировки не спасут: рацион должен состоять из 25-30% белка, 55-60% углеводов и 15-20% жиров. При таком балансе жир будет уходить, а мышцы — расти.

Мифы и правда

  • Миф: от протеина растут "искусственные" мышцы.

  • Правда: протеин — это концентрированный молочный или яичный белок, такой же, как в обычных продуктах.

  • Миф: кардио сжигает мышцы.

  • Правда: при умеренной нагрузке организм использует жиры как источник энергии, а не мышечную ткань.

  • Миф: чтобы похудеть, нужно исключить углеводы.

  • Правда: сложные углеводы — главный источник энергии для тренировок. Без них страдает выносливость и мотивация.

Сон и психология

Недосып разрушает мышцы не меньше, чем неправильная диета. Во сне организм вырабатывает гормон роста и тестостерон — ключевые вещества для восстановления. Если постоянно спать по 5-6 часов, уровень этих гормонов падает, и мышцы начинают разрушаться быстрее, чем восстанавливаться.

Кроме того, тренировки помогают разгружать психику. После получаса физической активности мозг вырабатывает эндорфины, снижающие тревожность и поднимающие настроение. Это важный мотиватор для тех, кто склонен "заедать" стресс.

3 интересных факта

  • После тренировки мышцы растут не во время занятий, а в течение 24-48 часов после них.

  • Белковый завтрак повышает метаболизм и помогает дольше сохранять сытость.

  • Умеренный дефицит калорий (до 15%) не замедляет рост мышц, если белка в рационе достаточно.

FAQ

Как выбрать протеин?
Ищите продукт без сахара и искусственных добавок. Хороший вариант — "Champ!" с пребиотиками и хромом, он безопасен и легко усваивается.

Сколько стоит протеиновый коктейль?
Средняя цена за 500 г — около 700-900 ₽, в зависимости от вкуса и магазина.

Что лучше: тренажёры или свободные веса?
Новичкам лучше начать с тренажёров: они помогают контролировать амплитуду. Когда техника станет уверенной, можно переходить к свободным весам.

Как часто нужно менять программу тренировок?
Раз в 6-8 недель, чтобы мышцы не привыкали к нагрузке. Можно менять порядок упражнений, вес или количество повторов.

Занятия в зале дают ощутимый результат только тогда, когда тело получает всё необходимое — питание, восстановление и сон. Добавьте к этому мотивацию, немного терпения и системность, и мышцы обязательно ответят благодарностью. Главное — не ждать быстрых чудес, а действовать последовательно и с умом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исследование British Medical Journal: слабое рукопожатие связано с повышенным риском сердечных и метаболических заболеваний вчера в 23:47
Учёные нашли тест на долголетие — и это вовсе не анализ крови, а сила ваших рук

Учёные доказали: сила хвата — это не просто показатель спортивной формы, а индикатор долголетия и здоровья сердца. Узнайте, какие упражнения помогают сохранить жизнь дольше.

Читать полностью » Учёные из Королевского колледжа Лондона предложили компенсировать малоподвижность микро-тренировками вчера в 22:40
Зарядка для тех, кто вечно сидит: учёные нашли способ вернуть телу энергию без спортзала

Учёные из Лондона нашли способ победить малоподвижность: всего пять минут активности каждый час способны вернуть телу энергию и мозгу ясность.

Читать полностью » Ежедневная ходьба по 40–50 минут снижает риск вздутия и улучшает перистальтику кишечника вчера в 21:36
Плоский живот прячется не под жиром, а под воздухом: как распознать вздутие и победить его

Вздутие не только мешает внешнему виду, но и портит самочувствие. Вот 10 научно обоснованных способов вернуть лёгкость и плоский живот.

Читать полностью » Учёные Калифорнийского университета предложили удвоить нормы физической активности ВОЗ вчера в 20:32
Полчаса в день больше не спасают: учёные требуют пересмотреть нормы физической активности

Новое исследование утверждает, что для здоровья в зрелом возрасте молодым людям нужно двигаться вдвое больше, чем советует ВОЗ. Почему — рассказываем.

Читать полностью » Эксперты по биомеханике объяснили, почему ногу при беге важно ставить под центром тяжести вчера в 19:50
Бег не врождённый, а выученный: почему инстинкты подводят нас на первой дистанции

Кажется, что бег — самое естественное движение для человека, но ошибки совершают почти все. Разбираемся, как выглядит правильная техника и почему она спасает суставы.

Читать полностью » Игорь Фокеев рассказал, какие расходы на фитнес можно сократить без ущерба здоровью вчера в 19:10
Тренировки за копейки: где прячутся бесплатные залы и чем заменить абонемент

Многие думают, что фитнес — это дорогое удовольствие. Разбираемся, как поддерживать форму и при этом не разориться.

Читать полностью » Удержание лодочки: работа с мышцами кора и укрепление спины вчера в 18:50
Не все упражнения одинаково полезны: как избежать травм и получить максимум от тренировки

Этот комплекс упражнений подходит для всех уровней подготовки. Он включает шесть упражнений, которые можно адаптировать под свои возможности.

Читать полностью » Прыжки на возвышение: тренировка для ног и кардио, рекомендованная фитнес-специалистами вчера в 18:10
Тренировки с собственным весом: как избежать ошибок, которые стоит платить здоровьем

Тренировка без оборудования — всё, что нужно для подтянутого тела и хорошего самочувствия. Разбираемся, как правильно выполнять упражнения и избежать ошибок.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Музыкант D’Angelo умер в возрасте 51 года после борьбы с раком поджелудочной железы
Культура и шоу-бизнес
Наоми Уоттс получила звезду на Аллее Славы в Голливуде
Садоводство
Берёзовый дёготь и сетка надёжно защищают луковицы тюльпанов от грызунов
Еда
La Cucina Italiana: лимонно-рикоттовый пирог признан классикой неаполитанской кухни
Еда
Пражский салат с говядиной и болгарским перцем сохраняет сочность мяса при приготовлении
Садоводство
Оптимальное время сбора шиповника — с конца сентября до начала ноября, напоминают травники
Еда
Картофель Айдахо в духовке получается с тонкой хрустящей корочкой
Авто и мото
ЦОДД: в Москве зафиксировано за год 157 аварий с мотоциклистами из-за превышения скорости
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet