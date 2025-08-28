Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Рельефное тело
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:11

Сколько калорий добавить в рацион для роста мышц

Тренер объяснил, почему без профицита калорий невозможно нарастить мышцы

Фитнес-тренер Иван Милославский поделился советами для тех, кто хочет увеличить мышечную массу. По его словам, успех зависит не только от тренировок, но и от питания и восстановления.

Тренировки

  1. Занимайтесь 3-5 раз в неделю.
  2. Постепенно увеличивайте нагрузку, чтобы мышцы адаптировались.
  3. Основу программы должны составлять базовые упражнения:
    • жим лёжа,
    • становая тяга,
    • приседания.

Главное условие — профицит калорий:

  • +200-400 ккал в день к обычному рациону;
  • полноценный баланс белков, жиров и углеводов.

"Без профицита калорий рост мышц невозможен. Исключение — новички или те, кто возвращаются к тренировкам после долгого перерыва", — отметил Милославский.

Восстановление

Не менее важно дать организму время на отдых:

  • полноценный сон по 7-9 часов в сутки;
  • соблюдение режима между тренировками.

