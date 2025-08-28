Сколько калорий добавить в рацион для роста мышц
Фитнес-тренер Иван Милославский поделился советами для тех, кто хочет увеличить мышечную массу. По его словам, успех зависит не только от тренировок, но и от питания и восстановления.
Тренировки
- Занимайтесь 3-5 раз в неделю.
- Постепенно увеличивайте нагрузку, чтобы мышцы адаптировались.
- Основу программы должны составлять базовые упражнения:
- жим лёжа,
- становая тяга,
- приседания.
Главное условие — профицит калорий:
- +200-400 ккал в день к обычному рациону;
- полноценный баланс белков, жиров и углеводов.
"Без профицита калорий рост мышц невозможен. Исключение — новички или те, кто возвращаются к тренировкам после долгого перерыва", — отметил Милославский.
Восстановление
Не менее важно дать организму время на отдых:
- полноценный сон по 7-9 часов в сутки;
- соблюдение режима между тренировками.
