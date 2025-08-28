Сколько калорий добавить в рацион для роста мышц

сегодня в 17:50

Главный секрет упругих ягодиц: что забывают даже в спортзале

Хотите, чтобы ягодицы стали не только красивыми, но и по-настоящему сильными? Узнайте, какие упражнения на разгибание бедра меняют игру.

сегодня в 17:10

Простой аксессуар делает грудные мышцы крепче, чем самые тяжёлые веса

Привычный жим гантелей можно сделать сложнее без добавления веса. Узнайте, как резиновая петля превращает простое упражнение в мощный стимул для роста мышц.

сегодня в 16:50

Сердце играет в молчанку: когда редкий пульс становится сигналом беды

Почему замедленный пульс может быть признаком опасной брадикардии, а быстрое восстановление после тренировки — показателем здорового сердца?

сегодня в 16:10

Тренировка, которая превращает тело в хищника: неожиданный эффект Animal Flow

Animal Flow объединяет гибкость йоги и силу тренировок с собственным весом. Узнай, как за 20 минут почувствовать тело по-новому.

сегодня в 15:50

Таймер здоровья: сколько на самом деле нужно телу, чтобы отдохнуть после нагрузок

Успех в спорте зависит не только от тренировок. Узнайте, сколько времени нужно для восстановления мышц и какие привычки ускорят этот процесс.

сегодня в 15:10

20 минут, которые заменяют час в зале: неожиданный эффект простой скакалки

20 минут — и ноги будут гореть! Узнайте, как сочетание скакалки и простых упражнений превращается в эффективный комплекс для силы и кардио.

сегодня в 14:18

Спорт, который помогает решать офисные задачи быстрее

Фитнес-эксперт объяснила, почему бокс полезен не только для здоровья, но и для карьеры: он развивает силу, стрессоустойчивость и стратегическое мышление.

сегодня в 13:54

Плоский живот требует жертв: что придётся изменить в питании и тренировках

Фитнес-тренер объяснила, почему убрать пивной живот можно только с помощью диеты и упражнений, и назвала самые эффективные способы для результата.

