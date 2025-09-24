Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:12

Рост мышц начинается не в спортзале: секрет кроется на кухне

Эксперт: для набора мышечной массы важен профицит калорий

Правильное питание для набора мышечной массы — это не про модные порошки, а про выстроенный рацион, где учитывается калорийность, баланс макро- и микронутриентов. Чтобы мышцы росли, организму требуется больше энергии, чем он тратит. Мужчинам для этого чаще всего нужно около 3000 ккал в день, женщинам — порядка 2500 ккал. Но важно не только количество, но и качество еды.

Основы питания на массу

Главный принцип — создать профицит калорий, то есть есть больше, чем расходуешь. Для роста мышц это обычно 15-20% сверх нормы. В рационе должны преобладать углеводы с низким и средним гликемическим индексом и достаточное количество белка. Жиры тоже нужны, но преимущественно растительные — оливковое, льняное или подсолнечное масло.

Белки дают строительный материал для мышц, углеводы обеспечивают энергию для тренировок, а жиры участвуют в гормональной регуляции. Не стоит забывать и о витаминах с минералами: магний, цинк и железо важны для выработки тестостерона, а витамины А, В, С и D помогают восстанавливаться.

Рацион можно строить на самых обычных продуктах: яйцах, курице, рыбе, крупах, овощах, орехах. Добавки вроде протеина или гейнера — лишь удобный инструмент, а не обязательное условие прогресса.

Сравнение потребностей

Категория Мужчины Женщины
Калорийность (в сутки) 2800-3200 ккал 2300-2600 ккал
Белок 1,5-2,5 г/кг веса 1,5-2 г/кг веса
Углеводы 50-60% от калорий 50-55% от калорий
Жиры 30-35% 30%

Советы шаг за шагом

  1. Рассчитайте свою норму калорий и добавьте 15-20%.

  2. Разделите питание на 5-7 приёмов, чтобы легче переваривать еду.

  3. Начинайте день с каши и фруктов — они дают энергию.

  4. Обед делайте самым плотным: мясо, гарнир, овощи.

  5. На полдник берите орехи, сухофрукты или творог.

  6. После тренировки пейте коктейль с быстрыми углеводами и протеином.

  7. Ужин стройте на белковых продуктах с овощами и цельными злаками.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: много сладостей и фастфуда.

  • Последствие: набор жира вместо мышц.

  • Альтернатива: замените быстрые углеводы на гречку, овсянку, батат.

  • Ошибка: акцент только на белке.

  • Последствие: упадок сил, замедление прогресса.

  • Альтернатива: добавьте больше сложных углеводов.

  • Ошибка: питание 2-3 раза в день.

  • Последствие: тяжесть после еды и недобор калорий.

  • Альтернатива: дробите рацион на 5-6 приёмов.

А что если тренироваться вечером?

Если нагрузка приходится на вечер, ужин лучше сделать более лёгким, но с достаточным количеством белка. Например, рыба на пару с овощами и порцией киноа. Быстрые углеводы в это время ограничивают, чтобы не мешать восстановлению сна.

Плюсы и минусы гиперкалорийного питания

Плюсы Минусы
Рост мышц и силы Риск набора лишнего жира при переизбытке калорий
Быстрое восстановление Требует дисциплины и планирования
Доступность продуктов Много готовки и затрат времени

FAQ

Как выбрать продукты для набора массы?
Ориентируйтесь на цельные и минимально обработанные продукты: мясо, рыба, яйца, цельные злаки, овощи и орехи.

Сколько стоит питание для набора массы?
Бюджет зависит от выбора продуктов, но основа (крупы, яйца, курица, овощи) доступна в любом супермаркете.

Что лучше: гейнер или протеин?
Протеин полезен, если не хватает белка. Гейнер подходит, если сложно набрать калории из обычной еды.

Мифы и правда

  • Миф: без спортивных добавок нельзя набрать массу.

  • Правда: обычных продуктов достаточно, добавки лишь упрощают задачу.

  • Миф: нужно есть как можно больше белка.

  • Правда: избыток белка не ускоряет рост мышц.

  • Миф: вечерние углеводы превращаются в жир.

  • Правда: если калорийность в норме, это не мешает прогрессу.

3 интересных факта

  1. У спортсменов-пауэрлифтеров до 60% рациона составляют углеводы.

  2. Витамин D напрямую влияет на уровень тестостерона и качество сна.

  3. Гречка считается одной из лучших каш для набора массы благодаря сочетанию белка и сложных углеводов.

Исторический контекст

В 60-70-е годы XX века бодибилдеры питались в основном натуральными продуктами. Гейнеры и протеиновые порошки появились позже и стали популярными только к концу 80-х. Это доказывает, что мышечный рост возможен и без спортивного питания — главное, чтобы была дисциплина и правильно составленный рацион.

