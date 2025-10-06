Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Худеющая девушка
Худеющая девушка
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:33

Белок может навредить: главная ошибка новичков в диете на массу

Диетолог объяснил, почему при наборе массы нельзя исключать жиры

Чтобы мышцы действительно росли, важно не просто усердно тренироваться, но и правильно питаться. Диета для набора массы — это не про бесконтрольное поедание калорий, а про системный подход, где каждая порция работает на результат. Главный принцип — постепенное увеличение калорийности примерно на 10-15% от привычного уровня. Этого достаточно, чтобы организм направлял энергию в рост мышц, а не в накопление жира.

Основы рациона спортсмена

Мышцам требуется топливо, и первыми в списке стоят углеводы. Именно они восполняют запасы гликогена — главного источника энергии во время силовых нагрузок. Лучше выбирать продукты с низким и средним гликемическим индексом: овсянку, гречку, киноа, бурый рис. Они обеспечивают стабильный приток энергии, не вызывая скачков сахара.

Но одними углеводами дело не ограничивается. Организм нуждается и в белках — строительном материале для тканей, и в жирах — основе для выработки гормонов, в том числе тестостерона. Ошибка многих новичков в том, что они делают ставку исключительно на белок, забывая про баланс.

Оптимальное соотношение БЖУ

Для набора сухой массы подходит распределение калорий по принципу:

  • 20-25% белков;

  • 20-30% жиров;

  • 55-60% углеводов.

Если перевести это в цифры, получится примерно 2 г белка, 0,7 г жира и 4 г углеводов на каждый килограмм массы тела. Однако эти пропорции нужно корректировать под процент жира: чем он выше, тем меньше калорий требуется.

Важно помнить, что не все калории одинаковы. Качество питательных веществ играет ключевую роль: цельнозерновые продукты, рыба, орехи и овощи дадут организму больше пользы, чем фастфуд с тем же количеством калорий.

Сравнение типов нутриентов

Нутриент Основная функция Лучшие источники
Белки Восстановление и рост мышц Курица, рыба, яйца, творог
Жиры Гормональный баланс Оливковое масло, орехи, авокадо
Углеводы Энергия и запас гликогена Крупы, фрукты, овощи

Как питание влияет на тестостерон

Тестостерон — главный гормон, отвечающий за рост мышц. Его уровень напрямую зависит от состава рациона. Избыточное количество белка (более 30% калорий) может парадоксально снижать тестостерон. Всё дело в побочных продуктах обмена аминокислот — аммиаке и молочной кислоте, которые создают дополнительную нагрузку на организм.

На другом полюсе — низкожировые диеты. Когда доля жиров опускается ниже 15%, гормональный фон резко ухудшается. Исследования показывают, что наилучшие показатели достигаются при 40-45% калорий из жиров, но это актуально скорее для силовиков вне сезона, а не для тех, кто набирает сухую массу.

Особое внимание стоит уделить типу жиров. Насыщенные и мононенасыщенные (животные жиры, кокосовое и оливковое масла) повышают тестостерон, тогда как избыток полиненасыщенных (кукурузное, подсолнечное, соевое масло) — напротив, снижает его.

Советы шаг за шагом

  1. Увеличивайте калорийность постепенно, не более чем на 10-15%.

  2. Следите за БЖУ — особенно за уровнем жиров.

  3. Используйте качественные источники белка (рыба, мясо, яйца).

  4. Включайте в рацион продукты с омега-3 — жирную рыбу, льняное масло.

  5. Ешьте каждые 3-4 часа, чтобы поддерживать стабильный уровень энергии.

Ошибки, которые мешают набору массы

Ошибка: Ставка только на протеиновые коктейли.
Последствие: Перегрузка почек и снижение тестостерона.
Альтернатива: Сбалансированный рацион с естественными источниками белка — творог, индейка, бобовые.

Ошибка: Отказ от жиров.
Последствие: Нарушение выработки гормонов и упадок сил.
Альтернатива: Добавьте в меню авокадо, орехи, масла холодного отжима.

Ошибка: Недостаток углеводов.
Последствие: Потеря мышц из-за использования белков в качестве энергии.
Альтернатива: Сложные углеводы — гречка, киноа, батат.

Омега-3 и омега-6: найти баланс

Жирные кислоты омега-3 снижают воспаление и ускоряют восстановление мышечных волокон. Их недостаток ослабляет иммунитет и делает тренировки менее эффективными. При этом избыток омега-6 (например, из подсолнечного или кукурузного масла) мешает усвоению омега-3.

Идеальное соотношение омега-3 к омега-6 — примерно 1:3. Для этого стоит чаще включать в рацион лосось, скумбрию, грецкие орехи и льняное масло. А если таких продуктов в меню мало — поможет рыбий жир.

Питание до и после тренировки

Перед тренировкой лучше есть за 1,5-2 часа. В блюде должны быть медленные углеводы и немного белка — например, овсянка с йогуртом или рис с куриной грудкой. Это обеспечит стабильную энергию и не создаст тяжести.

После тренировки — другое дело. Здесь нужны быстрые углеводы (банан, мед, рисовые хлебцы) и лёгкий белок. Комбинация повышает уровень инсулина, помогает быстрее восстановить гликоген и останавливает разрушение мышц.

Пример меню на день

  • Завтрак: овсянка на молоке, варёное яйцо, кофе.

  • Обед: гречка с курицей и овощами, оливковое масло.

  • Перекус: творог с мёдом и орехами.

  • Ужин: рыба с овощами на пару, авокадо.

  • Перед сном: кефир или протеиновый коктейль.

Таблица: плюсы и минусы популярных диет

Тип диеты Плюсы Минусы
Высокобелковая Быстрый рост массы, чувство сытости Перегрузка печени, падение тестостерона
Низкоуглеводная Быстрое сжигание жира Потеря энергии, замедление роста мышц
Сбалансированная Подходит для набора сухой массы Требует контроля калорий

А что если…

Вы тренируетесь регулярно, но вес стоит на месте? Возможно, вы недооцениваете калорийность. Даже 200-300 ккал в день могут изменить динамику. Проверьте, хватает ли жиров и углеводов, и скорректируйте рацион.

И наоборот — если прирост массы сопровождается ростом жира, уменьшите количество быстрых углеводов и добавьте кардио после тренировки.

Мифы и правда

Миф 1. Чем больше белка, тем лучше.
Правда: избыток белка не ускоряет рост мышц, а может вредить гормональному фону.

Миф 2. Жиры мешают набирать массу.
Правда: без них невозможно поддерживать нормальный уровень тестостерона.

Миф 3. Можно расти без углеводов.
Правда: мышцы питаются гликогеном, который образуется именно из углеводов.

FAQ

Как рассчитать дневную норму калорий?
Умножьте массу тела на 30-35, чтобы получить базовую норму. Для набора массы добавьте 10-15%.

Какие добавки действительно работают?
Классические варианты — сывороточный протеин, креатин, BCAA и рыбий жир. Но они не заменяют полноценное питание.

Что есть, если нет времени готовить?
Отлично подойдут овсяные хлопья, орехи, протеиновые батончики и йогурты без сахара.

Три интересных факта

  1. Для синтеза 1 кг мышц организму нужно около 7000 ккал сверх нормы.

  2. Мужчины теряют до 10% тестостерона при жировой доле ниже 8%.

  3. Гречка содержит все восемь незаменимых аминокислот, включая лейцин — основной стимулятор роста мышц.

