Иван Петровский Опубликована сегодня в 17:10

Незаметная ошибка на спортплощадке, которая может довести до судорог

Врач из Университета штата Огайо назвал возможные причины судорог после тренировок

Кажется, ваше тело решило объявить вам забастовку — вы просто хотели хорошенько потренироваться, а вместо благодарности получили резкий, почти парализующий спазм. Особенно неприятно, когда судорога настигла вас ночью, в самый разгар сна. Почему так происходит? И главное — можно ли этого избежать?

Судороги: что это на самом деле?

Судороги — это внезапные, болезненные сокращения скелетных мышц, которые происходят без вашей воли. Они могут появиться во время тренировки или после неё, но особенно коварны те, что приходят спустя часы — например, среди ночи.

"Судороги — это, по сути, длительные спазмы мышц, которые чаще всего связаны с физической нагрузкой", — объясняет спортивный врач и преподаватель семейной медицины в Медицинском центре Университета штата Огайо Ларри Нолан.

Причины: усталость или нехватка солей?

До сих пор у медиков нет единого мнения о том, что именно вызывает судороги. Существует две основные гипотезы:

1. Электролитный дисбаланс.

Считается, что во время интенсивной нагрузки организм теряет соли — натрий, калий, магний. А ведь именно они участвуют в передаче нервных импульсов к мышцам. Без них мышцы могут буквально "зависнуть" в режиме сокращения.

2. Усталость мышц и сбой нервного контроля.

По другой версии, при длительной нагрузке мышцы устают, и центральная нервная система перестаёт контролировать процесс их расслабления. В результате мышца непроизвольно остаётся в сокращённом состоянии.

Интересно, что у марафонцев, велосипедистов и просто людей в возрасте судороги случаются чаще. Также к ним более склонны те, кто плохо подготовлен физически или, наоборот, чрезмерно напрягает мышцы.

"Предсказать момент появления судороги почти невозможно", — подчёркивает доктор Нил Панчоли, ортопед и спортивный врач из Northwestern Medicine.

Как уменьшить риск судорог

Полностью исключить вероятность появления судороги нельзя, но есть проверенные способы снизить риск:

  • Пейте достаточно воды. Не только во время тренировки, но и в течение всего дня.
  • Контролируйте уровень электролитов. Добавьте в рацион продукты, богатые калием и магнием — бананы, авокадо, шпинат, орехи.
  • Разогревайтесь перед нагрузкой и делайте заминку после. Это помогает мышцам плавно перейти в рабочее состояние и восстановиться.
  • Избегайте перенапряжения. Наращивайте нагрузку постепенно — резкие рывки на тренировках часто приводят к судорогам.

Несколько интересных фактов

  • Согласно данным Американской академии ортопедических хирургов, до 70% людей испытывают судороги хотя бы раз в жизни.
  • Ночные судороги чаще встречаются у женщин и с возрастом становятся всё более распространёнными.
  • Некоторые лекарства, в том числе диуретики, могут способствовать дефициту электролитов и, как следствие, судорогам.

Ваша задача — слушать своё тело. Если вы замечаете, что судороги стали частыми гостями после тренировок, возможно, пришло время пересмотреть режим нагрузок и питания. И не забывайте: отдых и восстановление — неотъемлемая часть любого фитнес-плана.

