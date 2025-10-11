День ног или всё тело сразу? Исследования поставили точку в фитнес-споре

Многие, начав заниматься фитнесом, быстро сталкиваются с вопросом: работать над всем телом сразу или делить тренировки по дням и группам мышц. У одних прочно прижился принцип "дня ног" или "дня рук", другие чувствуют эффект только от полноценных занятий, где задействовано всё тело. Исследования показывают: оба подхода могут дать отличные результаты — если грамотно распределить нагрузку.

Что показало новое исследование

Учёные решили проверить, насколько отличаются результаты между теми, кто делает сплит-тренировки (по группам мышц), и теми, кто тренирует всё тело за одно занятие. В течение восьми недель участники двух групп занимались по четыре раза в неделю, выполняя одинаковый набор упражнений, но в разной последовательности.

Обе программы включали жим штанги лёжа, жим гантелей на наклонной скамье, разгибания рук на трицепс, сгибания на бицепс, приседания и тяги. Отличие было лишь в том, как эти упражнения распределялись по дням.

"Сплит-тренировки способствуют восстановлению, поскольку чередование групп мышц позволяет конкретной мышце получить больше времени на отдых между занятиями", — отметили исследователи.

По итогам восьминедельного эксперимента выяснилось, что показатели силы и объёма мышц у обеих групп практически совпали. Главный вывод: важнее не частота, а общий объём тренировочной нагрузки - то есть суммарное количество подходов и повторений.

Таблица "Сравнение подходов"

Параметр Сплит-тренировка Тренировка всего тела Частота проработки мышц 1-2 раза в неделю 3-4 раза в неделю Восстановление Дольше между занятиями Быстрее, но нагрузка чаще Подходит для Опытных спортсменов Новичков и занятых людей Основное преимущество Глубокая проработка отдельных зон Экономия времени Основной минус Требует больше тренировочных дней Быстрее накапливается усталость

Как понять, что подходит именно вам

Если вы только начинаете или хотите совместить набор мышц с жиросжиганием, тренировки на всё тело — ваш выбор. Они активнее включают обмен веществ, позволяют чаще прорабатывать крупные группы мышц и не требуют ежедневного похода в зал.

Для тех, кто уже имеет опыт и хочет акцентировать внимание на конкретных зонах — например, увеличить объём рук или ягодиц — сплит поможет сосредоточиться на нужных частях тела и выстроить точечную нагрузку.

Советы шаг за шагом

Определите цель. Если цель — набор массы, делайте акцент на базовых движениях и постепенном увеличении рабочих весов. Для рельефа добавляйте больше функциональных упражнений и интервального кардио. Контролируйте объём. Ведите дневник тренировок — записывайте количество подходов, повторений и вес. Это можно делать и в приложениях вроде Fitbod или Strong. Давайте телу отдых. После тяжёлой тренировки мышцам нужно минимум 48 часов на восстановление. Помогают полноценный сон, белковая пища, массаж и контрастный душ. Инвестируйте в оборудование. Регулируемые гантели, фитнес-резинки и коврик для йоги — отличная база для домашних тренировок. Обновляйте программу каждые 6-8 недель. Так мышцы не "привыкнут" и продолжат расти.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: делать одну и ту же программу месяцами.

Последствие: прогресс останавливается, появляется усталость и апатия.

Альтернатива: вводите циклы нагрузок — чередуйте лёгкие и тяжёлые недели.

Ошибка: игнорировать разминку и растяжку.

Последствие: риск растяжений и болей в суставах.

Альтернатива: уделите хотя бы 5-10 минут суставной гимнастике и лёгкому кардио.

Ошибка: слишком короткий отдых между подходами.

Последствие: падает качество техники, мышцы не успевают восстановиться.

Альтернатива: делайте паузы 60-90 секунд при тренировке на массу и 30-45 секунд — при работе на рельеф.

А что если у вас мало времени?

Авторы исследования подчеркнули, что четыре тренировки в неделю не дают преимуществ перед двумя, если суммарный объём нагрузки одинаков. Это значит, что даже при плотном графике можно поддерживать форму, занимаясь через день или трижды в неделю.

В таких случаях помогают базовые упражнения — жим, тяга, присед, планка. Они задействуют почти 80% всех мышечных волокон и позволяют работать комплексно.

Таблица "Плюсы и минусы"

Подход Плюсы Минусы Сплит-тренировки Позволяют сосредоточиться на отдельных мышцах, удобно планировать Требуют больше времени и дней Тренировки всего тела Универсальны, экономят время, стимулируют обмен веществ Быстрее наступает усталость при больших весах

FAQ

Как выбрать подходящую схему?

Опирайтесь на уровень подготовки и цели. Новичкам подойдёт фулбоди, а опытные спортсмены могут чередовать сплит и комплексные тренировки.

Сколько стоит минимальный набор для домашних занятий?

Хорошие регулируемые гантели стоят от 100 до 250 долларов, набор эспандеров — от 25 до 40. Главное — удобство и надёжность фиксации.

Что эффективнее для сжигания жира?

Полноценные тренировки всего тела: они активнее разгоняют пульс и метаболизм.

Можно ли сочетать оба метода?

Да, гибридная программа — отличное решение. Например, понедельник и пятницу посвятите всему телу, а среду — отдельной проработке отстающих зон.

Мифы и правда

Миф 1. Если тренировать всё тело, мышцы не вырастут.

Правда. Рост зависит от общего объёма нагрузки, а не от количества "дней мышц".

Миф 2. Сплит-тренировка подходит только бодибилдерам.

Правда. Этот метод помогает и обычным людям, особенно при работе над пропорциями.

Миф 3. Чтобы нарастить мышцы, нужно заниматься каждый день.

Правда. Мышцы растут во время отдыха, а не на тренировке.

Интересные факты

• Уже через 8 недель регулярных занятий можно прибавить до 2 кг мышечной массы.

• Мужчины и женщины одинаково хорошо реагируют на оба типа тренировок, различие — только в скорости восстановления.

• Использование фитнес-трекеров повышает регулярность тренировок примерно на 20 %.

Исторический контекст

Система сплит-тренировок появилась в середине XX века и быстро стала основой бодибилдинга. В 1960-е её популяризировали Арнольд Шварценеггер и Ларри Скотт. Полноценные тренировки всего тела, напротив, возникли в армейских программах и были направлены на развитие силы и выносливости. Сегодня оба подхода активно сочетаются — и в зале, и дома.