День ног или всё тело сразу? Исследования поставили точку в фитнес-споре
Многие, начав заниматься фитнесом, быстро сталкиваются с вопросом: работать над всем телом сразу или делить тренировки по дням и группам мышц. У одних прочно прижился принцип "дня ног" или "дня рук", другие чувствуют эффект только от полноценных занятий, где задействовано всё тело. Исследования показывают: оба подхода могут дать отличные результаты — если грамотно распределить нагрузку.
Что показало новое исследование
Учёные решили проверить, насколько отличаются результаты между теми, кто делает сплит-тренировки (по группам мышц), и теми, кто тренирует всё тело за одно занятие. В течение восьми недель участники двух групп занимались по четыре раза в неделю, выполняя одинаковый набор упражнений, но в разной последовательности.
Обе программы включали жим штанги лёжа, жим гантелей на наклонной скамье, разгибания рук на трицепс, сгибания на бицепс, приседания и тяги. Отличие было лишь в том, как эти упражнения распределялись по дням.
"Сплит-тренировки способствуют восстановлению, поскольку чередование групп мышц позволяет конкретной мышце получить больше времени на отдых между занятиями", — отметили исследователи.
По итогам восьминедельного эксперимента выяснилось, что показатели силы и объёма мышц у обеих групп практически совпали. Главный вывод: важнее не частота, а общий объём тренировочной нагрузки - то есть суммарное количество подходов и повторений.
Таблица "Сравнение подходов"
|Параметр
|Сплит-тренировка
|Тренировка всего тела
|Частота проработки мышц
|1-2 раза в неделю
|3-4 раза в неделю
|Восстановление
|Дольше между занятиями
|Быстрее, но нагрузка чаще
|Подходит для
|Опытных спортсменов
|Новичков и занятых людей
|Основное преимущество
|Глубокая проработка отдельных зон
|Экономия времени
|Основной минус
|Требует больше тренировочных дней
|Быстрее накапливается усталость
Как понять, что подходит именно вам
Если вы только начинаете или хотите совместить набор мышц с жиросжиганием, тренировки на всё тело — ваш выбор. Они активнее включают обмен веществ, позволяют чаще прорабатывать крупные группы мышц и не требуют ежедневного похода в зал.
Для тех, кто уже имеет опыт и хочет акцентировать внимание на конкретных зонах — например, увеличить объём рук или ягодиц — сплит поможет сосредоточиться на нужных частях тела и выстроить точечную нагрузку.
Советы шаг за шагом
-
Определите цель. Если цель — набор массы, делайте акцент на базовых движениях и постепенном увеличении рабочих весов. Для рельефа добавляйте больше функциональных упражнений и интервального кардио.
-
Контролируйте объём. Ведите дневник тренировок — записывайте количество подходов, повторений и вес. Это можно делать и в приложениях вроде Fitbod или Strong.
-
Давайте телу отдых. После тяжёлой тренировки мышцам нужно минимум 48 часов на восстановление. Помогают полноценный сон, белковая пища, массаж и контрастный душ.
-
Инвестируйте в оборудование. Регулируемые гантели, фитнес-резинки и коврик для йоги — отличная база для домашних тренировок.
-
Обновляйте программу каждые 6-8 недель. Так мышцы не "привыкнут" и продолжат расти.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: делать одну и ту же программу месяцами.
Последствие: прогресс останавливается, появляется усталость и апатия.
Альтернатива: вводите циклы нагрузок — чередуйте лёгкие и тяжёлые недели.
-
Ошибка: игнорировать разминку и растяжку.
Последствие: риск растяжений и болей в суставах.
Альтернатива: уделите хотя бы 5-10 минут суставной гимнастике и лёгкому кардио.
-
Ошибка: слишком короткий отдых между подходами.
Последствие: падает качество техники, мышцы не успевают восстановиться.
Альтернатива: делайте паузы 60-90 секунд при тренировке на массу и 30-45 секунд — при работе на рельеф.
А что если у вас мало времени?
Авторы исследования подчеркнули, что четыре тренировки в неделю не дают преимуществ перед двумя, если суммарный объём нагрузки одинаков. Это значит, что даже при плотном графике можно поддерживать форму, занимаясь через день или трижды в неделю.
В таких случаях помогают базовые упражнения — жим, тяга, присед, планка. Они задействуют почти 80% всех мышечных волокон и позволяют работать комплексно.
Таблица "Плюсы и минусы"
|Подход
|Плюсы
|Минусы
|Сплит-тренировки
|Позволяют сосредоточиться на отдельных мышцах, удобно планировать
|Требуют больше времени и дней
|Тренировки всего тела
|Универсальны, экономят время, стимулируют обмен веществ
|Быстрее наступает усталость при больших весах
FAQ
Как выбрать подходящую схему?
Опирайтесь на уровень подготовки и цели. Новичкам подойдёт фулбоди, а опытные спортсмены могут чередовать сплит и комплексные тренировки.
Сколько стоит минимальный набор для домашних занятий?
Хорошие регулируемые гантели стоят от 100 до 250 долларов, набор эспандеров — от 25 до 40. Главное — удобство и надёжность фиксации.
Что эффективнее для сжигания жира?
Полноценные тренировки всего тела: они активнее разгоняют пульс и метаболизм.
Можно ли сочетать оба метода?
Да, гибридная программа — отличное решение. Например, понедельник и пятницу посвятите всему телу, а среду — отдельной проработке отстающих зон.
Мифы и правда
Миф 1. Если тренировать всё тело, мышцы не вырастут.
Правда. Рост зависит от общего объёма нагрузки, а не от количества "дней мышц".
Миф 2. Сплит-тренировка подходит только бодибилдерам.
Правда. Этот метод помогает и обычным людям, особенно при работе над пропорциями.
Миф 3. Чтобы нарастить мышцы, нужно заниматься каждый день.
Правда. Мышцы растут во время отдыха, а не на тренировке.
Интересные факты
• Уже через 8 недель регулярных занятий можно прибавить до 2 кг мышечной массы.
• Мужчины и женщины одинаково хорошо реагируют на оба типа тренировок, различие — только в скорости восстановления.
• Использование фитнес-трекеров повышает регулярность тренировок примерно на 20 %.
Исторический контекст
Система сплит-тренировок появилась в середине XX века и быстро стала основой бодибилдинга. В 1960-е её популяризировали Арнольд Шварценеггер и Ларри Скотт. Полноценные тренировки всего тела, напротив, возникли в армейских программах и были направлены на развитие силы и выносливости. Сегодня оба подхода активно сочетаются — и в зале, и дома.
