Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
арахис
арахис
© commons.wikimedia.org by Flyingdream is licensed under public domain
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 1:10

Маленькая горсть орехов — и тренировка перестаёт быть пустой

Диетолог Бонни Тауб-Дикс: равномерный приём белка улучшает рост мышц

Кто бы мог подумать, что горсть орехов может стать вашим тайным оружием в тренажёрном зале? Обычно, говоря о продуктах для набора мышечной массы, мы представляем мясо, рыбу или спортивные протеины. Но орехи, несмотря на свою "лёгкость", способны удивить — они насыщают белком, магнием, цинком и железом, которые напрямую влияют на силу и выносливость.

Орехи и белок: маленькая горсть — большой результат

По данным USDA, всего унция (примерно 28 граммов) смеси жареных несолёных орехов содержит около 5 граммов белка, а арахис — почти 8 граммов. Это серьёзный вклад, особенно если учесть рекомендации Американского колледжа спортивной медицины: человеку весом 68 кг (150 фунтов) нужно получать от 75 до 120 граммов белка в сутки при активных тренировках. Чтобы достичь этой нормы, достаточно сочетать разные источники белка: куриная грудка даёт около 36 граммов, а чашка консервированного нута — примерно 11 граммов.

Диетолог Бонни Тауб-Дикс отмечает:

"Эффективнее всего распределять белок равномерно в течение дня. Орехи в этом плане незаменимы — они легко помещаются в карман и добавляют протеин к любому приёму пищи".

Минералы для силы и выносливости

Однако сила орехов не только в белке. Например, бразильские орехи содержат около 105 мг магния на унцию — это четверть суточной нормы. Магний отвечает за работу мышц, а его дефицит ведёт к спазмам и слабости.

Цинк и железо тоже не остаются в стороне. В 28 граммах сырых кешью — почти 2 мг железа и 1,6 мг цинка. Железо необходимо для синтеза миоглобина — белка, который переносит кислород в мышцах. Особенно важен этот элемент для женщин, занимающихся выносливыми видами спорта. А цинк стимулирует выработку IGF-1, гормона, напрямую связанного с ростом силы.

Интересный факт: в обзоре 2020 года (Journal of King Saud University — Science) учёные подтвердили, что цинк действительно повышает уровень IGF-1 и способствует увеличению мышечной массы.

Когда лучше есть орехи?

Специалисты Академии питания и диетологии рекомендуют есть белково-углеводные перекусы за 1-4 часа до тренировки и в течение часа после неё. Орехи здесь играют роль "базы" для белка, остаётся лишь добавить углеводы.

Вот несколько удачных комбинаций:

  • бутерброд с арахисовой пастой и бананом;
  • яблочные дольки с миндальным маслом;
  • йогурт с ягодами и горстью орехов;
  • смузи с ягодами, молоком и миндалём;
  • смесь из изюма и орехов (2 части изюма к 1 части орехов).

Важно помнить: орехи калорийны, поэтому порции должны быть умеренными, особенно если цель — не только сила, но и снижение веса.

Орехи — это не просто перекус на ходу. Это полноценный элемент спортивного рациона, который помогает набрать мышечную массу, укрепить выносливость и предотвратить дефицит жизненно важных минералов. Их можно добавить в кашу, салат или смузи — и организм получит не только энергию, но и строительный материал для мышц.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Американский совет по физическим упражнениям подтвердил пользу тренировок с эспандером сегодня в 0:10

Мышцы горят, а гантелей нет: упражнение, которое ломает привычные правила

Можно ли заменить жим штанги и подтягивания всего одной резинкой? Эта 20-минутная тренировка покажет, что для сильного торса спортзал не нужен.

Читать полностью » Тренер поделилась комплексом упражнений для шеи, спины и ног при малой активности вчера в 22:26

Мягкие наклоны вместо таблеток: неожиданный способ борьбы с болью

Эксперт объяснила, как заниматься суставной гимнастикой дома: простые упражнения на диване и коврике помогут вернуть подвижность и снизить боли.

Читать полностью » Эксперт рассказал, какие ошибки делают люди с лишним весом в тренировках вчера в 22:26

Планка против спины: чем рискуют полные люди на тренировке

Тренер объяснил, почему людям с лишним весом не стоит делать планку и отжимания: компенсаторные перегрузки приводят к боли и травмам.

Читать полностью » Физиотерапевт объяснил, почему нельзя спешить с нагрузками после травмы колена вчера в 21:22

Тренировки, которые замедляют восстановление: чего не знают пациенты

Физиотерапевт объяснил, какие упражнения нельзя делать после травмы колена и почему спешка в тренировках может привести к рецидиву и осложнениям.

Читать полностью » Эксперт объяснила, какие виды спорта опасны при лишнем весе 25.08.2025 в 23:26

Лишний вес = травма: упражнения, после которых врачи зарабатывают больше, чем тренеры

Эксперт объяснила, почему бег и прыжки противопоказаны при лишнем весе, и назвала безопасные альтернативы: ходьбу, плавание и лечебную гимнастику.

Читать полностью » Скапшены укрепляют плечи и снижают риск травм — тренер Маттью Форцалья вчера в 19:50

Секрет сильных плеч оказался вовсе не в тяжёлых весах

Скапшены укрепляют плечи лучше привычных боковых подъёмов. Узнайте, как это упражнение помогает избежать травм и сохранить суставы здоровыми.

Читать полностью » Морит Саммерс назвала шесть упражнений с гантелями для развития силы без штанги вчера в 19:10

Гантели превращаются в тяжёлый вес: простой способ усилить нагрузку дома

Даже лёгкие гантели могут превратиться в мощный инструмент для роста силы и мышц. Секрет — в темповых тренировках. Узнайте, как это работает!

Читать полностью » Дерматолог Кори Хартман назвал способы освежить кожу после обеденной тренировки вчера в 18:50

Потеть полезно, но именно это мешает вам выглядеть ухоженно после тренировки

Как выглядеть свежо после обеденной тренировки и не смутиться на Zoom? Простые советы от экспертов по уходу за кожей, волосами и стилем.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Хосты и плохие соседи: какие растения не стоит сажать рядом
Дом

Дизайнеры назвали приёмы в интерьере, которые вышли из моды в 2025 году
Авто и мото

Hyundai перевёл мощности завода в Ульсане на выпуск электромобилей и гибридов в 2025 году
Красота и здоровье

Дерматолог Кузнецов: удалять мозоли самостоятельно опасно для здоровья
Авто и мото

Автоэксперт Алексей Тузов назвал слабые места китайских автомобилей
Спорт и фитнес

Учёные Mayo Clinic назвали расход калорий при 100 отжиманиях
Культура и шоу-бизнес

Песня Radiohead Let Down впервые вошла в Billboard Hot 100 благодаря TikTok
Еда

Как приготовить свинину с ананасами: пошаговая инструкция от кулинарного эксперта
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru