Секретный пептид, который меняет правила игры в борьбе с атрофией мышц

Задумывались ли вы, как отсутствие физической активности может влиять на наше здоровье? Российские ученые из Института медико-биологических проблем РАН сделали важный шаг в борьбе с мышечной атрофией, разработав инновационный метод, который может оказать значительное влияние на космонавтов, пожилых людей и тех, кто сталкивается с ограниченной подвижностью.

Прорыв в исследованиях

В центре внимания исследователей оказался пептид MOTS-c, известный как "гормон подвижности". Этот пептид помогает защитить мышцы от истощения, которое происходит при длительном отсутствии физических нагрузок. В ходе эксперимента крысам, помещенным в условия, имитирующие невесомость на протяжении семи дней, вводили MOTS-c. Это привело к отсутствию нагрузки на задние конечности, вызывая атрофию камбаловидных мышц, отвечающих за ходьбу.

Интересно, что крысы, получавшие инъекции "гормона подвижности", продемонстрировали снижение объема мышц всего на 15-20%. В то же время контрольная группа, не получавшая лечения, показала более серьезные показатели — 30-35% атрофии. Более того, у животных без терапии была зафиксирована потеря выносливости мышц более чем вдвое, тогда как у тех, кто получал пептид, она оставалась на нормальном уровне.

Проблема, требующая решения

Медицинская статистика говорит о том, что утомляемость и снижение мышечной массы затрагивают треть населения Земли с низким уровнем физической активности. Ученые не собираются останавливаться на достигнутом и планируют исследовать дополнительные факторы, влияющие на состояние мышечной ткани. В частности, они намерены обратить внимание на содержание кальция в мышцах и его влияние на выносливость и другие параметры их функциональности.